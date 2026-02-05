Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Строительство самой высокой башни в мире Rise Tower в Саудовской Аравии может обойтись более чем в $10 млрд. Текущая оценка проекта выглядит заниженной и в процессе работ сумма вырастет минимум вдвое.

Саудовская Аравия
Фото: https://www.flickr.com/photos/43714545@N06/50703355031/ by Richard Mortel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Саудовская Аравия

Пока стоимость строительства оценивается в $5 млрд, однако для объекта такого масштаба это выглядит "относительно скромно". Эксперт уверен, что итоговая смета неизбежно окажется значительно выше, особенно с учетом опыта предыдущего рекордного проекта — Jeddah Tower, строительство которого затянулось на несколько лет.

Опыт Jeddah Tower как предупреждение для инвесторов

Саудовская Аравия уже сталкивалась с трудностями при реализации высотных мегапроектов. В качестве примера он привел Jeddah Tower, которая должна была стать одним из архитектурных рекордсменов, но строительство было остановлено и растянулось на годы.

По мнению юриста, именно этот опыт показывает, что первоначальные расчеты для подобных объектов редко оказываются окончательными. Сложность инженерных решений, изменение цен на материалы и необходимость корректировать проект в процессе строительства могут привести к резкому росту затрат.

"Пока стоимость постройки оценивается в $5 млрд, что относительно скромно для такого грандиозного проекта. Нет сомнений, что финальная смета будет значительно выше, особенно учитывая опыт с предыдущей рекордной башней Jeddah Tower, строительство которой затянулось на несколько лет", — сказал основатель юридической компании "Гершкович, Лебедев и партнеры" Марк Гершкович.

Суверенный фонд Саудовской Аравии обеспечит финансирование

Как отметил Гершкович, ключевым источником средств станет Суверенный фонд Саудовской Аравии. По его оценке, это даст проекту серьезный запас прочности и позволит не ограничиваться стандартными архитектурными решениями.

Эксперт добавил, что государственное финансирование позволит привлечь к строительству лучших архитекторов мира. Такой подход подчеркивает стратегический характер проекта и его значение для имиджа страны.

При этом участие фонда может означать, что власти готовы вкладываться в объект даже при росте сметы, поскольку речь идет о символе технологических и экономических возможностей Саудовской Аравии.

Башня в 1,5 километра и новый мировой рекорд

Rise Tower станет небоскребом высотой более 1,5 км и будет насчитывать 400 этажей. Таким образом, она окажется в два раза выше, чем "Бурдж Халифа" в Дубае, который долгое время удерживает статус самого высокого здания мира.

Для сравнения также приводится башня "Восток" в комплексе "Москва-Сити". Rise Tower почти в пять раз превысит ее по высоте, что делает проект одним из самых амбициозных в истории современного строительства.

Ранее сообщалось, что в России на продажу выставили самый дорогой офис: помещение в офисном пентхаусе F-375 в башне "Восток" оценили в 11 млрд рублей — сообщает издание "Постньюс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

