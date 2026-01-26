Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка

В Екатеринбурге на рынке элитной недвижимости появились предложения, где стоимость одного квадратного метра сопоставима с ценой полноценной "двушки" в регионе. В новый рейтинг вошли пентхаусы, апартаменты в знаковых высотках и квартиры в премиальных жилых комплексах у набережной. Подборка наглядно показывает, как формируется цена в верхнем сегменте и почему даже небольшие по площади объекты могут стоить сотни миллионов рублей.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер квартиры

Почему "квадрат" может стоить как квартира

В элитном сегменте стоимость формируется не только за счет метража. Ключевую роль играют редкость локации, статус дома, архитектурные решения и уровень инженерных систем. Центр города, набережная Исети, панорамные виды, закрытая территория и подземный паркинг автоматически выводят объект в категорию штучных предложений. Аналогичную логику можно наблюдать и на рынке элитной недвижимости, где цена часто отражает не площадь, а совокупность нематериальных преимуществ.

Лидеры рейтинга и ценовые контрасты

Первое место в рейтинге заняли 4-комнатные апартаменты в башне "Исеть" за 250 млн рублей. При площади 456 м² стоимость квадратного метра здесь превышает полмиллиона рублей, а акцент сделан на панорамное остекление, инфраструктуру и приватность.

На втором месте — 3-комнатная квартира в ЖК Clever park за 239,5 млн рублей, но уже с другой логикой: площадь менее 77 м², а цена одного метра превышает 3 млн рублей. Здесь покупатель платит за готовый дизайнерский продукт и современную городскую среду, сообщает tagilcity.ru,

В десятке также представлены пентхаусы в ЖК "Макаровский", многокомнатные квартиры в "Тихвине" и клубном доме "Родина", а также объекты без отделки, где высокая стоимость объясняется статусом проекта и видом на центр. Подобные ценовые перекосы характерны для крупных городов и все чаще обсуждаются в контексте городской среды.

Что сильнее всего влияет на цену

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова ранее отмечала, что в ряде случаев высокая стоимость объясняется редкостью локации и нестандартными архитектурными решениями, а в других — авторским дизайном и премиальными материалами. При этом заявленные цены нередко оказываются завышенными, но сохраняют привлекательность для покупателей с высоким уровнем дохода.

"Для состоятельных клиентов важна не только квартира, но и окружение — уровень сервиса, имидж дома и ощущение исключительности, которое сложно перевести в формулу за квадратный метр", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

"Дорогой метр" и "дорогая площадь"

Рейтинг наглядно показывает две стратегии. Первая — небольшие квартиры с экстремально высокой ценой метра за счет ремонта и локации. Вторая — крупные пентхаусы и резиденции, где общий чек огромен, но стоимость метра выглядит умереннее. Покупатель в таком случае платит за простор, террасы и приватность, принимая на себя дополнительные расходы на содержание и ремонт.