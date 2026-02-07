Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов

Хранение домашних заготовок в подвалах многоквартирных домов может обернуться для россиян штрафами. Причина — санитарные риски и нарушение правил пользования общедомовым имуществом, которые часто недооцениваются жильцами.
Как пояснила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова, продукты питания в подвалах создают благоприятную среду для грызунов и насекомых. Кроме того, в таких помещениях нередко происходят перепады температур и затопления, из-за чего домашняя консервация быстро портится.
Юрист Александр Манько напомнил, что подвалы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, и их использование строго регламентировано. Нарушение правил пользования жилыми помещениями, включая подвальные, влечет административную ответственность.
Размер штрафов зависит от характера нарушения. Незаконная перепланировка может обойтись в сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Порча жилых помещений или использование их не по назначению наказывается штрафом от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Вопрос хранения вещей в подвалах обсуждается на фоне других изменений в правовом поле. В последний месяц зимы у россиян увеличиваются социальные выплаты и расширяются возможности использования цифрового паспорта. Одновременно с этим ужесточаются правила получения семейной ипотеки.
На этом фоне внимание к соблюдению жилищных норм усиливается. Эксперты подчеркивают, что даже привычные бытовые практики, такие как хранение закруток, могут подпадать под действие административных правил и повлечь финансовые последствия. Об этом сообщает издание "Абзац".
