Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать

Сдача ипотечной квартиры без согласия банка может обернуться для владельца ростом ставки или потерей жилья, предупредила практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О новых жестких условиях банков и рисках для заемщиков она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Оганова пояснила, что банки все чаще прямо прописывают в ипотечных договорах запрет на сдачу жилья в аренду без их согласия. По ее словам, такие пункты нельзя воспринимать как формальность, поскольку нарушение условий может привести к тяжелым финансовым последствиям для заемщика.

"Мы будем включать в условия кредитного договора положение о том, что владельцы ипотечных квартир не вправе сдавать их в аренду без согласия банка. В случае нарушения данного условия и если банку станет об этом известно — при этом не уточняется, какими именно способами это может быть выявлено, — банк получает право изменить условия договора: повысить процентную ставку по ипотечному кредиту либо вовсе расторгнуть договор", — отметила юрист.

Она добавила, что такие последствия для собственника могут быть крайне болезненными с финансовой точки зрения и привести к существенным потерям.

"Ваши обязательства, по сути, повлекут значительное количество финансовых затрат без соответствующего материального результата: квартиру могут просто-напросто изъять. Если такие условия внесены в договор, значит, их необходимо соблюдать. В противном случае возможно признание договора недействительным, его расторжение и наступление вытекающих из этого последствий", — подчеркнула Оганова.

