Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир

Аренда жилья в крупных городах всё чаще становится статьёй расходов, на которой арендаторы пытаются сэкономить без потери качества жизни. При этом размер платежа зависит не только от состояния рынка, но и от правильно выбранного момента и стратегии поиска.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей новым жильцам

Когда аренда обходится дешевле

По словам эксперта, на рынке аренды существуют выраженные периоды несезона, когда собственники сильнее всего опасаются простоя квартир. В такие моменты они чаще готовы идти на торг и снижать цену, чтобы не терять доход.

"Наиболее выгодные для арендатора окна обычно приходятся на промежуток с 20 декабря до начала февраля, а также на конец апреля, примерно с 20-го по 30-е число, и на летний отрезок с конца июня по конец июля", — отметил генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев.

Как поясняет специалист, в эти периоды простои у арендодателей могут достигать двух недель и даже месяца, что превращается для них в прямые финансовые потери. Именно поэтому вероятность договориться о скидке в несезон заметно выше.

Баланс между ценой и комфортом

Ещё один способ сократить расходы — осознанно подобрать компромисс между стоимостью аренды и уровнем комфорта. Медведев отмечает, что цена квартиры напрямую зависит от удалённости от центра и места работы, состояния жилья и количества комнат.

Чем дальше объект расположен от деловых районов и транспортных узлов, чем скромнее его состояние и метраж, тем ниже арендная ставка. При этом эксперт подчёркивает, что чрезмерно дешёвые предложения часто несут дополнительные риски и не всегда означают реальную экономию.

Почему слишком низкая цена — тревожный сигнал

По словам риелтора, предложения, заметно выбивающиеся из рыночного уровня, нередко связаны с проблемами. В таких случаях квартиру может сдавать не собственник, а посредник без полномочий, либо речь идёт о мошеннических схемах.

Кроме того, у жилья могут быть скрытые недостатки — от проблем с электрикой и отоплением до неблагополучных соседей. Экономия на старте в подобных ситуациях может обернуться дополнительными расходами и стрессом уже после заселения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Экономия на услугах посредников

Отдельно Медведев обращает внимание на возможность сократить расходы за счёт отказа от услуг агента со стороны арендатора. Многие потенциальные жильцы, по его словам, способны самостоятельно задать параметры поиска на популярных площадках и подобрать подходящие варианты.

Однако полностью исключить посредников удаётся не всегда. Объявления напрямую от собственников составляют, по оценке эксперта, не более 20% рынка, и такие варианты не всегда совпадают с ожиданиями по цене, локации и состоянию квартиры. Поэтому экономия на комисси.