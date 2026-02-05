Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя

Недвижимость

Понять, что аренда квартиры может обернуться неприятностями, можно еще до подписания договора, если обратить внимание на поведение собственника и условия сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Он пояснил, что что потенциальные проблемы с арендой чаще всего связаны с тремя аспектами — юридической чистотой объекта, поведением соседей и лояльностью собственника. Последний фактор нередко становится главным источником конфликтов, поскольку именно арендодатель определяет рамки взаимодействия с жильцом и степень гибкости условий.

"Низкая лояльность собственника — это когда человек формирует свои интересы так, что арендатор рискует столкнуться с ограничениями. Например, если владелец не хочет включать в договор обязательство предупреждать о визите хотя бы за сутки и настаивает на праве проверки в любое время, это уже тревожный сигнал. То же самое касается нежелания ограничить количество посещений квартиры — нормой считается не чаще одного раза в месяц", — отметил Апрелев.

По его словам, серьезным поводом для настороженности также может быть отказ собственника включить в договор пункты, защищающие интересы арендатора. Например, арендодатель не хочет фиксировать обязанность заменять неисправное оборудование, входящее в стоимость аренды, или перекладывает эти расходы на жильца.

"Если владелец квартиры утверждает, что любые поломки — это проблемы арендатора, и при этом не готов прописать свои обязательства, стоит задуматься. То же касается бытовых приборов — холодильника, телевизора или плиты. Важно, чтобы в договоре были четко обозначены сроки и порядок замены техники, если она вышла из строя не по вине жильца", — пояснил специалист.

Апрелев добавил, что подозрение должно вызвать и желание собственника получить чрезмерно крупную предоплату или отказ предоставить документы, подтверждающие право собственности. Важным элементом прозрачной сделки он назвал участие всех владельцев квартиры в подписании договора, если таких несколько.

"Если арендодатель требует оплату сразу за три или шесть месяцев вперед, это явный риск. Также нужно насторожиться, если он уклоняется от предоставления выписки из ЕГРН или документов, подтверждающих, кто зарегистрирован в квартире. В идеале все собственники должны подписывать договор лично, чтобы потом не возникло юридических споров", — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что стоит заранее поинтересоваться, кто живет по соседству и в каком состоянии находится дом. Соседи с конфликтным поведением, шумные компании или ветхие коммуникации могут стать не меньшей проблемой, чем недобросовестный арендодатель.

"Большинство рисков можно устранить еще на этапе подготовки договора. Важно подробно прописать условия расторжения, порядок возврата депозита, перечень имущества в квартире и зафиксировать уже имеющиеся повреждения с помощью фото. Такой подход помогает избежать споров о состоянии жилья и делает аренду более безопасной и предсказуемой", — заключил Апрелев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
