Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок

Недвижимость

На фоне резкого расслоения рынка аренды в Москве появились предложения, сопоставимые по цене с покупкой элитной недвижимости в регионах. В столице выставили квартиру с арендной ставкой, достигающей уровня премиальных отелей длительного проживания.

Арендаторы квартиры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арендаторы квартиры

Условия аренды и финансовые требования

Речь идет о квартире в жилом комплексе "Тургенев", которую собственник готов сдавать за 2,5 млн рублей в месяц. Договор аренды заключается сроком на один год, при этом арендатор обязан единовременно оплатить первый месяц проживания и страховой депозит. Оба платежа равны месячной ставке, поэтому сумма для заселения достигает 5 млн рублей.

Страховой депозит выполняет не только обеспечительную, но и штрафную функцию. В случае досрочного расторжения договора вся сумма депозита — 2,5 млн рублей — удерживается владельцем без возврата. Такой формат условий подчеркивает ориентацию объекта на долгосрочную аренду без пересмотра договоренностей.

Что включено в стоимость

В ежемесячную плату уже заложены базовые коммунальные услуги, а также одно машиноместо на подземной парковке. Это снижает количество обязательных дополнительных платежей, но не отменяет их полностью. Электроэнергия, вода и интернет оплачиваются отдельно — по фактическому потреблению и счетчикам.

Подобный подход характерен для сегмента ультрадорогой аренды, где фиксированная ставка сочетается с индивидуальным учетом переменных расходов. Таким образом, итоговая ежемесячная сумма может превышать заявленные 2,5 млн рублей.

Ограничения и позиция собственника

Ключевым условием договора стал полный запрет на проживание с животными. Представитель собственника пояснил "Постньюс", что это решение связано с дорогостоящим ремонтом и мебелью, которые изначально приобретались для личного пользования владельца.

При этом ограничений по количеству проживающих в квартире не предусмотрено. Такой дисбаланс условий отражает приоритет сохранности интерьера над формальными параметрами заселения. На этом фоне рынок недвижимости демонстрирует и другие перекосы: ранее сообщалось, что москвичи спровоцировали рост цен на деревенские избы, стоимость которых сейчас начинается от 1,5 млн рублей — сообщает издание "Постньюс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
