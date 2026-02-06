Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов
Непризнанный Донбасс: ключевой фактор затяжного разрыва с Западом
ЖК, которые не простаивают: признаки комфортного дома, за которым охотятся покупатели

Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Снизить расходы на ремонт можно за счет выбора доступных отделочных материалов, простых потолочных конструкций и продуманного освещения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Ремонт в комнате
Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Ремонт в комнате

По словам дизайнера, главный принцип экономного, но качественного ремонта — четкое понимание его масштаба. Капитальные и косметические работы требуют разного подхода, и от этого напрямую зависят все решения по отделке. Если требуется обновление без замены коммуникаций и выравнивания стен, можно подобрать материалы, которые визуально выглядят дорого, но стоят значительно дешевле.

"Когда мы заходим в ремонт, важно понимать, какого уровня он будет. Капитальный и косметический ремонт — это совершенно разные истории. Если нужно полностью поднимать стены, менять покрытие и электрику — это один бюджет. А если обновить визуальную часть, можно обойтись более доступными решениями. Например, окрашенные стены требуют много труда и профессиональных навыков, а вот обои под покраску дают тот же эффект, но обходятся дешевле и смотрятся не менее стильно", — объяснила Макарова.

Она подчеркнула, что наибольшие траты обычно связаны с напольными покрытиями и потолками. Однако именно здесь можно найти оптимальный баланс между ценой, практичностью и внешним видом. По словам Макаровой, качественный ламинат — это удачная альтернатива паркету или инженерной доске, а натяжные потолки позволяют сэкономить без потери эстетики.

"Если вы ограничены в средствах, выбирайте ламинат. Это покрытие с хорошим соотношением цены и качества, особенно если брать 32, 33 или 34 класс. Оно долговечное, выглядит достойно и не требует сложного ухода. Что касается потолков, то гипсокартонные конструкции всегда дороже по материалам и по времени выполнения. При небольшом бюджете лучше остановиться на натяжных потолках — они быстрее монтируются и выглядят аккуратно", — отметила дизайнер.

Отдельное внимание Макарова рекомендовала уделить освещению и дверям. Она подчеркнула, что современные тренды вроде скрытых дверей и сложной подсветки часто становятся причиной перерасхода средств, хотя существуют более доступные и не менее эффектные решения.

"Скрытые двери действительно выглядят актуально и стильно, но их установка дороже и сложнее в исполнении. Если вы хотите уложиться в бюджет, выбирайте обычные накладные двери — они дешевле, но при этом эстетически выглядят не хуже. То же самое с освещением: многослойная подсветка требует дорогой электрики и идеально ровных стен. Чтобы сэкономить, лучше предусмотреть один основной источник света и добавить одну встроенную подсветку, а остальные зоны оформить декоративными светильниками — бра, торшерами или настольными лампами. Это даст красивое освещение и не ударит по бюджету", — пояснила специалист.

По словам дизайнера, в санузле также можно избежать лишних затрат, если грамотно распределить отделку и выбрать сантехнику без скрытого монтажа. Такой подход не только экономит средства, но и делает пространство визуально более мягким и уютным.

"Сантехника скрытого монтажа выглядит эффектно, но стоит заметно дороже и требует профессиональной установки. Если бюджет ограничен, лучше выбрать накладной вариант — он дешевле и гораздо проще в работе. Что касается плитки, я всегда советую облицовывать только мокрую зону, а остальные стены оставить под покраску или другую отделку. Это решение экономит на материалах и делает ванную комнату более уютной, не превращая ее в типовой санузел", — заключила Макарова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Последние материалы
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Поведение с подтекстом: собака лижет лапы — причина может быть глубже, чем кажется
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Ножницы в руках — стресс у зеркала: простой способ подровнять волосы самой
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении
Орбитальный капкан: один хитрый манёвр США в космосе, грозящий нашим ракетам на взлёте
Холод сжимает — боль взрывается: почему на морозе резко начинает болеть голова
Школьная история дала сбой: скрытая деталь в учебниках заставляет задуматься
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.