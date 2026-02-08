Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев

Владельцев частных домов в России в 2026 году ждёт важное изменение: государство переводит технический учёт жилья в цифровой формат. Новые правила затронут не только многоквартирные здания, но и индивидуальные жилые дома.

Что изменится с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон № 180-ФЗ от 24 июня 2025 года, который уточняет порядок учёта жилищного фонда в России. Документ дополняет нормы Жилищного кодекса РФ (статья 19 ЖК РФ) и прямо указывает, что к жилищному фонду относятся не только многоквартирные дома, но и индивидуальные здания, официально признанные жилыми.

Это означает, что частные дома также будут подлежать государственному учёту, но речь идёт не о регистрации прав собственности.

Технический учёт — это не кадастр и не ЕГРН

Важно понимать, что новый порядок не заменяет кадастровый учёт и регистрацию прав, которыми занимается Росреестр. Эти сведения отражаются в ЕГРН и остаются в прежней системе.

Государственный технический учёт — это отдельная процедура. Она включает обработку, хранение и выдачу данных, которые позволяют идентифицировать объект недвижимости, следить за его состоянием и фактическим использованием.

Основными инструментами такого учёта считаются техническая инвентаризация и оформление технического паспорта.

Чем сейчас занимаются БТИ

На практике технический учёт жилого фонда традиционно ведут БТИ — бюро технической инвентаризации. Именно эти организации хранят архивы технических документов и выдают сведения по запросу собственников или органов власти.

При необходимости техпаспорт может потребоваться при реконструкции дома, оформлении перепланировки, сделках с недвижимостью или при подготовке документов для суда и страховых компаний.

Какой будет новая система учёта

Согласно новому закону, технические сведения о жилой недвижимости будут фиксироваться в ГИС ЖКХ. Это государственная информационная система, в которой уже хранятся данные по коммунальным услугам и объектам жилья.

Информация в ГИС ЖКХ будет поступать от поставщиков данных, которые имеют право передавать её в систему в соответствии с законом № 209-ФЗ "О ГИС ЖКХ". Фактически это позволит собрать сведения о доме в одном месте, включая данные из ЕГРН и других источников.

Электронный паспорт дома и единая форма

Вся информация о частном доме будет оформляться в виде электронного паспорта объекта. Для него введут единую форму, которую утвердит Минстрой РФ.

Кроме того, архивы технической документации также будут переводиться в цифровой формат и храниться в ГИС ЖКХ. Это должно снизить риск потери данных и упростить доступ к ним.

Как получить выписку владельцу дома

Сведения о доме можно будет получать в виде выписки из электронного паспорта. Полную версию документа бесплатно сможет запросить только собственник жилья.

Для получения выписки потребуется подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Таким образом, процесс станет ближе к привычным цифровым сервисам, которыми уже пользуются граждане при оформлении недвижимости, налогов или льгот.

Кто будет определять правила инвентаризации

Закон также предусматривает, что порядок проведения паспортизации и технической инвентаризации смогут устанавливать власти субъектов РФ. Это означает, что отдельные детали процедуры могут различаться в зависимости от региона.

Почему это удобно владельцам частных домов

Практический смысл нововведения для собственников заключается в упрощении доступа к документам. Получение технических сведений станет быстрее, а сервисы БТИ будут интегрированы с Госуслугами и общей цифровой инфраструктурой.

Это особенно важно для тех, кто оформляет наследство, планирует продажу дома, строит пристройки, меняет инженерные сети или оформляет страхование недвижимости.

"Цифровизация учёта жилья может повысить прозрачность, но при этом увеличивает нагрузку на информационные системы, поэтому качество интеграции данных станет ключевым фактором, от которого будет зависеть доверие граждан к сервису", — считает инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda. ru Максим Олегович Петров.

Популярные вопросы о электронном учёте частных домов

Нужно ли заново ставить дом на кадастровый учёт?

Нет. Закон касается технического учёта, а кадастровая регистрация и права собственности остаются в ведении Росреестра и ЕГРН.

Сколько будет стоить получение выписки?

Для владельца дома выписка в полной форме должна предоставляться бесплатно, но потребуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах.