Ипотека на паузе, рынок на нервах: решения по ставке меняют правила игры в 2026 году для жилья

Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России

Ключевая ставка Банка России остается главным фактором, определяющим судьбу рынка недвижимости — от ипотеки до девелоперских проектов. После рекордно жесткого периода денежно-кредитной политики рынок жилья оказался в режиме ожидания, а покупатели и застройщики внимательно следят за сигналами регулятора. В 2026 году решения Эльвиры Набиуллиной будут напрямую влиять на доступность жилья и инвестиционную активность. О возможной траектории ставки и ее последствиях для экономики и недвижимости рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Рекордная ставка и ее влияние на рынок жилья

Период, когда ключевая ставка поднималась до 21%, стал серьезным испытанием для сектора недвижимости. Ипотечные кредиты резко подорожали, спрос на вторичное жилье сократился, а застройщики столкнулись с ростом стоимости проектного финансирования.

"Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики и достижение ставки 21% является рекордом в истории России и с точки зрения наиболее высокого уровня ключевой ставки, и с точки зрения длительности удержания ставки на этом уровне", — отметила глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Для рынка недвижимости это означало смещение фокуса в сторону льготных программ, рассрочек от застройщиков и сокращение числа инвестиционных сделок, особенно в сегменте массового жилья.

Почему жесткая политика была неизбежной

Основной причиной столь жестких мер стало усиление инфляционного давления, вызванного дисбалансом между спросом и предложением. Рост доходов населения, дефицит рабочей силы и рекордно низкая безработица поддерживали высокий потребительский спрос, в том числе на жилье.

При этом предложение на рынке недвижимости не успевало адаптироваться: проекты требуют времени, а рост себестоимости строительства ограничивал возможности быстрого увеличения объемов. В таких условиях Банк России был вынужден охлаждать экономику, даже понимая, что это приведет к временному замедлению сделок с недвижимостью.

Конец 2025 года: первые сигналы для ипотеки

К концу 2025 года ключевая ставка снизилась до 16% годовых. Это стало важным психологическим сигналом для рынка жилья, хотя условия по ипотеке по-прежнему оставались жесткими.

"К концу 2025 года ключевая ставка находится на уровне 16% годовых, и на последнем заседании Совета директоров Банк России снизил ставку на 50 б. п., сохраняя осторожность", — пояснила Наталия Пырьева.

Для недвижимости это означает, что регулятор пока не готов к быстрому смягчению, а значит, резкого восстановления ипотечного спроса ждать не стоит. Основной интерес покупателей продолжат привлекать новостройки с субсидированными ставками и специальные программы от девелоперов.

Базовый сценарий: что это значит для рынка недвижимости

В базовом сценарии аналитики ожидают планомерное снижение ключевой ставки с паузами и ее выход к уровню около 12% к концу 2026 года. Для рынка недвижимости это может стать точкой постепенного оживления.

Снижение ставки приведет к удешевлению ипотечных кредитов, пусть и не мгновенно. Банки будут осторожно пересматривать условия, а покупатели — возвращаться к отложенному спросу. Особенно заметным эффект может быть в сегменте комфорт-класса и на вторичном рынке, где чувствительность к ставке выше всего.

Позитивный сценарий: окно возможностей для покупателей

В позитивном сценарии ключевая ставка может снизиться до 10% к концу 2026 года. Такой уровень уже способен заметно оживить рынок недвижимости и вернуть интерес частных инвесторов.

Более доступная ипотека повысит платежеспособный спрос, а девелоперы получат возможность активнее запускать новые проекты. Это также может привести к росту цен на жилье, поскольку оживление спроса при ограниченном предложении традиционно толкает рынок вверх.

Негативный сценарий: давление на застройщиков и спрос

Если реализуется негативный сценарий, при котором ставка к концу 2026 года останется на уровне около 14%, рынок недвижимости продолжит находиться под давлением.

"В данном ключе мы закладываем ухудшение в геополитике и усиление санкционного давления. Растущие расходы бюджета и расширение дефицита оказывает проинфляционный эффект", — подчеркнула Наталия Пырьева.

В такой ситуации ипотека останется дорогой, а застройщики будут вынуждены и дальше стимулировать продажи за счет скидок, рассрочек и сокращения маржинальности. Новые проекты будут запускаться более выборочно, с акцентом на регионы с устойчивым спросом.

Советы покупателям и инвесторам в недвижимость

Рассматривать покупку жилья с учетом сценариев по ставке, а не только текущих условий. Обращать внимание на программы с субсидированной ипотекой и рассрочки от застройщиков. Оценивать ликвидность объекта, особенно при покупке в инвестиционных целях. Планировать сделки заранее, учитывая возможное оживление рынка во второй половине 2026 года.

Популярные вопросы о ставке и недвижимости в 2026 году

Когда ипотека станет заметно дешевле?

Существенное снижение ставок возможно при движении ключевой ставки к диапазону 10-12%.

Стоит ли ждать падения цен на жилье?

Резкого снижения цен большинство экспертов не ожидают, скорее возможна длительная пауза или умеренный рост.

Какой сценарий наиболее вероятен?

Базовый, предполагающий постепенное снижение ставки и осторожное восстановление рынка недвижимости.