Дёшево, но не сердито: что стоит за квартирами по 50 тысяч рублей на Севере

Квартиры по цене смартфона звучат как шутка, но в некоторых российских городах это реальность. Молодёжь, уставшая от миллионов в ипотечных калькуляторах, всё чаще смотрит в сторону Заполярья, где жильё продают за десятки тысяч рублей.
Заполярье как новая идея для экономии
По данным аналитиков, в 2026 году средняя стоимость квартир в тюменских новостройках выросла до восьми миллионов рублей. На этом фоне обсуждения в интернете всё чаще сводятся к поиску самых дешёвых вариантов недвижимости. Одной из таких тем стала покупка жилья в северных городах, где цены выглядят фантастически низкими.
На площадках с объявлениями среди лидеров по минимальной стоимости фигурирует Республика Коми, в частности Воркута. Там можно найти двухкомнатную квартиру за 70 тысяч рублей, а в некоторых случаях трёхкомнатное жильё продаётся всего за 50 тысяч рублей, хотя речь идёт об аварийном доме. При этом большинство предложений всё же начинается от 100 тысяч рублей.
Почему жильё продают так дёшево
Эксперты подчёркивают, что такие цены не являются случайностью. Генеральный директор строительной компании Филипп Шраге объясняет, что стоимость жилья в Заполярье падает из-за устойчивого оттока населения.
По его словам, люди десятилетиями уезжают в южные регионы, где больше возможностей для работы, образования и нормальной социальной жизни. В результате спрос на жильё падает, а пустующих квартир становится всё больше. Именно поэтому на рынок выходит значительный объём недвижимости, которую владельцы готовы продавать за символические суммы.
Шраге также отмечает, что иногда собственники согласны отдать жильё практически бесплатно, лишь бы избавиться от коммунальных платежей и налогов после переезда.
Юридические ловушки и риск остаться без денег
Эксперты предупреждают, что дешёвое жильё на Севере часто превращается в рискованный актив. Филипп Шраге подчёркивает, что подобные сделки нередко сопровождаются проблемами с документами и правом собственности.
Он отмечает, что продавец может оказаться не единственным владельцем квартиры, могут существовать неучтённые наследники, а само жильё может находиться под арестом. В таких случаях покупатель рискует остаться и без недвижимости, и без потраченных средств.
Высокая стоимость жизни и коммунальные расходы
Ведущий эксперт по недвижимости Евгений Трифонов обращает внимание, что за последние 15 лет население Норильска и Воркуты сократилось на 20-30%. Среди причин он называет полярную ночь, труднодоступность и изоляцию от привычной инфраструктуры.
Хотя зарплаты в таких регионах выше средних по стране, стоимость жизни также существенно выше. По словам Трифонова, коммунальные платежи на Крайнем Севере могут быть выше в 3-4 раза и достигать 20 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, перепродать такую недвижимость почти невозможно. Эксперт подчёркивает, что покупателей в Заполярье практически нет, поэтому рассчитывать на рост стоимости и быструю реализацию квартиры не приходится. Об этом сообщает tmn. aif.ru
Полярная ночь и психологический фактор
Отдельной проблемой эксперты называют климатические и психологические особенности жизни на Севере. Трифонов отмечает, что полярная ночь может длиться до трёх месяцев в году. В сочетании с морозами, изоляцией и общей депрессивной атмосферой это серьёзно влияет на психику.
По его словам, развлечений и социальной активности в таких городах крайне мало, особенно если сравнивать с Центральной Россией. Дополнительным фактором остаётся состояние жилого фонда: из-за отсутствия спроса собственники и управляющие структуры зачастую перестают вкладываться в обслуживание домов.
Финансовый эксперт Валерий Остриков добавил, что северные регионы часто отличаются слабой инфраструктурой и сложностями с трудоустройством, что становится неприятным сюрпризом для новых жителей.
Какие варианты эксперты считают разумными
Эксперты сходятся во мнении, что при покупке жилья важнее оценивать ликвидность, чем цену. Остриков рекомендует заранее изучить программы господдержки и выбирать районы с развивающейся инфраструктурой.
Трифонов, в свою очередь, советует обратить внимание на Новосибирск или Екатеринбург. По его словам, сейчас там можно найти однокомнатную квартиру стоимостью до трёх миллионов рублей с ипотечным платежом в диапазоне 20-30 тысяч рублей. Такое жильё можно сдавать в аренду, а затем продать, причём эксперт прогнозирует рост цены в перспективе десяти лет на 50-100%.
"Дешевизна — это не удача, это сигнал, что там никто не хочет жить. И вы тоже не должны. Помните простую истину: скупой платит дважды. В случае с Заполярьем можно заплатить трижды и четырежды", — заключил Евгений Трифонов.