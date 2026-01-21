Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек

Иногда рынок жилья преподносит сюрпризы, которые ломают привычную логику: компактное жилье внезапно оказывается дороже просторного. Именно такая ситуация сложилась в Ростове-на-Дону, где квартиры-студии по цене квадратного метра обогнали трехкомнатные.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Многоквартирный дом

Как распределились цены в Ростове

По итогам декабря 2025 года самым дорогим сегментом в донской столице стали четырехкомнатные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в них достигла 189 тысяч рублей. Следом идут двухкомнатные квартиры, где "квадрат" оценивается примерно в 162 тысячи рублей.

На третьей позиции оказались сразу два формата — студии и однокомнатные квартиры. Стоимость квадратного метра в студиях составила 159 тысяч рублей, а в "однушках" — 158 тысяч. Таким образом, малогабаритное жилье практически сравнялось по цене с более крупными форматами.

Почему "трешки" оказались дешевле

Наиболее доступным вариантом по цене квадратного метра в Ростове стали трехкомнатные квартиры. Средний показатель для них составил 153 тысячи рублей. Разница между самым дорогим и самым дешевым сегментами достигла 36 тысяч рублей за квадратный метр.

Такая структура цен выглядит нетипично для массового рынка, где обычно меньшая площадь компенсируется более высокой стоимостью "квадрата", но не настолько, чтобы обгонять полноценные семейные квартиры. Однако спрос на компактное жилье и инвестиционные форматы продолжает влиять на расстановку сил.

Ситуация в Ростовской области

В целом по Ростовской области ценовая картина выглядит более традиционно. Средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир составила 160 тысяч рублей, двухкомнатных — 140 тысяч, а трехкомнатных — 120 тысяч рублей. Как и в Ростове, самым дорогим остается четырехкомнатное жилье с показателем около 173 тысяч рублей за квадратный метр.

Региональные данные подтверждают, что именно крупные города формируют наиболее резкие ценовые перекосы, тогда как в области динамика остается более сглаженной.

Скачок цен по сегментам

Аналитики также зафиксировали резкий рост стоимости элитной недвижимости в Ростове в декабре 2025 года. Цена квадратного метра почти достигла 590 тысяч рублей, что означает рост на 20,2% за месяц. Бизнес-класс вырос на 2,9% до 228,4 тысячи руб./кв. м, "стандарт" прибавил 3,3% до 148 тысяч руб./кв. м, а вот "комфорт-класс" стал единственным сегментом со снижением цены на 1,5% почти до 154 тысяч руб./кв. м, — сообщает rostovgazeta.ru