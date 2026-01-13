Мёртвые квартиры с выбитыми окнами разрушают дома в России — для них готовят приговор

В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд

Ржавые батареи, выбитые окна и годами не включавшийся свет — такие квартиры есть почти в каждом российском городе. Они разрушают дома, создают угрозу соседям и при этом формально остаются частной собственностью. Теперь власти предлагают радикальное решение: забирать действительно заброшенное жильё в муниципальный фонд.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Квартира

Проблема пустующих квартир стала острой

Заброшенное жильё — не редкость, а системная проблема, особенно заметная в северных и промышленных регионах. В городах вроде Воркуты, Норильска или Инты целые подъезды могут стоять полупустыми. Люди уезжают из-за работы, климата или закрытия предприятий, а квартиры остаются без присмотра.

По оценкам депутатов, речь идёт о сотнях тысяч квадратных метров жилья, которое годами простаивает. При этом муниципалитеты вынуждены тратить деньги на аварийные ремонты домов, где часть квартир фактически брошена. Ситуацию усугубляют долги по коммунальным услугам и налогам, которые копятся годами и ложатся бременем на управляющие компании и бюджеты.

"Это огромный объём жилья, который не используется, пока тысячи людей стоят в очереди на улучшение жилищных условий", — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В чём суть инициативы Якубовского

Законопроект, внесённый Александром Якубовским совместно с группой сенаторов, предлагает ввести юридически понятный механизм работы с действительно заброшенными квартирами. Ключевая идея — признать такое жильё бесхозяйным и передать его в собственность муниципалитета через суд.

Для этого предлагается использовать несколько признаков одновременно. Среди них:

длительное отсутствие оплаты ЖКХ и налогов;

отсутствие признаков проживания;

неиспользование ресурсов — электричества, воды, отопления — на протяжении длительного времени.

Если в квартире год и более фактически никто не живёт, муниципалитет получает право начать процедуру проверки. Важно, что речь идёт не об автоматическом изъятии, а о многоэтапном процессе.

Как будет выглядеть процедура изъятия

Отбирать жильё без уведомления никто не собирается. Процесс предполагается поэтапный и с обязательным судебным контролем.

Сначала органы местного самоуправления должны попытаться связаться с собственником. Ему направят уведомление с требованием устранить нарушения: погасить долги, обеспечить содержание квартиры или подтвердить факт проживания. На это отводится установленный срок.

Если реакции не последует, муниципалитет сможет обратиться в суд. И только судебное решение может стать основанием для перехода квартиры в муниципальную собственность. Уже после этого жильё планируют использовать для социальных нужд — например, для расселения очередников или временного жилья.

"Мы не говорим о квартирах, которые сдаются или где люди просто временно не живут. Речь идёт о реально брошенных помещениях", — подчёркивает Якубовский.

Зачем муниципалитетам этот закон

Для местных властей заброшенные квартиры — постоянный источник проблем. Они становятся очагами сырости, плесени, нередко — местом обитания грызунов. Прорывы труб или замёрзшие батареи в одной пустой квартире могут оставить без тепла весь подъезд.

Жители таких домов жалуются, что управляющие компании часто бессильны: формально квартира частная, а найти владельца невозможно. Новый законопроект должен дать инструмент для наведения порядка и возвращения жилья в оборот.

Опасения собственников и позиция юристов

Несмотря на благие цели, инициатива вызвала серьёзные споры. Главный страх — риск злоупотреблений. Люди опасаются, что под действие закона могут попасть те, кто временно уехал, лечится или оказался в сложной финансовой ситуации.

Юристы указывают на размытость формулировок. Как доказать, что человек действительно не живёт в квартире? Достаточно ли отсутствия потребления электроэнергии, если собственник просто экономит?

"Критерии должны быть максимально чёткими. Иначе появляется риск произвольных решений", — считает адвокат по жилищным вопросам Сергей Петров.

Что ждёт законопроект дальше

Документ пока находится на стадии обсуждения. В Госдуме признают, что его предстоит дорабатывать, чтобы защитить права добросовестных собственников. Возможны уточнения сроков, критериев и дополнительных гарантий, включая расширенный перечень уведомлений и обязательных проверок.

Авторы инициативы настаивают: цель не в "отъёме жилья", а в решении застарелой проблемы. Однако без прозрачных правил и общественного контроля закон может столкнуться с серьёзным сопротивлением.

Популярные вопросы о законопроекте

Могут ли забрать квартиру, если я временно уехал?

Нет, если есть признаки содержания жилья и отсутствуют длительные долги.

Кто принимает окончательное решение?

Только суд, на основании иска муниципалитета и представленных доказательств.

Когда закон может вступить в силу?

Пока точных сроков нет — документ находится в стадии обсуждения и доработки.