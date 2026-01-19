Дверь закрылась — счёт выставили: выселение Долиной превращается в многомиллионные потери

С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов

Принудительное выселение из элитного жилья в центре Москвы может обернуться для публичного человека многомиллионными расходами, даже если речь идёт не о продаже, а лишь об исполнении судебного решения. С подобной ситуацией столкнулась певица Лариса Долина: сумма сопутствующих платежей при выезде из квартиры в Хамовниках оценивается почти в девять миллионов рублей.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Высотный дом

Исполнительский сбор как ключевая статья расходов

Основная часть суммы связана не с самой недвижимостью, а с процедурой принудительного исполнения решения суда. Юрист по недвижимости, спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов пояснил, что законодательство предусматривает добровольный срок для освобождения жилья. По его словам, если это требование не выполняется, запускается механизм финансовых санкций.

"Приставы дают возможность исполнить решение суда в добровольном порядке. Она этого не сделала. Если человек не исполняет, то с него взыскивают исполнительский сбор в 7% от стоимости квартиры", — пояснил юрист Олег Давыдов.

По оценке, с учётом стоимости квартиры этот сбор составляет не менее 8,6 млн рублей. Сумма фиксирована и не зависит от обстоятельств, по которым человек не покинул жильё в установленный срок.

Дополнительные траты при принудительном выезде

Помимо исполнительского сбора, возможны и другие расходы. Давыдов обратил внимание, что при отсутствии собственника приставы вправе вскрывать дверь, а личные вещи передавать на ответственное хранение. Все подобные действия также оплачиваются за счёт выселяемого лица.

Отдельным вопросом остаются коммунальные платежи. Даже если квартира юридически уже принадлежит другому владельцу, обязанность погашать задолженность ложится на того, кто фактически пользовался жильём.

"За коммунальные услуги платит тот, кто фактически ими и пользуется", — подчеркнул Давыдов.

Ситуация с квартирой в Хамовниках

Ранее стало известно, что адвокат покупательницы квартиры Лурье получила ключи от жилья в Хамовниках. Это означает, что новый владелец может официально заезжать и распоряжаться недвижимостью. Процедура выселения Долиной проходила дистанционно, поскольку певица находится за пределами России.

Таким образом, история с квартирой перешла в стадию фактического исполнения судебного решения. Финансовые последствия этого этапа оказались сопоставимы со стоимостью дорогостоящих активов и наглядно показывают, насколько затратным может быть игнорирование установленного судом порядка — сообщает издание "Постньюс"