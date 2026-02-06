ЖК, которые не простаивают: признаки комфортного дома, за которым охотятся покупатели

Рынок новостроек в крупных городах всё чаще демонстрирует странный контраст: одни дома к моменту ввода в эксплуатацию остаются заполненными лишь наполовину, тогда как другие продаются быстрее графика и почти не оставляют выбора покупателям.
Классическим примером такого сценария в компании называют жилой комплекс "Сапфир" в Уфе. Проект вышел на рынок летом, старт продаж состоялся в июне, а уже в сентябре 2023 года комплекс получил федеральную премию в области многоквартирного строительства. Награда была присуждена по итогам экспертной оценки по 133 критериям, что стало важным сигналом для профессионального сообщества и потенциальных покупателей.
Такой быстрый успех в компании рассматривают как индикатор правильной концепции. На сегодняшний день, по данным застройщика, в продаже остаются последние 18 квартир, что значительно опережает среднерыночные показатели по скорости реализации.
По мнению представителей застройщика, спрос на такие проекты формируется заранее благодаря ставке на качество городской среды. Речь идёт о философии, в которой важны не только квадратные метры, но и детали, формирующие ощущение дома. В пресс-службе ГК подчёркивают, что "Сапфир" стал для компании знаковым проектом, поскольку это первая застройка в Уфе.
"Для нас "Сапфир" — знаковый проект, наша первая застройка в городе. Мы задались целью не просто построить дом, а создать эталон комфорта", — отмечают в пресс-службе ГК "Жилой квартал".
В компании поясняют, что при оформлении общественных зон использовались эксклюзивные панно из натурального камня, а квартирные двери проектировались индивидуально и не являются серийным решением. Такой подход, по их словам, позволяет сделать комфорт ощутимым в деталях, а не только в выполнении нормативов.
Одним из ключевых преимуществ комплекса называют местоположение. ЖК "Сапфир" строится в центре Уфы на пересечении улиц Комсомольской и Бессонова. По данным застройщика, до проспекта Октября можно дойти за две минуты, а в пределах пяти минут находятся необходимые объекты инфраструктуры — от клиник до ресторанов.
Отдельно подчёркивается решение сделать двор полностью закрытым и "без машин", что формирует безопасное пространство для детей и отдыха. Компания делает ставку на то, что покупатели всё чаще предпочитают проекты, которые можно увидеть в готовом виде, а не ориентироваться только на визуализации.
На текущий момент благоустройство территории завершено, дом готов, ведётся подготовка к передаче ключей. Сообщается, что проводятся клининг и финальные работы, что снижает риски для будущих владельцев.
В компании отмечают, что успешный проект должен быть встроен в существующую городскую среду. Вокруг "Сапфира" уже есть школы, детские сады и спортивные центры. Во дворе предусмотрены детские площадки и зоны отдыха, а также площадка с многофункциональными уличными тренажёрами для воркаута.
Отдельным элементом проекта стал подземный паркинг на 85 машиномест, который, по словам застройщика, помогает решить проблему парковки в центральных районах и освобождает двор от автомобилей.
Застройщик также акцентирует внимание на квартирографии. Планировки в комплексе ориентированы на практичное использование пространства, а минимальная площадь однокомнатных квартир начинается от 36 кв. м, что отличается от типовых предложений на рынке.
В пресс-службе подчёркивают, что важной частью концепции стала политика ограничения количества малогабаритных квартир. По мнению компании, чем меньше таких лотов, тем выше вероятность формирования стабильного сообщества жильцов и меньше доля арендаторов. Такой подход, как утверждается, влияет на безопасность и атмосферу внутри дома.
В результате проект, по оценке застройщика, становится привлекательным не как товар, а как готовый образ жизни. Сейчас в продаже остаются последние 18 квартир, а до 28 февраля 2026 года компания предлагает условия, при которых покупатель может получить выгоду до 1 649 000 рублей.
