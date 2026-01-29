Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта

Избыток деталей, несочетаемые цвета и формы, холодное освещение и вещи, которые держат дома "из жалости", лишают пространство уюта и комфорта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: https://unsplash.com by Andre Davis is licensed under Free Уютные аксессуары для дома

По словам Макаровой, одной из главных причин отсутствия уюта в доме является визуальный хаос — когда пространство перегружено деталями и предметами, которые не сочетаются между собой. Нередко это открытые системы хранения, заставленные книгами, сувенирами, коробками и случайными вещами, создающими ощущение беспорядка.

"Когда в доме слишком много разнородных деталей, форм и текстур, интерьер перестает быть целостным. Открытые стеллажи, где хранятся книги, статуэтки, предметы декора и коробки, создают ощущение захламления. Хотя детали действительно добавляют уюта, важно соблюдать баланс — подбирать их по количеству, цвету и стилю. Иначе пространство вызывает визуальное напряжение и усталость, а не комфорт", — объяснила дизайнер.

Она отметила, что большое количество мебели, неудобная планировка и неправильно подобранное освещение также мешают ощущению уюта. Холодный свет делает интерьер напряженным, а тесная расстановка мебели — неэргономичной.

"Когда пространство перегружено предметами, страдает не только эстетика, но и удобство. Чтобы добраться до нужной вещи, приходится обходить мебель и постоянно задевать углы — это вызывает раздражение. Холодное освещение, особенно в спальне, не расслабляет, а напротив, собирает и концентрирует внимание. Ну и, конечно, вещи, которые вам не нравятся, но жалко выбросить, тоже мешают чувству уюта. От них важно вовремя избавляться, чтобы освободить пространство и физически, и эмоционально", — подчеркнула Макарова.

Макарова отметила, что основа уюта заключается в сбалансированном подходе к оформлению пространства — в гармонии цвета, формы и освещения. По ее словам, важно избегать визуального шума, оставлять на виду только те предметы, которые действительно нравятся и используются ежедневно. Такой подход помогает создать спокойную, комфортную атмосферу, в которой легко находиться и отдыхать.