Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев
Эксперимент на МКС показал усиление активности вирусов-фагов в космосе

Дверь закрылась — счёт выставили: выселение Долиной превращается в многомиллионные потери

С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Недвижимость

Принудительное выселение из элитного жилья в центре Москвы может обернуться для публичного человека многомиллионными расходами, даже если речь идёт не о продаже, а лишь об исполнении судебного решения. С подобной ситуацией столкнулась певица Лариса Долина: сумма сопутствующих платежей при выезде из квартиры в Хамовниках оценивается почти в девять миллионов рублей.

Высотный дом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Высотный дом

Исполнительский сбор как ключевая статья расходов

Основная часть суммы связана не с самой недвижимостью, а с процедурой принудительного исполнения решения суда. Юрист по недвижимости, спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов пояснил, что законодательство предусматривает добровольный срок для освобождения жилья. По его словам, если это требование не выполняется, запускается механизм финансовых санкций.

"Приставы дают возможность исполнить решение суда в добровольном порядке. Она этого не сделала. Если человек не исполняет, то с него взыскивают исполнительский сбор в 7% от стоимости квартиры", — пояснил юрист Олег Давыдов.

По оценке, с учётом стоимости квартиры этот сбор составляет не менее 8,6 млн рублей. Сумма фиксирована и не зависит от обстоятельств, по которым человек не покинул жильё в установленный срок.

Дополнительные траты при принудительном выезде

Помимо исполнительского сбора, возможны и другие расходы. Давыдов обратил внимание, что при отсутствии собственника приставы вправе вскрывать дверь, а личные вещи передавать на ответственное хранение. Все подобные действия также оплачиваются за счёт выселяемого лица.

Отдельным вопросом остаются коммунальные платежи. Даже если квартира юридически уже принадлежит другому владельцу, обязанность погашать задолженность ложится на того, кто фактически пользовался жильём.

"За коммунальные услуги платит тот, кто фактически ими и пользуется", — подчеркнул Давыдов.

Ситуация с квартирой в Хамовниках

Ранее стало известно, что адвокат покупательницы квартиры Лурье получила ключи от жилья в Хамовниках. Это означает, что новый владелец может официально заезжать и распоряжаться недвижимостью. Процедура выселения Долиной проходила дистанционно, поскольку певица находится за пределами России.

Таким образом, история с квартирой перешла в стадию фактического исполнения судебного решения. Финансовые последствия этого этапа оказались сопоставимы со стоимостью дорогостоящих активов и наглядно показывают, насколько затратным может быть игнорирование установленного судом порядка — сообщает издание "Постньюс"

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Недвижимость
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Туризм
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Последние материалы
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Редкую птицу рыжеухого бюльбюля зафиксировали в нацпарке Приморья
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сауна и холодные процедуры лежат в основе долголетия в Скандинавии
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев
Выпирающий живот у женщин связан со слабыми мышцами пресса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.