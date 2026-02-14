Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ипотечные заёмщики всё чаще задумываются о рефинансировании, пытаясь снизить ежемесячную нагрузку на фоне высоких ставок. Однако универсального ответа, когда перекредитование действительно выгодно, не существует. С 1 февраля 2026 года правила игры изменились, но вместе с новыми возможностями появились и новые ограничения.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Как изменилась схема рефинансирования

В последние годы на рынке широко использовалась комбинированная ипотека. Часть кредита оформлялась по льготной ставке, например под 6% годовых, а сумма сверх установленного лимита — по рыночным условиям, которые в отдельные периоды доходили до 18-20% и выше. Особенно часто такая модель применялась в Москве и Санкт-Петербурге, где лимита в 12 млн рублей нередко не хватало даже для покупки небольшой квартиры.

До 2026 года рефинансирование таких займов фактически не имело смысла. При переходе в другой банк пересматривалась вся сумма долга, и льготная часть автоматически теряла субсидированную ставку. В результате потенциальная экономия исчезала, а заёмщик сталкивался с ростом платежей.

С февраля 2026 года порядок изменился. Теперь допускается рефинансирование только рыночной, сверхлимитной части кредита, тогда как льготная доля остаётся в прежнем банке и продолжает обслуживаться на прежних условиях.

Когда рефинансирование даёт эффект

По словам руководителя отдела ипотеки девелопера Level Group Юлиана Овечкина, новая схема действительно может снизить финансовую нагрузку.

"Если семья взяла ипотеку на 10 млн рублей, из которых 6 млн оформлены под 6%, а 4 млн — под 20%, теперь можно перевести в другой банк только эти 4 млн", — пояснил Юлиан Овечкин.

При снижении ставки по этой части до 14-15% общий платёж становится заметно меньше. Наибольшую выгоду получают заёмщики, находящиеся в первой половине срока кредита. В этот период основная часть ежемесячных платежей уходит на проценты, поэтому снижение ставки даёт ощутимый результат. Существенное значение имеет и разница в процентах: чем она больше, тем выше экономия.

Когда перекредитование бессмысленно

Рефинансирование теряет смысл, если выплачено более половины кредита. На этом этапе проценты в основном уже погашены, а новый договор фактически запускает платёжный график заново. Не оправдывает себя и ситуация, когда разница ставок составляет менее одного процентного пункта: сопутствующие расходы могут перекрыть выгоду.

Сомнительной остаётся целесообразность при небольшом остатке долга, например менее 1 млн рублей. Кроме того, в группе риска находятся заёмщики предпенсионного возраста — вероятность отказа со стороны банков для них выше, а процесс рассмотрения заявок может затянуться.

Процедура и дополнительные расходы

Само рефинансирование по-прежнему остаётся многоэтапным процессом. Заёмщику необходимо выбрать банк, подать заявку, собрать документы по кредиту и объекту недвижимости, дождаться одобрения, после чего оформить новый договор и переоформить залог.

На каждом этапе действуют жёсткие сроки: одобрение ограничено по времени, а перерегистрация залога в Росреестре может занять до нескольких месяцев. Для оценки реального эффекта эксперты рекомендуют использовать ипотечные калькуляторы с учётом страховки, оценки недвижимости и госпошлин. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
