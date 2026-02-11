Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам

Счета за коммунальные услуги в ряде регионов выросли в полтора-два раза, и это вызвало волну обращений в надзорные органы. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на комментарий юриста Дмитрия Коновалова. На фоне роста платежей все чаще возникает вопрос: какие начисления обязательны, а какие можно оспорить.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Счета за коммунальные услуги

Поводом для проверок стали жалобы граждан и публикации в СМИ о превышении допустимого роста тарифов. Федеральная антимонопольная служба объявила о контроле начислений за электроэнергию, тепло, воду и газ. В ведомстве уточнили, что с января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2%, что может повлиять на итоговую сумму примерно на 1,7%, однако сами тарифы утверждаются отдельно и автоматически не пересматриваются.

Проверки и причины роста

Контрольные мероприятия уже начались в Тюменской области, Югре и на Ямале. В других субъектах запланированы плановые проверки. В отдельных случаях жители фиксировали резкий скачок сумм в платежках за один месяц.

Рост НДС стал лишь одним из факторов, повлиявших на итоговые начисления. При этом в ФАС подчеркивают, что увеличение налоговой ставки само по себе не означает изменения тарифной политики, поскольку тарифы устанавливаются в установленном порядке и проходят отдельное утверждение.

За что можно не платить

На фоне роста начислений особенно остро стоит вопрос о правомерности отдельных строк в квитанции. "Собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищные услуги, если они были включены без решения общего собрания жильцов", — пояснил юрист Дмитрий Коновалов.

Речь идет о таких услугах, как охрана, консьерж или дополнительная уборка. Обязанность их оплачивать возникает только после одобрения большинством собственников при соблюдении установленной процедуры. Если собрание прошло с нарушениями или без необходимого кворума, его решение может быть оспорено в суде, особенно если владелец жилья не участвовал в голосовании.

При этом базовые коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, электроэнергия и газ — относятся к обязательным и подлежат оплате независимо от позиции собственника.

Льготы и перерасчет

Юрист также напомнил о действующих мерах поддержки. Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены для пенсионеров, военнослужащих и многодетных семей. В ряде регионов, включая Москву, ветеранам труда компенсируется 50% расходов на коммунальные услуги, аналогичные механизмы действуют и в других субъектах.

Полностью отказаться от обязательных коммунальных платежей невозможно. Однако собственники вправе не оплачивать дополнительные услуги, навязанные без их согласия, а также добиваться перерасчета в случае выявленных нарушений или неправомерных решений общего собрания — сообщает karelinform.ru