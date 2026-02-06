Временная регистрация без смены статуса: апартаменты ждет рост цен

Временная регистрация в апартаментах стала возможной без изменения их юридического статуса, что снимает одно из ключевых ограничений для собственников, пояснила практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О решении Конституционного суда и его последствиях для рынка недвижимости специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья на фоне дома

Оганова отметила, что решение Конституционного суда не переводит апартаменты в жилой фонд, однако позволяет гражданам решать практические жизненные задачи без нарушения их конституционных прав. По ее словам, речь идет о ситуациях, когда человеку необходимо временно проживать и работать по конкретному адресу, не имея иного варианта регистрации.

Она также обратила внимание на экономический эффект от решения КС, подчеркнув, что возможность временной регистрации напрямую влияет на привлекательность апартаментов для покупателей и инвесторов, повышая их рыночную стоимость.

"Продать сейчас апартаменты можно будет чуть дороже, уже ликвидность их повышается с учетом появления такой возможности", — пояснила юрист.

Полная запись разговора с Натальей Огановой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.