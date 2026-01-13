Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проблемный застройщик выдает себя еще до сделки: один простой шаг убережет от потери денег

Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Недвижимость

Перед покупкой квартиры важно изучить не только документацию, но и репутацию застройщика — от этого зависит, будет ли жилье сдано в срок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Он отметил, что вся ключевая информация о застройщике доступна в открытых источниках. Проверка судебных дел, исполнительных производств и публикаций в СМИ помогает понять, насколько стабильно финансовое положение компании. По его словам, большое количество судебных разбирательств не всегда говорит о банкротстве, поэтому важно анализировать их характер и суммы исков.

"Любая информация о застройщике в целом общедоступна — нужно просто уделить время ее поиску. Проблемность может заключаться либо в банкротном состоянии, либо в его предпосылках. Стоит посмотреть, какие судебные дела ведет компания, есть ли исполнительные производства и на какие суммы они поданы. Важно не количество судов, а их содержание — крупные компании часто судятся по разным основаниям", — пояснил Барсуков.

Риелтор добавил, что не менее важно оценить, насколько застройщик соблюдает сроки и качество строительства. Для этого можно изучить отзывы дольщиков, открытые чаты и тематические форумы по уже сданным и строящимся жилым комплексам.

"Информацию о затягивании сроков и качестве домов можно найти на форумах или в телеграм-каналах конкретных жилых комплексов. Там жители делятся своим опытом и часто рассказывают о проблемах, которые не отражаются в официальных отчетах. Такая "детективная" работа позволяет заранее понять, насколько застройщик надежен", — отметил эксперт.

Барсуков подчеркнул, что внимательная проверка застройщика до покупки квартиры помогает избежать финансовых рисков и защитить себя от долгостроя.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
