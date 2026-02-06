Жилищный тупик региона: взрослые сироты в Омской области остаются без квартир годами

Очередь на жильё для детей-сирот в Омской области растягивается на десятилетия, и для многих она становится пожизненной. Несмотря на отчётность и новые механизмы поддержки, тысячи людей так и не дождались собственных квадратных метров. Самый поразительный факт — среди ожидающих есть человек, которому уже 59 лет.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Высотный дом

Очередь, которая почти не движется

По состоянию на 1 января 2026 года в Омской области в очереди на получение жилья числятся 7569 детей-сирот. Эти данные предоставили в региональном министерстве образования. Из общего числа ожидающих 6137 человек уже достигли совершеннолетия, однако положенное по закону жильё им до сих пор не предоставлено. Проблема обеспечения льготников квартирами остаётся одной из самых острых в сфере социальной политики.

Если сравнить ситуацию с началом 2021 года, можно увидеть противоречивую динамику. Тогда в очереди стоял 8051 человек — на 6,4% больше, чем сейчас. При этом количество совершеннолетних сирот, не обеспеченных жильём, за пять лет не сократилось, а, наоборот, увеличилось на 0,6% — с 6101 до 6137 человек. Это означает, что формально очередь стала меньше, но проблема для взрослых сирот так и не была решена.

59 лет ожидания: как такое возможно

Отдельного внимания заслуживает возрастной рекорд среди ожидающих. Самый взрослый сирота в Омской области, который до сих пор стоит в очереди на квартиру, достиг 59 лет. Почему человек оказался в списках на столь долгий срок, в региональном минобразования не пояснили.

Юристы отмечают, что подобные случаи чаще всего связаны с несовершенством учёта, изменениями законодательства в разные годы и отсутствием своевременного обращения в суд. В результате человек формально сохраняет статус нуждающегося, но фактически годами остаётся без жилья, что нередко становится предметом обсуждения в контексте жилищных прав граждан.

Какие механизмы использует регион

В министерстве строительства и архитектуры Омской области подчёркивают, что для решения жилищного вопроса сирот используются сразу несколько правовых инструментов. Речь идёт не только о передаче готовых квартир, но и о более гибких формах поддержки.

Основные механизмы включают:

сертификаты на приобретение жилья в собственность на территории Российской Федерации;

региональные свидетельства на покупку жилья в пределах Омской области;

инвестиции в строительство домов высокой степени готовности;

предоставление квартир, переданных застройщиками в региональный фонд в рамках масштабных инвестиционных проектов.

В 2025 году сиротам были переданы квартиры в новостройке на улице Чередовой. В январе 2026 года власти заключили первые договоры инвестирования в строительство жилья в Русско-Полянском и Таврическом районах. Также жильё выделяется в микрорайонах "Новый Амур" и "Зелёная Река".

Сколько жилья реально получили за пять лет

Статистика показывает, что темпы обеспечения жильём остаются ограниченными. За последние пять лет в Омской области детям-сиротам предоставили 1421 жилое помещение по договорам найма.

Самым результативным стал 2024 год, когда было выдано 408 квартир. Наименьший показатель пришёлся на 2025 год — всего 182 жилых помещения. Такая разница объясняется не только финансированием, но и сложностями с вводом домов в эксплуатацию, сообщает mkset.ru.

Выплаты вместо квартир: работает ли схема

Альтернативой предоставлению жилья стали денежные выплаты на его покупку. С 2022 по 2025 год сиротам в Омской области выдали 1163 жилищных сертификата. Размер единовременной выплаты в 2025 году составлял 2 859 111 рублей.

Темпы выдачи сертификатов постепенно росли:

2022 год — 200 сертификатов. 2023 год — больше 300 сертификатов. 2025 год — 415 сертификатов.

Несмотря на рост показателей, эксперты отмечают, что даже эта сумма не всегда позволяет приобрести подходящее жильё, особенно в крупных населённых пунктах области.

Кто получает жильё в первую очередь

В региональном минстрое напомнили о действующих приоритетах. Преимущественное право на получение жилья имеют участники специальной военной операции. Первоочередное право закреплено за сиротами, у которых есть судебное решение о предоставлении жилого помещения.

К началу 2026 года таких решений в Омской области насчитывалось 1336. Однако даже наличие решения суда не гарантирует быстрого получения квартиры — всё упирается в финансирование.

Проблему не удаётся решить быстро

Власти не скрывают, что рассчитывать на оперативное закрытие очереди не приходится. Основная причина — ограниченный объём бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов. Эти средства не позволяют единовременно обеспечить жильём всех нуждающихся детей-сирот региона.

В результате система работает в режиме постепенного сокращения очереди, но для тысяч людей ожидание по-прежнему растягивается на годы и даже десятилетия.