Пентхаус у моря или старая однушка: цены подталкивают россиян к смелому выбору

Недвижимость

Высокие цены на жильё в России заставляют всё больше покупателей смотреть на зарубежные рынки: от недорогих курортных квартир до элитных пентхаусов. Причём разница в стоимости может быть колоссальной.

многоэтажный дом
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоэтажный дом

Почему квартиры в России дорожают

На российском рынке недвижимости сохраняется стабильный рост цен. Лидером по стоимости квадратного метра остаётся Москва: в новостройках он достиг 492,1 тысячи рублей, на вторичном рынке — 286,4 тысячи рублей. Казань, по данным сервиса, уступает Москве лишь по ценам на новостройки — 258,4 тысячи рублей за квадратный метр, а вторичное жильё там почти сравнялось со столичными показателями и стоит в среднем 209,3 тысячи рублей.

За прошедший год средние цены на вторичное жильё по России выросли приблизительно на 8%, а на новостройки — на 6,8%. Это выше официальной инфляции, которая составляет около 5,6%. По мнению доцента кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве России Ольги Борисовой, ключевую роль в росте сыграла активность покупателей в конце 2025 — начале 2026 года, которую стимулировали изменения в программе льготной ипотеки и снижение ключевой ставки.

В Казани в декабре 2025 года количество зарегистрированных договоров купли-продажи увеличилось на 66% по сравнению с предыдущим месяцем и на 82% по сравнению с прошлым годом. Эксперт по недвижимости Татьяна Копейкина также связывает подорожание с увеличением спроса со стороны туристов и инвесторов, которые стремятся приобрести квартиру для сдачи в аренду.

Сравнение цен: Турция, Таиланд и Казань

Параллельно с ростом цен на российском рынке многие россияне начали рассматривать вариант покупки жилья за границей. Ведущий эксперт сервиса Prian Филипп Березин отмечает: курортная недвижимость в Турции, Грузии или странах Юго-Восточной Азии зачастую стоит дешевле, чем аналогичные объекты в России, и при этом сезон здесь длится дольше.

Так, по данным сервиса, за 6,5 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 35 квадратных метров с видом на море в новостройке в Паттайе. В Казани за ту же сумму предлагают лишь студию площадью 21 квадратный метр без отделки. На рынке вторичного жилья за рубежом представлен, например, пентхаус в Алании площадью 100 квадратных метров за 8,6 млн рублей с террасой и в 200 метрах от пляжа. За те же деньги в Казани можно купить однокомнатную квартиру площадью 45 квадратов с устаревшим ремонтом.

Среди объектов индивидуального жилья за рубежом также есть привлекательные варианты: вилла 96 квадратных метров 2025 года постройки в Паттайе с двумя спальнями и гостиной стоит около 5,4 млн рублей. Для сравнения, в Казани за эти деньги доступен дом 42 квадратных метра 2004 года постройки.

Куда чаще покупают жильё россияне

По словам Татьяны Копейкиной, за последние годы россияне всё активнее приобретают недвижимость не только внутри страны. Чаще всего выбор падает на Таиланд, Грузию, ОАЭ и Индонезию. Таиланд привлекает более доступными ценами и возможностью сдачи в аренду, ОАЭ — низкими налогами, Грузия — близким климатом, а Индонезия — уникальной природой.

Эксперт Prian отмечает, что за последний год спрос на зарубежную недвижимость снизился на 20-25%, особенно в отношении европейских направлений. Вместе с тем растёт интерес к Египту и Камбодже: эти рынки долго были менее заметны, но сейчас демонстрируют относительно невысокие цены, понятные схемы покупки и перспективы получения дохода.

Где выгоднее покупать и зачем

Филипп Березин выделяет три основные мотивации россиян при покупке зарубежной недвижимости: переезд и иммиграция, отдых и инвестиции. Жильё в странах юго-восточной Азии, по его словам, может приносить доход от аренды на уровне 6-8%, а в ОАЭ — стабильный арендный доход. В европейских странах, таких как Испания, Болгария, Греция или Германия, доходность аренды, как правило, ниже, но при высокой ликвидности объекты обеспечивают более стабильный, пусть и умеренный, доход.

Эксперт также отмечает, что спрос на зарубежное жильё в 2022–2023 годах резко вырос, но после столкнулся с трудностями перевода средств и интересом к выгодным предложениям на российском рынке, что несколько снизило активность покупателей за рубежом. Об этом сообщает inkazan.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
