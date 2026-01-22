Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Покупка квартиры с несколькими владельцами не всегда рискованнее, чем с одним собственником, однако требует более тщательной проверки документов и участников сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Он объяснил, что сделки с несколькими собственниками не опаснее, чем с одним, однако требуют более тщательной подготовки. Чем больше участников, тем сложнее юридическая проверка, ведь у каждого владельца может быть своя история возникновения права собственности — приватизация, дарение, наследование или покупка. Именно эти нюансы, по словам эксперта, требуют внимательного изучения, чтобы избежать юридических коллизий в будущем.

"Разницы между покупкой квартиры с одним или несколькими собственниками нет. Просто чем больше участников, тем больше проверок нужно провести. У разных владельцев могут быть разные основания для возникновения права собственности, и это требует дополнительного анализа. Один собственник чаще всего означает более прозрачную историю квартиры, но это не гарантия абсолютной безопасности", — пояснил риелтор.

Он отметил, что при проверке документов важно удостовериться в подлинности паспортов, дееспособности и финансовом состоянии каждого продавца, чтобы исключить риски, связанные с банкротством или возможными оспариваниями сделки. По словам Барсукова, попытки самостоятельно провести все проверки без профессиональной помощи часто приводят к ошибкам.

"Покупателю лучше доверить сделку специалисту, который проводит полную юридическую экспертизу. Такой специалист должен иметь юридическое образование или работать в связке с юристом, заключить официальный договор на проведение проверки и предоставить письменное заключение по итогам. К сожалению, большинство людей этого не делают и полагаются на советы из интернета, не понимая сути процедур, что нередко заканчивается неприятностями", — заключил Барсуков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
