Платёжка толстеет, кошелёк худеет: какие начисления в ЖКХ можно оспорить россиянам

Счета за коммунальные услуги в ряде регионов выросли в полтора-два раза, и это вызвало волну обращений в надзорные органы. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на комментарий юриста Дмитрия Коновалова. На фоне роста платежей все чаще возникает вопрос: какие начисления обязательны, а какие можно оспорить.
Поводом для проверок стали жалобы граждан и публикации в СМИ о превышении допустимого роста тарифов. Федеральная антимонопольная служба объявила о контроле начислений за электроэнергию, тепло, воду и газ. В ведомстве уточнили, что с января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2%, что может повлиять на итоговую сумму примерно на 1,7%, однако сами тарифы утверждаются отдельно и автоматически не пересматриваются.
Контрольные мероприятия уже начались в Тюменской области, Югре и на Ямале. В других субъектах запланированы плановые проверки. В отдельных случаях жители фиксировали резкий скачок сумм в платежках за один месяц.
Рост НДС стал лишь одним из факторов, повлиявших на итоговые начисления. При этом в ФАС подчеркивают, что увеличение налоговой ставки само по себе не означает изменения тарифной политики, поскольку тарифы устанавливаются в установленном порядке и проходят отдельное утверждение.
На фоне роста начислений особенно остро стоит вопрос о правомерности отдельных строк в квитанции. "Собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищные услуги, если они были включены без решения общего собрания жильцов", — пояснил юрист Дмитрий Коновалов.
Речь идет о таких услугах, как охрана, консьерж или дополнительная уборка. Обязанность их оплачивать возникает только после одобрения большинством собственников при соблюдении установленной процедуры. Если собрание прошло с нарушениями или без необходимого кворума, его решение может быть оспорено в суде, особенно если владелец жилья не участвовал в голосовании.
При этом базовые коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, электроэнергия и газ — относятся к обязательным и подлежат оплате независимо от позиции собственника.
Юрист также напомнил о действующих мерах поддержки. Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены для пенсионеров, военнослужащих и многодетных семей. В ряде регионов, включая Москву, ветеранам труда компенсируется 50% расходов на коммунальные услуги, аналогичные механизмы действуют и в других субъектах.
Полностью отказаться от обязательных коммунальных платежей невозможно. Однако собственники вправе не оплачивать дополнительные услуги, навязанные без их согласия, а также добиваться перерасчета в случае выявленных нарушений или неправомерных решений общего собрания — сообщает karelinform.ru
