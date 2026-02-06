Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете

Снизить расходы на ремонт можно за счет выбора доступных отделочных материалов, простых потолочных конструкций и продуманного освещения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Ремонт в комнате

По словам дизайнера, главный принцип экономного, но качественного ремонта — четкое понимание его масштаба. Капитальные и косметические работы требуют разного подхода, и от этого напрямую зависят все решения по отделке. Если требуется обновление без замены коммуникаций и выравнивания стен, можно подобрать материалы, которые визуально выглядят дорого, но стоят значительно дешевле.

"Когда мы заходим в ремонт, важно понимать, какого уровня он будет. Капитальный и косметический ремонт — это совершенно разные истории. Если нужно полностью поднимать стены, менять покрытие и электрику — это один бюджет. А если обновить визуальную часть, можно обойтись более доступными решениями. Например, окрашенные стены требуют много труда и профессиональных навыков, а вот обои под покраску дают тот же эффект, но обходятся дешевле и смотрятся не менее стильно", — объяснила Макарова.

Она подчеркнула, что наибольшие траты обычно связаны с напольными покрытиями и потолками. Однако именно здесь можно найти оптимальный баланс между ценой, практичностью и внешним видом. По словам Макаровой, качественный ламинат — это удачная альтернатива паркету или инженерной доске, а натяжные потолки позволяют сэкономить без потери эстетики.

"Если вы ограничены в средствах, выбирайте ламинат. Это покрытие с хорошим соотношением цены и качества, особенно если брать 32, 33 или 34 класс. Оно долговечное, выглядит достойно и не требует сложного ухода. Что касается потолков, то гипсокартонные конструкции всегда дороже по материалам и по времени выполнения. При небольшом бюджете лучше остановиться на натяжных потолках — они быстрее монтируются и выглядят аккуратно", — отметила дизайнер.

Отдельное внимание Макарова рекомендовала уделить освещению и дверям. Она подчеркнула, что современные тренды вроде скрытых дверей и сложной подсветки часто становятся причиной перерасхода средств, хотя существуют более доступные и не менее эффектные решения.

"Скрытые двери действительно выглядят актуально и стильно, но их установка дороже и сложнее в исполнении. Если вы хотите уложиться в бюджет, выбирайте обычные накладные двери — они дешевле, но при этом эстетически выглядят не хуже. То же самое с освещением: многослойная подсветка требует дорогой электрики и идеально ровных стен. Чтобы сэкономить, лучше предусмотреть один основной источник света и добавить одну встроенную подсветку, а остальные зоны оформить декоративными светильниками — бра, торшерами или настольными лампами. Это даст красивое освещение и не ударит по бюджету", — пояснила специалист.

По словам дизайнера, в санузле также можно избежать лишних затрат, если грамотно распределить отделку и выбрать сантехнику без скрытого монтажа. Такой подход не только экономит средства, но и делает пространство визуально более мягким и уютным.

"Сантехника скрытого монтажа выглядит эффектно, но стоит заметно дороже и требует профессиональной установки. Если бюджет ограничен, лучше выбрать накладной вариант — он дешевле и гораздо проще в работе. Что касается плитки, я всегда советую облицовывать только мокрую зону, а остальные стены оставить под покраску или другую отделку. Это решение экономит на материалах и делает ванную комнату более уютной, не превращая ее в типовой санузел", — заключила Макарова.