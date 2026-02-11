Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Криптовалюта обошла планы ЕС: в сети выявился механизм, который никто не контролирует
Уфа осталась за бортом: 11 городов Башкирии делят врачей и предлагают 2 млн
Лёд подчиняется не всем: почему оценки российских фигуристов вызывают вопросы
Экономике России выставили таймер: названа дата возможного коллапса
Фамилии превращаются в мишени: как противник выстраивает диверсии против России

Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать

Недвижимость

Рынок жилья в 2026 году заставляет россиян всё чаще выбирать между двумя сценариями: продолжать снимать квартиру или решиться на ипотеку, несмотря на высокие ставки и требования банков. На первый взгляд аренда кажется более безопасной, но цифры постепенно подталкивают к обратному выводу.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры

Аренда дорожает и меняет расчёты

По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, главным индикатором при выборе остаётся сравнение арендной платы и ежемесячного ипотечного взноса. Если ориентироваться на Москву, которая остаётся крупнейшим рынком жилья, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2025 году составляла 60 тысяч рублей в месяц.

Эксперт отмечает, что в течение 2026 года аренда, по мнению ряда аналитиков, может вырасти до 80 тысяч рублей. Такая динамика формирует тенденцию, при которой покупка жилья становится выгоднее аренды, если у семьи есть возможность войти в ипотеку.

"То есть тенденция подводит к выводу о том, что выгоднее приобретать, чем арендовать", — объяснил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Ипотека зависит от условий банков

При этом Кулаков подчёркивает: решение о покупке жилья сегодня во многом определяется не желанием заемщика, а политикой банков. Все системообразующие банки требуют первоначальный взнос около 30%, и это становится ключевым барьером для многих семей.

Эксперт считает, что рассматривать покупку жилья можно тем, у кого уже есть недвижимость — например, в другом регионе. После её продажи полученных средств должно хватить на первоначальный взнос, а в идеале сумма должна составлять 40% от стоимости новой квартиры. Это не только повышает шансы получить кредит, но и создаёт финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций в процессе выплат.

Альтернативой могут быть личные накопления в том же объёме, чему способствовали высокие ставки по депозитам в последние годы.

Платежи и требования к доходу

Кулаков обращает внимание, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в Москве составил 97 тысяч рублей. При таких цифрах потенциальный заемщик должен иметь доход не ниже 200 тысяч рублей в месяц, поскольку именно такие параметры банки считают базовыми.

Таким образом, даже если ипотека выглядит логичным шагом на фоне роста аренды, войти в неё смогут только те, кто соответствует жёстким финансовым критериям. Об этом сообщает Газета.Ru.

Резкого снижения ставок ждать не стоит

Эксперт скептически оценивает надежды на заметное удешевление ипотечных кредитов в 2026 году. Он отмечает, что предпосылок к резкому снижению ключевой ставки пока нет, а значит, и кредиты останутся дорогими.

"Если семья считает, что ставки ипотечного кредитования существенно снизятся в 2026 году и надо дождаться их падения, то должен огорчить: предпосылок к резкому снижению ключевой ставки и, соответственно, удешевлению кредитных продуктов пока не видно", — заявил Кирилл Кулаков.

Жильё тоже не станет дешевле

По словам Кулакова, рассчитывать на заметное падение цен на квартиры также не приходится. Из-за охлаждения рынка девелоперы осторожнее запускают новые проекты, а это может привести к сокращению предложения, особенно в регионах.

В результате потенциальные покупатели могут столкнуться не только с дорогими кредитами, но и с более ограниченным выбором жилья.

Инвестиционная покупка проигрывает депозитам

Отдельно эксперт рассматривает покупку квартиры как инвестицию с целью сдачи в аренду. По его оценке, доходность такого вложения составляет всего 4-5% в год, тогда как ставки по депозитам держатся в диапазоне 14-16%. Это делает инвестиционную ипотеку в текущих условиях малоэффективной.

Таким образом, выбор между покупкой и арендой в 2026 году зависит прежде всего от наличия первоначального взноса, уровня дохода и понимания, что рынок в ближайшее время вряд ли станет дешевле.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Популярное
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад

Лагерстремия, гранат и садовый гибискус помогают создать атмосферу южного сада даже в умеренном климате при правильном выборе и уходе.

Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Последние материалы
Игра сорвалась с рельсов: Амур и Трактор выдали развязку, которая ошеломила арену
Река потекла вверх: скрытый процесс в недрах Земли опустил горы и изменил карту США
Сердце Земли оказалось уязвимым: редкие породы мантии подняли из глубин Атлантики
Барнаул обсуждает загадочный аппарат: внутри нашли то, что не ожидаешь от самоделки
Даже гибель крупных фигур в погонах — лишь фон: диверсии выбирают другую цель
Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать
Криптовалюта обошла планы ЕС: в сети выявился механизм, который никто не контролирует
Уфа осталась за бортом: 11 городов Башкирии делят врачей и предлагают 2 млн
Утро после ледяного дождя превращается в кошмар: спасение есть, но догадаются не все
Лёд подчиняется не всем: почему оценки российских фигуристов вызывают вопросы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.