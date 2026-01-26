Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
Минус объемы без голодовки: срок, после которого питание начинает менять фигуру

Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка

Недвижимость

В Екатеринбурге на рынке элитной недвижимости появились предложения, где стоимость одного квадратного метра сопоставима с ценой полноценной "двушки" в регионе. В новый рейтинг вошли пентхаусы, апартаменты в знаковых высотках и квартиры в премиальных жилых комплексах у набережной. Подборка наглядно показывает, как формируется цена в верхнем сегменте и почему даже небольшие по площади объекты могут стоить сотни миллионов рублей.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Почему "квадрат" может стоить как квартира

В элитном сегменте стоимость формируется не только за счет метража. Ключевую роль играют редкость локации, статус дома, архитектурные решения и уровень инженерных систем. Центр города, набережная Исети, панорамные виды, закрытая территория и подземный паркинг автоматически выводят объект в категорию штучных предложений. Аналогичную логику можно наблюдать и на рынке элитной недвижимости, где цена часто отражает не площадь, а совокупность нематериальных преимуществ.

Лидеры рейтинга и ценовые контрасты

Первое место в рейтинге заняли 4-комнатные апартаменты в башне "Исеть" за 250 млн рублей. При площади 456 м² стоимость квадратного метра здесь превышает полмиллиона рублей, а акцент сделан на панорамное остекление, инфраструктуру и приватность.

На втором месте — 3-комнатная квартира в ЖК Clever park за 239,5 млн рублей, но уже с другой логикой: площадь менее 77 м², а цена одного метра превышает 3 млн рублей. Здесь покупатель платит за готовый дизайнерский продукт и современную городскую среду, сообщает tagilcity.ru,

В десятке также представлены пентхаусы в ЖК "Макаровский", многокомнатные квартиры в "Тихвине" и клубном доме "Родина", а также объекты без отделки, где высокая стоимость объясняется статусом проекта и видом на центр. Подобные ценовые перекосы характерны для крупных городов и все чаще обсуждаются в контексте городской среды.

Что сильнее всего влияет на цену

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова ранее отмечала, что в ряде случаев высокая стоимость объясняется редкостью локации и нестандартными архитектурными решениями, а в других — авторским дизайном и премиальными материалами. При этом заявленные цены нередко оказываются завышенными, но сохраняют привлекательность для покупателей с высоким уровнем дохода.

"Для состоятельных клиентов важна не только квартира, но и окружение — уровень сервиса, имидж дома и ощущение исключительности, которое сложно перевести в формулу за квадратный метр", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

"Дорогой метр" и "дорогая площадь"

Рейтинг наглядно показывает две стратегии. Первая — небольшие квартиры с экстремально высокой ценой метра за счет ремонта и локации. Вторая — крупные пентхаусы и резиденции, где общий чек огромен, но стоимость метра выглядит умереннее. Покупатель в таком случае платит за простор, террасы и приватность, принимая на себя дополнительные расходы на содержание и ремонт.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Садоводство, цветоводство
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Садоводство, цветоводство
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Кухни десятилетиями делали неправильно: что пошло не так в привычной планировке
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
От 10% до двукратного роста: каких прибавок ждут россияне в 2026 году
Гладкость есть, а густоты нет: тонкие волосы расплачиваются за популярные приёмы
Владивосток обходят сотни городов: почему туристы всё чаще выбирают именно его
Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн
Лечение из прошлого с опасным финалом: чем вредны ингаляции над картофелем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.