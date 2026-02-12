Наследство без права на ошибку: промах, из-за которого начинается судовая цепочка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Шесть месяцев на раздумья — именно столько закон даёт наследникам, чтобы заявить о своих правах. Но на практике этот срок нередко становится причиной судебных разбирательств, дополнительных расходов и затяжных конфликтов. 

Грустная вдова в суде
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная вдова в суде

Шестимесячный срок и судебные последствия

По словам руководителя юридической практики "Интерцессия" Григория Скрипилева, одной из самых распространённых ошибок остаётся пропуск установленного законом срока для вступления в наследство. Если наследник не подал заявление вовремя, восстановить право можно только через суд.

"Если пропускают шесть месяцев, то потом идут в суды и обосновывают уважительность причины пропуска сроков, что влечет дополнительные издержки на представителей и временные затраты", — пояснил руководитель юридической практики "Интерцессия" Григорий Скрипилев.

Юрист отметил, что подобных последствий можно избежать, если своевременно проверить онлайн-реестр Федеральной нотариальной палаты по данным умершего и обратиться к нотариусу, который ведёт наследственное дело.

Наследство — это не только имущество

Ещё одной распространённой проблемой Скрипилев назвал непонимание принципа универсального правопреемства. Наследники часто рассчитывают получить только активы — квартиру, автомобиль или денежные средства, — забывая о возможных долгах.

Эксперт подчёркивает, что вместе с имуществом к наследнику переходят и обязательства умершего, включая долги по коммунальным платежам. Отказаться от части наследства нельзя: принятие имущества автоматически означает принятие и сопутствующих обязательств. Об этом сообщает MoneyTimes.

Ошибки в документах и подтверждение родства

Отдельное внимание специалист уделил проблемам со сбором документов. При обращении к нотариусу необходимо подтвердить степень родства с наследодателем, и отсутствие нужных бумаг может серьёзно затянуть процедуру.

Скрипилев рекомендует по возможности заранее оформлять документы, подтверждающие родственные связи, ещё при жизни наследодателя. Это позволит избежать дополнительных сложностей и сэкономить время при открытии наследственного дела.

Таким образом, невнимательность к срокам, правовым нюансам и документам способна превратить стандартную процедуру у нотариуса в дорогостоящий судебный процесс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
