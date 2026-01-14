Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов

Этот интерьер не придется переделывать годами: главный принцип дизайна вне времени и моды

Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Интерьер, который не выходит из моды, строится не на следовании трендам, а на сочетании разных стилей и отражении личности хозяина. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Гостиная
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гостиная

Специалист подчеркнула, что самым долговечным направлением в дизайне остается эклектика. Этот стиль сочетает элементы разных эпох и направлений — от минимализма до классики — и при этом не теряет актуальности. Такой подход позволяет создавать интерьер, который отражает индивидуальность владельца и не устаревает со временем.

"Эклектика объединяет в себе разные стили и направления — минимализм, неоклассику, классику. Она не имеет единой стилистики и потому не выходит из моды. Если человек хочет интерьер, который останется актуальным через 5–10 лет, стоит опираться именно на этот принцип. Эклектика позволяет сочетать несочетаемое, сохраняя гармонию и индивидуальность", — отметила дизайнер.

Макарова подчеркнула, что в последние годы все больше людей отходят от нейтральных интерьеров в пользу ярких, эмоциональных решений. Так называемые "дофаминовые" интерьеры становятся отражением желания добавить в пространство цвета, энергии и жизни. Однако при работе с насыщенными оттенками и фактурами важно соблюдать чувство меры и учитывать характер владельца.

"Сейчас люди устали от бежевых и серых интерьеров — хочется цвета, орнамента, фактур. Яркие, дофаминовые решения становятся новым направлением в дизайне. Но с ними нужно работать очень аккуратно, чтобы интерьер не стал перегруженным и соответствовал внутреннему состоянию человека. Ведь если пространство не совпадает с характером хозяина, жить в нем будет сложно", — подчеркнула Макарова.

Она добавила, что при создании интерьера важно учитывать не только визуальные тренды, но и психологическое восприятие пространства. По ее словам, дом должен не просто выглядеть стильно, а вызывать чувство комфорта и внутреннего равновесия. Именно поэтому дизайнер советует начинать проект не с подбора цвета стен или мебели, а с понимания образа жизни и эмоциональных потребностей хозяина квартиры — тогда интерьер будет не только красивым, но и по-настоящему "живым".

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Садоводство, цветоводство
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Оттенок петроль вошёл в палитру сезона весна-лето 2026
Потос, хойя и колеус подходят для зимнего черенкования в домашних условиях
Археологи нашли следы повторной охоты на туров в Израиле — Earth
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Птицы бьются о окна зимой из-за голода и дезориентации — Ouest France
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.