Налоги переписали заново: кому в России внезапно простят имущество и транспорт в 2026 году

Недвижимость

Налоговые правила для владельцев имущества и транспорта в России продолжают меняться, и с нового налогового периода часть плательщиков почувствует это на практике. Законодатели уточнили условия предоставления льгот, расширили перечень граждан, имеющих право на послабления, а также скорректировали подход к налогообложению отдельных объектов недвижимости. Обновления затрагивают как физических лиц, так и организации, сообщает ФНС России.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Какие изменения внесены в Налоговый кодекс

Речь идёт о Федеральном законе от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ, которым скорректированы положения первой и второй частей Налогового кодекса РФ, а также ряд связанных нормативных актов. Документ охватывает сразу несколько направлений — от транспортного и имущественного налога до правил формирования региональных перечней недвижимости. Основная цель изменений — сделать систему налогообложения более адресной и учитывать социальный статус налогоплательщиков и специфику использования имущества.

Новая федеральная льгота по транспортному налогу

Одно из ключевых нововведений — введение единой федеральной льготы по транспортному налогу для отдельных категорий граждан. Теперь от уплаты налога освобождаются:

  • Герои Советского Союза;
  • Герои Российской Федерации;
  • Граждане, награждённые орденом Славы трёх степеней.

Льгота распространяется на один автомобиль, при этом учитывается транспортное средство с максимально исчисленной суммой налога. Важно отметить, что освобождение не применяется к легковым автомобилям, по которым налог рассчитывается с повышающим коэффициентом 3 в соответствии с пунктом 2 статьи 362 НК РФ. Таким образом, дорогостоящие автомобили по-прежнему остаются объектом налогообложения.

Уточнение льгот для сельскохозяйственных производителей

С нового налогового периода скорректированы условия предоставления льгот по транспортному налогу для аграриев. Закон чётко закрепляет перечень техники, которая освобождается от налогообложения при использовании в сельскохозяйственной деятельности. В него входят:

  • тракторы;
  • комбайны;
  • самоходные машины, предназначенные для перевозки и внесения минеральных удобрений;
  • специальные и специализированные транспортные средства, применяемые при производстве сельхозпродукции.

ФНС России подчёркивает: право на льготу не зависит от того, сколько времени в течение налогового периода техника фактически использовалась. Достаточно подтверждения ее целевого назначения и применения в аграрной сфере.

Недвижимые комплексы и кадастровая стоимость

Ещё один блок изменений касается налогообложения недвижимости. Закон № 425-ФЗ определяет основания для включения единых недвижимых комплексов в ежегодные региональные перечни торгово-офисных объектов. Для таких зданий налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, что зачастую приводит к более высокой налоговой нагрузке.

Одновременно продлен максимальный срок формирования региональных перечней — теперь он установлен до 1 марта. Это решение, как поясняют в налоговой службе, позволяет учитывать объекты недвижимости, которые были образованы в четвертом квартале предыдущего года, и своевременно включать их в реестр.

Послабления для организаций и социальных проектов

С 2026 года вводится дополнительная льгота для организаций, которые безвозмездно предоставляют объекты недвижимости под строительство участков исправительных центров. Такие объекты полностью освобождаются от налога на имущество организаций. Законодатели рассчитывают, что эта мера станет стимулом для участия бизнеса в социальных и инфраструктурных проектах.

Расширение вычетов для многодетных семей

Значимые изменения коснулись и имущественных вычетов для семей с детьми. Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц, ранее действовавшие для родителей несовершеннолетних детей, теперь распространяются на семьи с тремя и более детьми. Льгота сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет, а при очной форме обучения — до 23 лет.

Размеры вычетов остаются прежними:

  • 600 квадратных метров кадастровой стоимости по одному земельному участку;
  • 5 квадратных метров — по квартире;
  • 7 квадратных метров — по жилому или садовому дому.

Такой подход призван снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и учесть их повышенные расходы.

Исключения для недостроенных объектов

Отдельно в законе оговорены изменения, касающиеся налогообложения незавершенных объектов капитального строительства. Из нормы подпункта 2.1 пункта 2 статьи 406 НК РФ сделано исключение для недостроенных многоквартирных домов. Это означает, что такие объекты не будут автоматически подпадать под общее правило налогообложения, пока строительство не завершено и объект не введен в эксплуатацию.

Сравнение новых и прежних правил налогообложения имущества

Ранее налоговые льготы по транспортному и имущественному налогу во многом зависели от региональных решений, что приводило к разнице в налоговой нагрузке в субъектах РФ. Новые изменения усиливают федеральный компонент, вводя единые правила для социально значимых категорий граждан и уточняя критерии для бизнеса и аграриев. В результате система становится более прозрачной, хотя для отдельных объектов — например, торгово-офисной недвижимости — нагрузка может вырасти из-за применения кадастровой стоимости.

Советы налогоплательщикам

Чтобы избежать ошибок и лишних начислений, эксперты рекомендуют действовать последовательно. Важно проверить, подпадает ли транспорт или недвижимость под новые льготы, своевременно подать подтверждающие документы и отслеживать региональные перечни объектов. Для организаций имеет смысл заранее оценить налоговые последствия безвозмездной передачи имущества и корректно отразить это в отчетности.

Популярные вопросы о налогообложении имущества

Кто автоматически получает новые льготы по транспортному налогу?

Федеральные льготы применяются к установленным категориям граждан, но в ряде случаев требуется подтверждение статуса.

Нужно ли подтверждать использование сельхозтехники в течение года?

Нет, фактический срок эксплуатации значения не имеет, важна принадлежность техники к установленным видам.

Распространяются ли новые вычеты на все объекты недвижимости семьи?

Нет, вычеты применяются в пределах установленных норм и только к одному объекту каждого вида.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
