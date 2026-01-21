Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами

Городские фасады редко становятся поводом для судебных споров, но именно они в последние годы оказались в центре внимания управляющих компаний и юристов. Речь идёт о самовольно остеклённых балконах и кондиционерах, которые формируют пёстрый облик многоэтажек.

Фото: unsplash.com by dav other is licensed under Free to use under the Unsplash License Закат в окнах дома

Откуда возникла проблема

Поводом для обсуждения стали случаи, когда управляющие компании в разных регионах начали рассылать уведомления собственникам с требованием убрать остекление балконов или внешние блоки кондиционеров. В основе таких требований — приказ Минстроя № 292/пр от 14 мая 2021 года, а также нормы Жилищного кодекса, согласно которым фасады и балконы относятся к общему имуществу дома.

Юристы отмечают, что формально любое изменение внешнего облика здания требует согласия общего собрания собственников. На практике десятилетиями балконы стеклили без разрешений, особенно в домах типовой застройки. Именно поэтому для многих жителей подобные уведомления стали неожиданностью и вызвали резонанс.

Что говорит закон и суды

Руководитель правозащитной организации "Фонарщик" Дмитрий Волнухин поясняет, что остекление балконов нередко квалифицируется как перепланировка.

"Правила пользования жилыми помещениями обязывают учитывать права соседей, пожарную безопасность и сохранность общего имущества МКД. Остекление балконов часто признают перепланировкой, требующей экспертизы", — отмечает юрист Дмитрий Волнухин.

Суды, как правило, встают на сторону управляющих компаний, если доказано, что конструкции портят фасад или создают дополнительную нагрузку на плиты. В Ростовской области такие решения выносились, но касались в основном серьёзных нарушений — изменения несущих конструкций или пристройки балконов к жилым помещениям.

Опасные конструкции и локальные конфликты

Отдельную проблему представляют самодельные козырьки и крыши, которые жители устанавливают между этажами. В одном из ростовских домов подобные конструкции стали препятствием для ремонта балконных плит и вызвали жалобы соседей. Юристы подчёркивают, что такие элементы могут создавать угрозу пожарной безопасности и требуют обязательного согласования.

Адвокат Антон Габович указывает, что любые серьёзные пристройки к многоквартирному дому должны утверждаться не только собственниками, но и органами местного самоуправления.

Будут ли массовые демонтажи в Ростове

В Ростове практика рассылки уведомлений о демонтаже балконов и кондиционеров фактически отсутствует. Представители УК признают, что разговоры на эту тему велись, но до реальных действий дело не дошло.

Общественники считают, что серьёзные проблемы могут возникнуть лишь в случаях самовольной перепланировки, например при присоединении балкона к комнате. В таких ситуациях возможны штрафы и предписания об устранении нарушений, но простое остекление без изменения конструктива, как правило, не становится поводом для санкций.

Дизайн-код как новый этап

Ситуация может измениться после принятия дизайн-кода Ростова-на-Дону. Город планируют разделить на зоны, для каждой из которых установят свои требования к фасадам, вывескам и балконам. Самые жёсткие правила коснутся исторического центра — сообщает издание rostovgazeta.ru.