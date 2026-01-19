Опасность сверху не случайна: в конструкции дома есть деталь, из-за которой сосульки возвращаются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Сосульки на крышах частных домов — не просто сезонная неприятность, а сигнал о серьёзных ошибках в конструкции здания. Зимой они становятся источником повышенной опасности, а попытки избавиться от них подручными средствами нередко приводят к травмам и повреждению кровли. Эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев объяснил, почему наледь появляется и какие меры действительно работают.

Сосульки на крыше дома
Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосульки на крыше дома

Почему на крыше образуется наледь

Основная причина появления сосулек связана с утечкой тепла из жилых помещений. Когда тёплый воздух проникает на чердак, снег на кровле начинает подтаивать, а затем снова замерзает, образуя лёд. В результате крыша превращается в источник постоянной наледи.

"Чаще всего корень проблемы кроется в неправильном или недостаточном утеплении и вентиляции подкровельного пространства. В идеально сконструированной холодной крыше чердак должен быть неотапливаемым и хорошо проветриваемым, а его температура — максимально близкой к уличной", — сказал эксперт Федор Васильев.

Он уточнил, что утеплитель должен лежать сплошным слоем толщиной обычно не менее 200-300 миллиметров, без зазоров и смещений.

Ошибки утепления и вентиляции

В старых домах утеплитель часто слеживается или смещается, открывая путь теплому воздуху. Дополнительную проблему создает отсутствие полноценной вентиляции чердака. Без притока и вытяжки влажный воздух застаивается, конденсируется на конструкциях и усиливает подтаивание снега.

Отдельные сложности характерны для мансардных этажей. Здесь важно не только утепление между стропилами, но и наличие вентиляционного зазора и сплошного пароизоляционного контура. При его отсутствии утеплитель намокает и теряет свойства, а кровельное покрытие начинает нагреваться изнутри.

Почему нельзя сбивать снег и лед

Эксперт предупреждает, что механическое удаление снега и сосулек — опасная мера. Она может привести к падениям и повреждению кровли, а также не решает саму причину проблемы. Гораздо эффективнее провести диагностику чердака зимой и выявить источники теплопотерь.

"Ни в коем случае не рекомендуется пытаться решить проблему механическим сбиванием снега и льда — это опасно для человека и повреждает кровельное покрытие", — подчеркнул Васильев.

Он добавил, что установка снегозадержателей без устранения теплопотерь лишь усугубляет ситуацию, задерживая на крыше массу тающего снега.

Дополнительные меры защиты

После решения вопросов с утеплением и вентиляцией допускается применение вспомогательных решений. В частности, речь идет о системе кабельного обогрева, которую монтируют в водостоках, желобах и вдоль карнизов. Она создает каналы для стока талой воды и предотвращает её замерзание, сообщает Газета.Ru.

Эксперт отмечает, что такой способ эффективен, но энергозатратен и не должен рассматриваться как основное решение. Другие варианты, включая специальные кровельные покрытия, лишь снижают сцепление льда с поверхностью, но не устраняют сам механизм образования наледи.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
