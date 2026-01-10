Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская
Жители островов просят Трампа остановить сделку по передаче Чагоса Маврикию
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге

Семейную ипотеку закручивают до предела: одна льгота на всю жизнь — без схем и обходных путей

С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Недвижимость

В 2026 году правила семейной ипотеки в России станут заметно строже, и это напрямую затронет тысячи потенциальных заемщиков. Изменения касаются не только круга получателей льготы, но и самих механизмов выдачи и обслуживания кредита. Главная цель реформы — сделать господдержку более адресной и закрыть лазейки для инвестиционных схем.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Одна льготная ипотека — теперь на всю семью

Ключевое нововведение вступит в силу с 1 февраля 2026 года и касается принципа "одна льготная ипотека в одни руки". Если раньше ограничение распространялось только на конкретного заемщика, то теперь под "одними руками" будет пониматься семья целиком. Это означает, что супруги больше не смогут поочередно оформлять льготные кредиты на каждого из них.

По словам экспертов, мера направлена на повышение адресности поддержки.

"Установление запрета на выдачу второй ипотеки в первую очередь ориентировано на семьи, действительно нуждающиеся в жилье. Это также исключает использование льготных программ для получения дополнительного дохода", — поясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

Она также напомнила, что ипотечные обязательства сохраняются за обоими супругами даже в случае развода. Долг можно разделить или переоформить договор, но повторно воспользоваться льготной программой уже не получится.

Донорская ипотека уходит в прошлое

Еще одно важное изменение — окончательная отмена так называемой "донорской" схемы. Ранее она позволяла оформить семейную ипотеку под 6% даже тем, кто формально не соответствовал условиям программы. Кредит записывали на родственника, подходящего под требования, например родителя ребенка, рожденного после 2018 года.

Рост количества таких сделок привлек внимание Минфина, и требования были пересмотрены.

"С февраля 2026 года включить третьих лиц в ипотечный договор будет невозможно, за исключением случаев, когда доходов супругов недостаточно и требуется созаемщик", — уточняет Инна Солдатенкова.

При этом привлечение "донора" автоматически лишает его и его супруга права на семейную ипотеку в будущем. По оценкам федеральной компании "Этажи", отказ от этой схемы может сократить спрос на семейную ипотеку на 15-20%.

Как это отразится на рынке жилья

Ранее многие семьи использовали семейную ипотеку для поэтапного улучшения жилищных условий: сначала покупали небольшую квартиру, а после погашения кредита — более просторное жилье. Новый порядок исключает такую стратегию.

"Поэтапное улучшение снижало финансовые риски и позволяло удерживать комфортную долговую нагрузку. Теперь такой возможности не будет", — отмечает замруководителя ипотечного департамента "Этажей" Татьяна Решетникова.

Эксперты считают, что рынок новостроек может столкнуться с временным снижением спроса, особенно в сегменте массового жилья.

Сокращение субсидий и новые требования банков

С 1 января 2026 года государство также уменьшит объем компенсаций банкам по льготным ипотечным программам — на 0,5 процентного пункта. Это означает рост рисков для кредиторов и, как следствие, более жесткие требования к заемщикам.

"Мы ожидаем снижение одобряемости заявок, рост первоначального взноса и увеличение расходов застройщиков", — поясняет Татьяна Решетникова.

Кроме того, ранее одобренные заявки могут быть пересмотрены, что приведет к уменьшению суммы кредита и усложнит покупку выбранного объекта. По оценкам аналитиков, одобряемость может снизиться на 10-15%, а итоговая стоимость жилья вырасти примерно на 5%.

Рефинансирование комбинированной ипотеки

С февраля 2026 года заемщики получат право рефинансировать комбинированную ипотеку, но только ее рыночную часть — ту, что превышает лимит льготного кредита. Льготная ставка по семейной ипотеке при этом сохраняется.

Ранее перерасчет проводился по всему кредиту, из-за чего заемщик терял право на господдержку. Теперь банки будут выдавать отдельные справки по каждой части долга, что позволит снизить ежемесячные платежи и общую переплату при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Какие ограничения обсуждаются дополнительно

Эксперты сходятся во мнении, что текущие изменения — не последние. Среди обсуждаемых инициатив:

  1. Введение дифференцированных ставок в зависимости от числа детей.
  2. Ограничение оформления семейной ипотеки по месту регистрации заемщика.
  3. Дополнительные региональные коэффициенты для перераспределения спроса.

Идея дифференцированных ставок предполагает 12% для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% — для многодетных. Также обсуждался запрет покупки жилья не по месту прописки, чтобы исключить инвестиционные сделки под аренду. Пока эти меры официально не утверждены.

Кто может рассчитывать на семейную ипотеку

Программа семейной ипотеки действует с 2018 года и продлена до 2030 года. Сегодня она доступна следующим категориям:

  1. Семьям с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно.
  2. Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.
  3. Семьям с двумя и более детьми в малых городах.
  4. Семьям из регионов с низкими объемами жилищного строительства.

Льготную ставку можно использовать для покупки жилья в новостройке или строительства частного дома с применением эскроу-счетов.

Популярные вопросы о семейной ипотеке

Можно ли оформить семейную ипотеку повторно после развода?

Нет, если семья уже использовала льготу, повторное участие невозможно.

Сохранится ли ставка 6% в 2026 году?

Да, но условия одобрения могут стать жестче из-за сокращения субсидий.

Можно ли привлечь родственников как созаемщиков?

Только при недостатке доходов супругов, при этом созаемщик теряет право на льготу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды Юрий Бочаров
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Последние материалы
Домашний плавленый сыр готовят из 1 кг творога и шоколада
Норвегия делает уже ставку на аквакультуру в открытом море — CPG
Тельцы выстраивают жизнь вокруг материальной опоры
Шерсть, кожа и плотный трикотаж подходят для юбки-карандаш зимой — стилист Лобанова
Минимальная шумоизоляция входной двери — 35 дБ
Распространённость саркопении выросла в четыре раза при новых критериях
Для сухариков кубики хлеба нужно подсушить, пропитать чесночным маслом
Несмываемые кондиционеры и сушка феном снижают повреждение волос зимой
Частота удобрения орхидей зависит от сезона и вида растения — Southern Living
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.