Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов

Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать

Недвижимость

Сдача ипотечной квартиры без согласия банка может обернуться для владельца ростом ставки или потерей жилья, предупредила практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О новых жестких условиях банков и рисках для заемщиков она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Оганова пояснила, что банки все чаще прямо прописывают в ипотечных договорах запрет на сдачу жилья в аренду без их согласия. По ее словам, такие пункты нельзя воспринимать как формальность, поскольку нарушение условий может привести к тяжелым финансовым последствиям для заемщика.

"Мы будем включать в условия кредитного договора положение о том, что владельцы ипотечных квартир не вправе сдавать их в аренду без согласия банка. В случае нарушения данного условия и если банку станет об этом известно — при этом не уточняется, какими именно способами это может быть выявлено, — банк получает право изменить условия договора: повысить процентную ставку по ипотечному кредиту либо вовсе расторгнуть договор", — отметила юрист.

Она добавила, что такие последствия для собственника могут быть крайне болезненными с финансовой точки зрения и привести к существенным потерям.

"Ваши обязательства, по сути, повлекут значительное количество финансовых затрат без соответствующего материального результата: квартиру могут просто-напросто изъять. Если такие условия внесены в договор, значит, их необходимо соблюдать. В противном случае возможно признание договора недействительным, его расторжение и наступление вытекающих из этого последствий", — подчеркнула Оганова.

Полная запись разговора с Натальей Огановой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Садоводство, цветоводство
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Еда и рецепты
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе
Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим
В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара
Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.