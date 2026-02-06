ЖК, которые не простаивают: признаки комфортного дома, за которым охотятся покупатели

Рынок новостроек в крупных городах всё чаще демонстрирует странный контраст: одни дома к моменту ввода в эксплуатацию остаются заполненными лишь наполовину, тогда как другие продаются быстрее графика и почти не оставляют выбора покупателям.

Пример ЖК Сапфир: продажи опережают рынок

Классическим примером такого сценария в компании называют жилой комплекс "Сапфир" в Уфе. Проект вышел на рынок летом, старт продаж состоялся в июне, а уже в сентябре 2023 года комплекс получил федеральную премию в области многоквартирного строительства. Награда была присуждена по итогам экспертной оценки по 133 критериям, что стало важным сигналом для профессионального сообщества и потенциальных покупателей.

Такой быстрый успех в компании рассматривают как индикатор правильной концепции. На сегодняшний день, по данным застройщика, в продаже остаются последние 18 квартир, что значительно опережает среднерыночные показатели по скорости реализации.

Ставка на среду, а не на метраж

По мнению представителей застройщика, спрос на такие проекты формируется заранее благодаря ставке на качество городской среды. Речь идёт о философии, в которой важны не только квадратные метры, но и детали, формирующие ощущение дома. В пресс-службе ГК подчёркивают, что "Сапфир" стал для компании знаковым проектом, поскольку это первая застройка в Уфе.

"Для нас "Сапфир" — знаковый проект, наша первая застройка в городе. Мы задались целью не просто построить дом, а создать эталон комфорта", — отмечают в пресс-службе ГК "Жилой квартал".

В компании поясняют, что при оформлении общественных зон использовались эксклюзивные панно из натурального камня, а квартирные двери проектировались индивидуально и не являются серийным решением. Такой подход, по их словам, позволяет сделать комфорт ощутимым в деталях, а не только в выполнении нормативов.

Локация и готовность как фактор доверия

Одним из ключевых преимуществ комплекса называют местоположение. ЖК "Сапфир" строится в центре Уфы на пересечении улиц Комсомольской и Бессонова. По данным застройщика, до проспекта Октября можно дойти за две минуты, а в пределах пяти минут находятся необходимые объекты инфраструктуры — от клиник до ресторанов.

Отдельно подчёркивается решение сделать двор полностью закрытым и "без машин", что формирует безопасное пространство для детей и отдыха. Компания делает ставку на то, что покупатели всё чаще предпочитают проекты, которые можно увидеть в готовом виде, а не ориентироваться только на визуализации.

На текущий момент благоустройство территории завершено, дом готов, ведётся подготовка к передаче ключей. Сообщается, что проводятся клининг и финальные работы, что снижает риски для будущих владельцев. Об этом сообщает mkset.ru.

Пространство и безопасность как основа спроса

В компании отмечают, что успешный проект должен быть встроен в существующую городскую среду. Вокруг "Сапфира" уже есть школы, детские сады и спортивные центры. Во дворе предусмотрены детские площадки и зоны отдыха, а также площадка с многофункциональными уличными тренажёрами для воркаута.

Отдельным элементом проекта стал подземный паркинг на 85 машиномест, который, по словам застройщика, помогает решить проблему парковки в центральных районах и освобождает двор от автомобилей.

Застройщик также акцентирует внимание на квартирографии. Планировки в комплексе ориентированы на практичное использование пространства, а минимальная площадь однокомнатных квартир начинается от 36 кв. м, что отличается от типовых предложений на рынке.

Почему квартиры уходят быстрее

В пресс-службе подчёркивают, что важной частью концепции стала политика ограничения количества малогабаритных квартир. По мнению компании, чем меньше таких лотов, тем выше вероятность формирования стабильного сообщества жильцов и меньше доля арендаторов. Такой подход, как утверждается, влияет на безопасность и атмосферу внутри дома.

В результате проект, по оценке застройщика, становится привлекательным не как товар, а как готовый образ жизни. Сейчас в продаже остаются последние 18 квартир, а до 28 февраля 2026 года компания предлагает условия, при которых покупатель может получить выгоду до 1 649 000 рублей.