Цены уперлись, ставки застыли: как в 2026 году решить, покупать квартиру или снимать

Рынок жилья в 2026 году заставляет россиян всё чаще выбирать между двумя сценариями: продолжать снимать квартиру или решиться на ипотеку, несмотря на высокие ставки и требования банков. На первый взгляд аренда кажется более безопасной, но цифры постепенно подталкивают к обратному выводу.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры

Аренда дорожает и меняет расчёты

По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, главным индикатором при выборе остаётся сравнение арендной платы и ежемесячного ипотечного взноса. Если ориентироваться на Москву, которая остаётся крупнейшим рынком жилья, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2025 году составляла 60 тысяч рублей в месяц.

Эксперт отмечает, что в течение 2026 года аренда, по мнению ряда аналитиков, может вырасти до 80 тысяч рублей. Такая динамика формирует тенденцию, при которой покупка жилья становится выгоднее аренды, если у семьи есть возможность войти в ипотеку.

"То есть тенденция подводит к выводу о том, что выгоднее приобретать, чем арендовать", — объяснил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Ипотека зависит от условий банков

При этом Кулаков подчёркивает: решение о покупке жилья сегодня во многом определяется не желанием заемщика, а политикой банков. Все системообразующие банки требуют первоначальный взнос около 30%, и это становится ключевым барьером для многих семей.

Эксперт считает, что рассматривать покупку жилья можно тем, у кого уже есть недвижимость — например, в другом регионе. После её продажи полученных средств должно хватить на первоначальный взнос, а в идеале сумма должна составлять 40% от стоимости новой квартиры. Это не только повышает шансы получить кредит, но и создаёт финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций в процессе выплат.

Альтернативой могут быть личные накопления в том же объёме, чему способствовали высокие ставки по депозитам в последние годы.

Платежи и требования к доходу

Кулаков обращает внимание, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в Москве составил 97 тысяч рублей. При таких цифрах потенциальный заемщик должен иметь доход не ниже 200 тысяч рублей в месяц, поскольку именно такие параметры банки считают базовыми.

Таким образом, даже если ипотека выглядит логичным шагом на фоне роста аренды, войти в неё смогут только те, кто соответствует жёстким финансовым критериям. Об этом сообщает Газета.Ru.

Резкого снижения ставок ждать не стоит

Эксперт скептически оценивает надежды на заметное удешевление ипотечных кредитов в 2026 году. Он отмечает, что предпосылок к резкому снижению ключевой ставки пока нет, а значит, и кредиты останутся дорогими.

"Если семья считает, что ставки ипотечного кредитования существенно снизятся в 2026 году и надо дождаться их падения, то должен огорчить: предпосылок к резкому снижению ключевой ставки и, соответственно, удешевлению кредитных продуктов пока не видно", — заявил Кирилл Кулаков.

Жильё тоже не станет дешевле

По словам Кулакова, рассчитывать на заметное падение цен на квартиры также не приходится. Из-за охлаждения рынка девелоперы осторожнее запускают новые проекты, а это может привести к сокращению предложения, особенно в регионах.

В результате потенциальные покупатели могут столкнуться не только с дорогими кредитами, но и с более ограниченным выбором жилья.

Инвестиционная покупка проигрывает депозитам

Отдельно эксперт рассматривает покупку квартиры как инвестицию с целью сдачи в аренду. По его оценке, доходность такого вложения составляет всего 4-5% в год, тогда как ставки по депозитам держатся в диапазоне 14-16%. Это делает инвестиционную ипотеку в текущих условиях малоэффективной.

Таким образом, выбор между покупкой и арендой в 2026 году зависит прежде всего от наличия первоначального взноса, уровня дохода и понимания, что рынок в ближайшее время вряд ли станет дешевле.