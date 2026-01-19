Отказ от белого оказался неизбежным: для кухонь по всему миру выбирают новый оттенок

Цвет Bedford Gray станет актуальным для кухонь в 2026 году — Better Homes & Gardens

Выбор цвета для кухни всё чаще становится стратегическим решением, а не просто вопросом вкуса. От оттенка фасадов и стен зависит не только атмосфера дома, но и то, насколько пространство будет актуальным через несколько лет. Американская телеведущая и предприниматель Марта Стюарт уверена, что один конкретный цвет способен задать тон кухонному интерьеру на годы вперёд, об этом сообщает издание Better Homes & Gardens.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная кухня

Почему цвет кухни требует особого внимания

Кухня — одно из самых сложных помещений с точки зрения дизайна и ремонта. Здесь задействованы мебель, бытовая техника, столешницы, фурнитура и освещение, которые редко меняют часто. В отличие от дивана или акцентной стены, ошибки в выборе кухонного цвета обходятся дорого и исправляются небыстро. Именно поэтому дизайнеры советуют ориентироваться не только на моду, но и на долговечные решения, хорошо сочетающиеся с техникой, столешницами и натуральными материалами, которые сегодня формируют тренды кухонного дизайна.

Совет от Марты Стюарт: забудьте про белый

Марта Стюарт считает, что эпоха универсального белого и бежевого в кухонных интерьерах постепенно уходит. В интервью изданию Better Homes & Gardens она выделила оттенок бедфордский серый как наиболее удачный выбор для современной кухни. Это тёплый серый цвет с мягкими бежево-зелёными полутонами, который выглядит спокойнее классического серого и не создаёт ощущения холода.

По её словам, бедфордский серый особенно хорошо сочетается с натуральным деревом, каменными столешницами и тёплым освещением. Такой цвет легко адаптируется под разные стили — от классики до современного минимализма — и вписывается в более широкий контекст вневременного интерьерного дизайна.

Практичные идеи для кухни, проверенные временем

Марта Стюарт подчёркивает, что удачный интерьер — это не только цвет, но и продуманные детали. Она делится подходами, которые делают кухню удобной и визуально лёгкой.

"Я предпочитаю маленькие ручки, которые эффективны и за которые не цепляешься", — отмечает Марта Стюарт.

Лаконичная фурнитура нейтральных оттенков не перегружает фасады и остаётся актуальной годами. Простые формы шкафов без сложного декора легче поддерживать в чистоте, что особенно важно в зоне готовки. Отдельного внимания заслуживают открытые полки: они визуально расширяют пространство и помогают рационально использовать высоту до потолка, размещая посуду, контейнеры для масла, специй и хранения.

Сравнение: бедфордский серый и классические кухонные цвета

Белые кухни выглядят светло, но быстро теряют свежесть из-за следов эксплуатации. Бежевые оттенки создают уют, однако могут казаться устаревшими. Бедфордский серый занимает промежуточную позицию: он нейтрален, но при этом глубже и теплее, хорошо маскирует мелкие загрязнения и подчёркивает текстуру дерева, камня и металла.

Популярные вопросы о цвете кухни

Как выбрать цвет кухни для долгосрочного ремонта?

Лучше ориентироваться на нейтральные оттенки с тёплыми полутонами и натуральные материалы.

Сколько стоит перекрасить кухонные фасады?

Цена зависит от материала и объёма работ, но перекраска обычно дешевле полной замены мебели.

Что лучше: серый или белый для кухни?

Серый практичнее в уходе, а белый визуально расширяет пространство — выбор зависит от задач и освещения.