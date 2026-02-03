Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: свидетели защиты перевернут ход суда?

В феврале будет два года, как идет судебный процесс по так называемому уголовному делу "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей" в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. В судебном процессе наступил этап допросов свидетелей защиты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

В суде уже выступили несколько свидетелей защиты — это пайщики кооператива "Бест Вей". В своих показаниях они отметили, что кооператив никак не был связан в своей деятельности с иностранной финансово-образовательной компанией "Гермес", с которой, по версии следствия, был аффилирован. "Свидетели подчеркнули, что кооператив никогда не предлагал "в нагрузку" приобрести счет "Виста" в "Гермесе", никак организационно и финансово не был связан с "Гермесом"".

По словам свидетелей, заявленных защитой, кооператив предоставлял возможность приобретения недвижимости без ипотечных переплат — которой свидетели успешно воспользовались. Средства для приобретения недвижимости складывались из собственных средств пайщика, а также из средств, предоставляемых кооперативом, которые формируются в основном из возвратных платежей пайщиков, которым уже приобретена недвижимость.

Кто-то из выступивших свидетелей уже расплатился с кооперативом и перевел недвижимость в собственность, кто-то расплачивается с кооперативом за приобретенную квартиру, а кто-то стоит в накопительной программе. Но все свидетели отрицают обман и противоправные действия как со стороны кооператива, так и со стороны подсудимых.

Свидетелей защиты, по словам адвокатов, заявлен не один десяток, все новые и новые граждане — как нынешние пайщики кооператива, так и бывшие, хотят выступить в суде.

Адвокаты замечают: "В существующей уголовной практике привычным является такое распределение доказывания, при котором подавляющий объем доказательств предъявляется стороной обвинения. Защита же всегда в большей части занимается опровержением доказательств обвинения — как по качеству, так и по допустимости, склоняя суд к критической оценке тех или иных документов или показаний свидетелей. Объективно по подавляющей массе дел количество доказательств и свидетелей у обвинения всегда больше".

"В данном же деле, — подчеркивают они, — будет совершенно другая ситуация. Количество свидетелей защиты, которые могут и будут давать показания, опровергающие обвинение в "пирамидной" деятельности кооператива "Бест Вей" — кратно больше, чем количество свидетелей обвинения и потерпевших. Сотни и тысячи людей, проживающих в кооперативных квартирах, людей, имеющих действующие договоры о паенакоплениях и, собственно, сами паенакопления на счетах кооператива — беспрецедентный фактор, способный полностью перевернуть подход к разрешению данного уголовного дела".

Важным, отмечают в кооперативе, является именно качество показаний свидетелей защиты — пайщиков кооператива "Бест Вей". Все они основываются на реальных договорных отношениях, реальных денежных транзакциях и реальном осязаемом имуществе (квартирах). "Именно это будет разительно отличать свидетелей защиты от так называемых потерпевших и свидетелей обвинения — подавляющая масса которых не являлась пайщиками кооператива "Бест Вей", не имела документальных претензий к данной некоммерческой организации, будучи против своей воли втянутой в доверительные сомнительные бездокументарные расчеты со своими же знакомыми и родственниками в рамках отношений с "Гермесом"".

Обвинение, подчеркивают адвокаты, основывается, по существу, на показаниях одного человека — бывшего ИТ-директора российского сегмента компании "Гермес" Евгения Набойченко, который так и не был допрошен в суде — на том основании, что он находится на СВО. "Нам было отказано в допросе даже по ВКС, — отмечают адвокаты, — Государственные обвинители сообщили, что Набойченко воюет и никак не может выступить — однако он регулярно постит десятки роликов в хейтерские каналы, на них у него почему-то находится время". В своих показаниях следствию Набойченко, как отмечают адвокаты, сообщал, что именно он является создателем системы платежей "Гермеса". "Так может быть он и является истинным автором трудностей, возникших в этой системе, исчезновения активов, а не те люди, которые из-за его обвинений оказались на скамье подсудимых?".

Кооператив "Бест Вей", отмечают адвокаты, с 2014 года работал без нареканий, в российском правовом поле. "Обойти фактор объема и прозрачности деятельности кооператива "Бест Вей" — особенно в контексте количества законченных с пайщиками договоров, необходимости их признания и исполнения в рамках нормального гражданского оборота, а не с каким-то криминальным акцентом — прокуратуре уже не удалось".

Более 200 апелляционных жалоб на появившееся в позапрошлом году решение судьи по гражданским делам Приморского районного суда Санкт-Петербурга по иску прокуратуры о признании деятельности "Бест Вей" незаконной, по их словам, уже сделали своё дело: 11 ноября 2025 года судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, скорректировала решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск прокуратуры, подчеркнула, что кооперативу запрещается привлечение денежных средств от новых пайщиков. При этом коллегия признала сам кооператив действующим юридическим лицом, обязанным исполнять свои обязательства перед пайщиками, а самих пайщиков — лицами, договоры которых не затрагиваются судебными тяжбами между прокуратурой и ПК "Бест Вей".

"Сейчас перед кооперативом стоит задача отстоять деятельность и собственное имущество в уголовном суде, — подчеркивает председатель совета кооператива Салтанат Салимянова, — Десятки пайщиков и бывших пайщиков кооператива буквально каждый день связываются с руководителями кооператива, пишут на сайт, имейл, в телеграм-канал, чтобы дать показания в суде, выступить свидетелями в защиту кооператива удобным для себя способом: лично или с помощью ВКС, рассказать свою историю и показать свои документы. Люди, связанные с кооперативом, стремятся внести свой вклад в торжество справедливости и здравомыслия".