Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве

Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир

Недвижимость

Аренда жилья в крупных городах всё чаще становится статьёй расходов, на которой арендаторы пытаются сэкономить без потери качества жизни. При этом размер платежа зависит не только от состояния рынка, но и от правильно выбранного момента и стратегии поиска.

Передача ключей новым жильцам
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей новым жильцам

Когда аренда обходится дешевле

По словам эксперта, на рынке аренды существуют выраженные периоды несезона, когда собственники сильнее всего опасаются простоя квартир. В такие моменты они чаще готовы идти на торг и снижать цену, чтобы не терять доход.

"Наиболее выгодные для арендатора окна обычно приходятся на промежуток с 20 декабря до начала февраля, а также на конец апреля, примерно с 20-го по 30-е число, и на летний отрезок с конца июня по конец июля", — отметил генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев.

Как поясняет специалист, в эти периоды простои у арендодателей могут достигать двух недель и даже месяца, что превращается для них в прямые финансовые потери. Именно поэтому вероятность договориться о скидке в несезон заметно выше.

Баланс между ценой и комфортом

Ещё один способ сократить расходы — осознанно подобрать компромисс между стоимостью аренды и уровнем комфорта. Медведев отмечает, что цена квартиры напрямую зависит от удалённости от центра и места работы, состояния жилья и количества комнат.

Чем дальше объект расположен от деловых районов и транспортных узлов, чем скромнее его состояние и метраж, тем ниже арендная ставка. При этом эксперт подчёркивает, что чрезмерно дешёвые предложения часто несут дополнительные риски и не всегда означают реальную экономию.

Почему слишком низкая цена — тревожный сигнал

По словам риелтора, предложения, заметно выбивающиеся из рыночного уровня, нередко связаны с проблемами. В таких случаях квартиру может сдавать не собственник, а посредник без полномочий, либо речь идёт о мошеннических схемах.

Кроме того, у жилья могут быть скрытые недостатки — от проблем с электрикой и отоплением до неблагополучных соседей. Экономия на старте в подобных ситуациях может обернуться дополнительными расходами и стрессом уже после заселения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Экономия на услугах посредников

Отдельно Медведев обращает внимание на возможность сократить расходы за счёт отказа от услуг агента со стороны арендатора. Многие потенциальные жильцы, по его словам, способны самостоятельно задать параметры поиска на популярных площадках и подобрать подходящие варианты.

Однако полностью исключить посредников удаётся не всегда. Объявления напрямую от собственников составляют, по оценке эксперта, не более 20% рынка, и такие варианты не всегда совпадают с ожиданиями по цене, локации и состоянию квартиры. Поэтому экономия на комисси.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Садоводство, цветоводство
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Похудение застряло намертво: что менять, когда диеты больше не дают результата
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Россияне массово пересели на другой бренд: новичок выбил Haval из топа продаж
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Юбка, которая идёт абсолютно всем: модная длина, скрывающая недостатки мгновенно
Организм чистится без диет и клизм: блюдо с неожиданной жирной основой
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.