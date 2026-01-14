Этот интерьер не придется переделывать годами: главный принцип дизайна вне времени и моды

Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова

Интерьер, который не выходит из моды, строится не на следовании трендам, а на сочетании разных стилей и отражении личности хозяина. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Гостиная

Специалист подчеркнула, что самым долговечным направлением в дизайне остается эклектика. Этот стиль сочетает элементы разных эпох и направлений — от минимализма до классики — и при этом не теряет актуальности. Такой подход позволяет создавать интерьер, который отражает индивидуальность владельца и не устаревает со временем.

"Эклектика объединяет в себе разные стили и направления — минимализм, неоклассику, классику. Она не имеет единой стилистики и потому не выходит из моды. Если человек хочет интерьер, который останется актуальным через 5–10 лет, стоит опираться именно на этот принцип. Эклектика позволяет сочетать несочетаемое, сохраняя гармонию и индивидуальность", — отметила дизайнер.

Макарова подчеркнула, что в последние годы все больше людей отходят от нейтральных интерьеров в пользу ярких, эмоциональных решений. Так называемые "дофаминовые" интерьеры становятся отражением желания добавить в пространство цвета, энергии и жизни. Однако при работе с насыщенными оттенками и фактурами важно соблюдать чувство меры и учитывать характер владельца.

"Сейчас люди устали от бежевых и серых интерьеров — хочется цвета, орнамента, фактур. Яркие, дофаминовые решения становятся новым направлением в дизайне. Но с ними нужно работать очень аккуратно, чтобы интерьер не стал перегруженным и соответствовал внутреннему состоянию человека. Ведь если пространство не совпадает с характером хозяина, жить в нем будет сложно", — подчеркнула Макарова.

Она добавила, что при создании интерьера важно учитывать не только визуальные тренды, но и психологическое восприятие пространства. По ее словам, дом должен не просто выглядеть стильно, а вызывать чувство комфорта и внутреннего равновесия. Именно поэтому дизайнер советует начинать проект не с подбора цвета стен или мебели, а с понимания образа жизни и эмоциональных потребностей хозяина квартиры — тогда интерьер будет не только красивым, но и по-настоящему "живым".