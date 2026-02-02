Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме

Жилой дом конца XIX века на окраине Новосибирска продолжает оставаться вне правового поля, несмотря на то что в нём до сих пор живёт семья с детьми. После публикации о состоянии постройки ситуацией заинтересовался депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, который лично побывал в доме и пообещал добиваться решения жилищного вопроса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Заброшенный дом

Дом, которого формально не существует

Речь идёт о здании 1895 года постройки, расположенном по адресу Зеленодолинская, 37 в Октябрьском районе Новосибирска. Дом когда-то служил жильём для рабочих совхоза "Луговской", а в 1977 году был продан как списанное строение на дрова. Фактически его не разобрали, и люди продолжили там жить.

Сегодня в шести квартирах дома обитаема только одна. В ней проживает Ольга Животовская с двумя несовершеннолетними детьми, тогда как третий, уже взрослый ребёнок, живёт отдельно. Формально дом существует в Едином государственном реестре недвижимости как объект общедолевой собственности, однако прав на землю под ним у жильцов нет.

Визит депутата и позиция властей

Строение посетил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, находящийся в регионе с рабочей поездкой. Он осмотрел условия проживания семьи и заявил о намерении добиваться предоставления нового жилья.

"Напишем соответствующе обращения в разные инстанции и будем добиваться, чтобы Ольге, как многодетной маме выделили квартиру, она состоит на учете уже много лет. Ну и, соответственно, поможем с оформлением самого дома в собственность и разберемся с землей, которая находится под домом и сейчас никому не принадлежит", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

По его словам, условия, в которых живёт семья, произвели на него тяжёлое впечатление. Вместе с депутатом дом также посетил председатель новосибирской общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаил Михайлов, который впервые побывал там ещё в конце прошлого года вместе с корреспондентом atas. info.

Правовой тупик и отсутствие решений

Ситуацию осложняет позиция мэрии Новосибирска. После официального запроса редакции власти сообщили, что аварийным дом не признан. Это лишает семью возможности рассчитывать на расселение по действующим программам.

Кроме того, отсутствие оформленных прав собственности не позволяет использовать материнский капитал даже на ремонт разваливающейся постройки. Таким образом, семья оказалась в замкнутом круге, где юридический статус здания блокирует любые попытки улучшить условия жизни — сообщает atas.info.