Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская
Жители островов просят Трампа остановить сделку по передаче Чагоса Маврикию
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских

Тепло по расписанию: сколько часов батареи имеют право молчать — и как вернуть деньги за холод

Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Недвижимость

Зимой вопрос отопления становится для многих принципиальным, особенно на фоне роста коммунальных платежей и долгов. Людей волнует, могут ли из-за задолженности оставить квартиру без тепла в самый холодный период года. Эксперты уверяют: поводов для паники нет, но нюансы все же существуют.

холодная батарея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
холодная батарея

Можно ли отключить отопление из-за долгов

По действующему законодательству отопление относится к жизненно важным коммунальным услугам. В холодный сезон его подача должна быть бесперебойной и круглосуточной. Даже при наличии задолженности управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не имеют права полностью отключить тепло в квартире или во всем доме.

"По закону отопление в квартирах должно работать постоянно и без перебоев в течение всего холодного сезона. Его нельзя отключить даже за долги. Полное отключение батарей зимой может произойти только из-за серьезной аварии на сетях", — пояснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Таким образом, финансовые проблемы жильцов не являются основанием для прекращения подачи тепла. Ограничения возможны лишь в исключительных ситуациях, связанных с техническими неполадками или авариями.

В каких случаях батареи все же могут остыть

Единственная реальная причина отсутствия отопления зимой — аварийные или плановые ремонтные работы. При этом даже такие отключения строго регламентированы. Закон устанавливает допустимую продолжительность перерывов, превышать которую коммунальные службы не вправе.

Эксперт подчеркивает, что любые работы на тепловых сетях должны укладываться в установленные нормы, а жильцы — быть проинформированы о происходящем.

Допустимые сроки отключения тепла

Отсутствие отопления не может быть бесконтрольным. Нормы напрямую зависят от температуры воздуха внутри квартиры.

"Суммарно за один месяц тепло может пропадать максимум на 24 часа. Такой перерыв напрямую зависит от температуры воздуха внутри жилья", — отметил Дмитрий Бондарь.

Основные правила выглядят так:

  1. Если температура в квартире держится выше +12 °C, перерыв допускается до 16 часов подряд.
  2. При снижении температуры до +10…+12 °C тепло должны вернуть в течение 8 часов.
  3. Если в помещениях становится холоднее +10 °C, срок восстановления отопления сокращается до 4 часов.

Эти ограничения действуют именно в отопительный сезон и обязательны для всех управляющих организаций.

Как и когда жильцов обязаны предупреждать

При плановых работах управляющая компания должна заранее уведомить собственников. По словам эксперта, желательно делать это минимум за 10 дней до начала отключений. Информация может размещаться сразу на нескольких площадках: на информационных стендах в подъезде, в официальных чатах дома, а также в цифровых сервисах для собственников жилья.

Аварийные ситуации — исключение. Предупредить заранее в таких случаях невозможно, однако диспетчерская служба обязана сразу сообщить ориентировочные сроки устранения неисправности после обращения жильцов.

Что делать, если тепло отключили слишком надолго

Если допустимые сроки превышены, у собственников появляется право на перерасчет платы за отопление. Закон предусматривает финансовую компенсацию за каждый лишний час без тепла.

"За каждый лишний час без тепла сумма в квитанции должна уменьшаться на 0,15%", — подчеркнул Бондарь.

Чтобы добиться перерасчета, важно зафиксировать нарушение. Самый надежный способ — пригласить представителей управляющей компании для составления акта о ненадлежащем качестве услуги. Документ оформляется по правилам, установленным постановлением правительства РФ № 354.

При необходимости жильцы могут зафиксировать проблему и самостоятельно, но при строгом соблюдении всех формальных требований. В дальнейшем такой акт может стать основанием для перерасчета или жалобы.

Куда обращаться при затяжных проблемах

Если отопление долго не восстанавливают, а обращения в диспетчерскую не дают результата, эксперты советуют действовать дальше. Можно подать жалобу в государственную жилищную инспекцию через систему ГИС ЖКХ. Наличие правильно оформленного акта о нарушении существенно повышает шансы на положительное решение вопроса.

В итоге законодательство стоит на стороне жильцов: даже при долгах зимой без тепла их оставить не могут, а любые перебои должны быть краткосрочными и компенсироваться рублем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды Юрий Бочаров
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Последние материалы
Домашний плавленый сыр готовят из 1 кг творога и шоколада
Норвегия делает уже ставку на аквакультуру в открытом море — CPG
Тельцы выстраивают жизнь вокруг материальной опоры
Шерсть, кожа и плотный трикотаж подходят для юбки-карандаш зимой — стилист Лобанова
Минимальная шумоизоляция входной двери — 35 дБ
Распространённость саркопении выросла в четыре раза при новых критериях
Для сухариков кубики хлеба нужно подсушить, пропитать чесночным маслом
Несмываемые кондиционеры и сушка феном снижают повреждение волос зимой
Частота удобрения орхидей зависит от сезона и вида растения — Southern Living
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.