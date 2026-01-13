Платёжка ударит втройне: в 2026 году за воду начнут наказывать рублём без предупреждения

В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков

С начала 2026 года часть россиян столкнется с заметным ростом платы за холодную воду — начисления для них увеличатся сразу втрое. Изменения затронут не тарифы как таковые, а сам порядок расчёта платежей для тех, кто игнорирует установку или обслуживание приборов учёта. Новые правила уже вызвали активное обсуждение среди собственников жилья и экспертов в сфере ЖКХ.

Что изменилось в правилах оплаты воды

Правительство РФ скорректировало механизм стимулирования установки индивидуальных приборов учета холодной воды. Постановлением № 1871 от 25 ноября 2025 года повышающий коэффициент для расчета платы за ХВС при отсутствии исправного счетчика увеличен с 1,5 до 3. Фактически это означает, что уже при начислении платы за декабрь 2025 года (которая придет в платежках в 2026 году) некоторые потребители будут платить по тройному нормативу.

Важно подчеркнуть: речь не идет о повышении тарифов для всех. Базовая стоимость кубометра воды остается прежней, а рост платежей связан исключительно с применением повышающего коэффициента к нормативу потребления.

Кого затронет тройной коэффициент

В первую очередь новые правила касаются собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где есть техническая возможность установить счетчик холодной воды, но он по каким-либо причинам отсутствует. Под действие коэффициента также попадают следующие ситуации:

счётчик установлен, но не прошел своевременную поверку;

прибор учёта вышел из строя и не был отремонтирован или заменен;

владельцы жилья систематически не допускают представителей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации для проверки и снятия показаний.

Во всех этих случаях начисление платы будет производиться по нормативу потребления, умноженному на количество зарегистрированных жильцов и на коэффициент 3.

Почему власти решили ужесточить меры

Основная цель нововведений — борьба с безучетным потреблением воды. По данным Росстата, в среднем по стране приборами учета холодной воды оснащены около 84% квартир. Оставшиеся 16% создают дисбаланс: фактическое потребление распределяется между всеми жителями дома, что ведет к росту общедомовых нужд.

Опыт регионов, где повышающие коэффициенты действуют давно, показал эффективность такого подхода. В частности, в Москве доля квартир со счетчиками выросла с 80 % в 2015 году до примерно 90 % к 2024 году. Власти рассчитывают, что аналогичный эффект будет достигнут и в масштабах всей страны.

Старый жилой фонд и технические сложности

На практике без приборов учета чаще всего остаются квартиры в домах старой постройки. В таких зданиях установка счетчиков может быть связана с изношенными трубами, неудобной разводкой или отсутствием свободного места. Тем не менее, если техническая возможность подтверждена, отсутствие счетчика не освобождает собственника от применения повышающего коэффициента.

В новостройках ситуация иная: большинство домов сдаются уже с установленными современными ИПУ, поэтому их жильцы новые правила, как правило, не затронут.

Что ждёт тех, кто незаконно подключается к водопроводу

Отдельный блок изменений касается выявления несанкционированных подключений к системам водоснабжения. Теперь расчет объема "украденной" воды будет производиться строго по установленной формуле — исходя из пропускной способности трубы при полном сечении, скорости потока 1,2 метра в секунду и круглосуточного потребления за весь период нарушения.

Произвольное снижение начисленного объема исключено. Пересмотр возможен только при доказанной счетной ошибке, что значительно усложняет попытки оспорить такие начисления.

Насколько вырастет итоговая сумма в платежке

Повышающий коэффициент 3 применяется исключительно к холодному водоснабжению. На горячую воду, электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги он не распространяется. В среднем плата за ХВС составляет около 10% от общей суммы квитанции за ЖКУ.

Таким образом, резкого увеличения общего счета большинство семей не почувствует. Однако для тех, кто долгое время платил по нормативу, разница будет заметной. Именно на это и рассчитана мера — сделать бездействие экономически невыгодным по сравнению с установкой счетчика.

Советы: как избежать переплаты за воду

Проверить, есть ли техническая возможность установки счетчика в квартире. Установить индивидуальный прибор учета холодной воды и зарегистрировать его в управляющей компании. Следить за сроками поверки и своевременно проводить ее. Обеспечивать доступ контролеров для снятия показаний.

Эти шаги позволяют платить только за фактически потребленный ресурс и избежать повышенных начислений.

Популярные вопросы о плате за воду

Касается ли коэффициент горячей воды?

Нет, повышающий коэффициент применяется только к холодному водоснабжению.

Если в квартире никто не живёт, придётся ли платить больше?

При отсутствии счётчика начисления все равно производятся по нормативу с коэффициентом 3, независимо от фактического проживания.

Можно ли оспорить применение коэффициента?

Да, если доказано, что технической возможности установить счётчик нет или допущена ошибка при расчётах.

Сколько стоит установка счётчика?

Цена зависит от региона и сложности работ, но в большинстве случаев затраты окупаются за несколько месяцев за счет снижения платежей.