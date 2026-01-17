Февраль перепишет ценники: аренда выходит из спячки и выбирает, что подорожает первым

Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса

После новогодних каникул рынок аренды постепенно выходит из зимней паузы, и уже с февраля арендаторы могут столкнуться с изменением цен. Часть собственников намеренно отложила сдачу жилья, ожидая возвращения спроса, а в коммерческом сегменте усиливается давление со стороны налогов и инфляции. При этом резких скачков эксперты не ждут, но точечный рост ставок всё же возможен.

Что происходит с рынком аренды жилья после праздников

В конце декабря и в январе активность арендаторов традиционно снижается. Многие откладывают переезд до весны, а собственники, наоборот, снимают объявления и берут паузу, не желая сдавать квартиры в период слабого спроса. По словам заместителя директора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксаны Поляковой, в декабре число запросов на съём жилья в Москве сократилось почти на треть по сравнению с ноябрём.

Одновременно уменьшилось и предложение: часть лотов временно исчезла из экспозиции, а общий объём доступных квартир оказался сопоставим с показателями конца 2024 года. Январь, как правило, проходит в режиме затишья, и только во второй половине месяца рынок начинает "просыпаться" вместе с восстановлением деловой активности.

"Нынешнее охлаждение спроса — стандартное сезонное явление. Мы ожидаем оживление в ближайшее время, но предпосылок для снижения ставок пока нет", — отметила заместитель директора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Цены вряд ли снизятся в феврале

Эксперты сходятся во мнении: даже если февраль останется низким сезоном, ожидать заметного удешевления аренды не стоит. Одна из ключевых причин — ситуация на ипотечном рынке. Высокие ставки по кредитам вынуждают многих потенциальных покупателей отложить покупку жилья и дольше оставаться в статусе арендаторов.

Кроме того, на стоимость найма давят инфляционные факторы. Растут цены на товары и услуги, увеличиваются коммунальные платежи, а значит, у собственников нет возможности снижать арендные ставки без ущерба для собственного бюджета. В результате рынок сохраняет относительную устойчивость, даже при временном снижении активности.

Оценка динамики по данным онлайн-сервисов

Сервис "Яндекс Аренда" зафиксировал в первой половине января незначительное снижение медианной ставки долгосрочной аренды — всего на 0,4%. В среднем по городам-миллионникам она составила около 35 тысяч рублей. Руководитель сервиса Роман Жуков подчёркивает, что февраль всё ещё относится к периоду умеренного спроса.

По его словам, в ближайшие недели предложение будет постепенно пополняться новыми лотами, что в отдельных районах может привести к стагнации или символическому снижению цен. Однако это касается в первую очередь массового сегмента. В инвестиционных квартирах бизнес-, премиум- и элит-класса предпосылок для удешевления практически нет.

Когда выгоднее искать квартиру в аренду

Для арендаторов февраль может оказаться удобным временем для поиска жилья. Конкуренция между кандидатами ниже, чем летом или осенью, а выбор в среднем сегменте шире. Это позволяет вести переговоры с собственниками спокойнее и без спешки.

Полноценный рост спроса традиционно ожидается ближе к весне, когда на рынок выходят те, кто планирует переезды, смену работы или обучение. Именно в этот период арендные ставки чаще всего начинают двигаться вверх.

Влияние ипотеки и вторичного рынка

Рынок аренды тесно связан с ситуацией в новостройках и на вторичном рынке. Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева отмечает, что многое будет зависеть от решений по семейной ипотеке и ключевой ставке Центробанка.

Если условия по ипотечным программам ужесточатся, а ставка останется высокой, часть покупателей перейдёт в режим ожидания и продолжит снимать жильё. В этом случае рынок аренды сохранит текущую активность. Если же часть собственников решит продать сдаваемые квартиры, предложение на вторичке может вырасти, но в феврале эти процессы будут развиваться плавно, без резких перекосов.

"Февраль, скорее всего, пройдёт спокойно — без скачков ставок и без резких изменений объёма предложения", — подчеркнула Елена Чегодаева.

Что будет с арендой коммерческих помещений

На рынке нежилой недвижимости ситуация иная. По словам директора по коммерческой недвижимости компании "Главстрой регионы" Никиты Николаева, аренда помещений на первых этажах жилых домов в начале 2026 года растёт примерно на уровне инфляции. При этом количество свободных площадей увеличивается, особенно в спальных районах и регионах.

Федеральные сети продолжают оптимизировать присутствие, закрывая нерентабельные точки и делая ставку на онлайн-продажи и форматы дарксторов. Малый бизнес, в свою очередь, сдержан в расширении из-за высокой налоговой нагрузки и дорогого кредитования.

Какие коммерческие объекты подорожают сильнее всего

Управляющий партнёр IDI-Project Дмитрий Владимиров прогнозирует структурную стабилизацию рынка коммерческой аренды в Москве. Спрос будет концентрироваться на двух полюсах: качественных современных объектах и бюджетных решениях для эконом-сегмента.

Наиболее устойчивыми останутся помещения на первых этажах жилых массивов и вдоль транспортных потоков. Благодаря пешеходному трафику и хорошей видимости ставки здесь могут вырасти на 5-10%. Максимальный прирост ожидается у объектов с витринными окнами и возможностью организации летних веранд.

С торговыми центрами ситуация неоднородна. Сильные и современные ТЦ, которые развиваются как общественные пространства, смогут повышать ставки ещё на 6-7%. Устаревшие объекты среднего класса, напротив, столкнутся с усилением конкуренции со стороны стрит-ретейла.

Почему рост цен в коммерции продолжится

По итогам прошлого года аренда торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге подорожала в среднем на 5-7%, а помещения на первых этажах — на 8-10%. Директор портала "Всеостройке.рф" Светлана Опрышко связывает это не только с инфляцией и ростом тарифов ЖКУ, но и с увеличением кадастровой стоимости, повышением НДС до 22% и изменениями налоговых режимов.

"Собственники больше не могут замораживать ставки — их издержки растут автоматически. В 2026 году рост будет особенно заметен в сегментах с устойчивым спросом", — отметила Светлана Опрышко.

Сравнение: жилая и коммерческая аренда в начале 2026 года

Жилой рынок в феврале остаётся относительно стабильным: возможна стагнация или умеренный рост в отдельных сегментах, без резких скачков. Коммерческая аренда, напротив, демонстрирует более выраженную индексацию ставок, особенно в качественных объектах с высоким трафиком.

Если для арендаторов жилья зима остаётся временем возможностей, то для бизнеса это период адаптации к новой экономической реальности.

Популярные вопросы о росте цен на аренду

Будет ли резкий рост цен с 1 февраля?

Эксперты не ожидают скачков, речь идёт о плавной динамике и точечном росте.

Какие квартиры подорожают быстрее всего?

Наименее подвержены снижению цены в бизнес- и премиум-сегменте, а также ликвидные объекты в хороших районах.

Стоит ли ждать весны для съёма жилья?

Если есть возможность, февраль может быть более выгодным временем: весной спрос и конкуренция традиционно выше.