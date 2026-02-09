Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина

Роскошные загородные дома публичных людей редко задерживаются на рынке, но каждый такой случай привлекает повышенное внимание. В Подмосковье на продажу выставлен особняк, который специалисты сразу выделили среди других предложений премиального сегмента.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Дом на Новорижском шоссе

Речь идет о загородной резиденции народного артиста России Григория Лепса, расположенной в Московской области на Новорижском шоссе. Особняк находится на восьмом километре трассы, в закрытом и тихом поселке, что традиционно считается одним из ключевых преимуществ для объектов подобного уровня. По данным агентства, стоимость недвижимости составляет 550 млн рублей.

Эксперты рынка элитного жилья отмечают, что дом выделяется не только ценой, но и своим характером. Его называют "прикольным в шикарном месте", подчеркивая нестандартность архитектурных и интерьерных решений. Ожидается, что интерес к объекту будет высоким и сопоставимым со спросом на дом актера Стивена Сигала на Рублевском шоссе, ранее оцененный в 700 млн рублей.

Параметры и планировка

Основной дом усадьбы был выставлен на продажу совсем недавно. Площадь здания составляет около 1,8 тысячи квадратных метров, участок — 20 соток. Сам объект недвижимости оценивается в 550 млн рублей, что соответствует верхнему диапазону цен для этого направления Подмосковья.

Внутреннее пространство дома рассчитано на комфортное круглогодичное проживание. В особняке предусмотрены семь спален и десять санузлов, а также сезонные гардеробные. Для отдыха и приватности оборудована СПА-зона с бассейном и сауной, есть зимний сад и библиотека, что подчеркивает статусность и закрытый характер резиденции.

Элитный сегмент и ожидания рынка

Отдельное внимание специалисты обращают на функциональность объекта. Встроенный гараж рассчитан на два автомобиля, что соответствует стандартам премиальной загородной недвижимости. Комплекс помещений ориентирован не только на представительность, но и на повседневное удобство владельцев.

По оценкам участников рынка, подобные объекты чаще всего находят покупателя среди людей, ищущих не просто дом, а уже сложившийся образ жизни. В этом смысле особняк Лепса рассматривается как уникальное предложение, сочетающее расположение, масштаб и индивидуальность, что и формирует ожидания активного спроса — сообщает "Вести Подмосковья".