Аренда против ипотеки в 2026: почему арендовать квартиру будет вдвое дешевле, чем её покупать

Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Недвижимость

В условиях высокой стоимости ипотечного кредитования классический выбор между арендой и покупкой жилья для многих становится сугубо финансовым расчётом. Согласно прогнозам экспертов, в 2026 году аренда квартиры окажется примерно в два раза выгоднее с точки зрения ежемесячных затрат по сравнению с выплатами по ипотеке за аналогичный объект. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Доход от аренды жилья в рублях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доход от аренды жилья в рублях

Устойчивая модель ценообразования на аренду

В отличие от постоянно колеблющихся цен на покупку, рынок аренды демонстрирует удивительную стабильность на протяжении многих лет. По словам аналитика, годовая стоимость аренды традиционно составляет около 5-6% от рыночной цены самой квартиры. Эта модель позволяет легко спрогнозировать будущие расходы. Например, жильё стоимостью 5,9 миллиона рублей сегодня сдаётся в среднем за 25-30 тысяч рублей в месяц, приводит пример Газета.Ru.

С учётом ежегодной инфляции, которая незначительно повышает ставки, к 2026 году месячная плата за такую квартиру, по прогнозу Селезнева, вырастет примерно до 27-33 тысяч рублей. Эта предсказуемость делает аренду привлекательной для финансового планирования, особенно на фоне неопределённости с дальнейшей динамикой ипотечных ставок и цен на недвижимость.

Сравнительный анализ ежемесячных платежей

Прямое сравнение обязательных ежемесячных затрат на сопоставимое жильё почти всегда оказывается в пользу аренды. На вторичном рынке ситуация особенно контрастна: стоимость найма эквивалентна доходности в 5-6% от стоимости квартиры, в то время как ипотечные ставки в последние годы регулярно превышали этот порог, достигая 10-20% годовых. Таким образом, сам кредит обходится как минимум вдвое дороже, чем плата за аренду аналогичного объекта.

"Если сравнивать прямые ежемесячные затраты на сопоставимое жилье, аренда почти всегда оказывается дешевле. На вторичном рынке ипотечный платеж, как правило, не сопоставим со ставками найма: аренда эквивалентна доходности около 5-6%, тогда как ипотечные ставки в разные годы достигали 10-20% — то есть как минимум вдвое дороже", — пояснил Кирилл Селезнев.

Эта разница в процентных ставках и формирует ключевую финансовую пропасть между двумя вариантами.

Скрытые издержки льготной ипотеки

Даже программы с государственной поддержкой, предлагающие пониженные ставки на первичном рынке, не всегда делают покупку выгоднее аренды в краткосрочной перспективе. Эксперт обращает внимание на то, что привлекательные проценты по кредиту часто нивелируются завышенной стоимостью квадратного метра в новостройках по сравнению с рыночным уровнем. В итоге общая сумма переплаты за весь срок кредита остаётся высокой.

Более того, структура ежемесячного платежа по ипотеке раскрывает ещё один важный нюанс. При выплате, например, в 45 тысяч рублей, более 35 тысяч из этой суммы в первые годы уходят исключительно на погашение процентов банку, а не на увеличение собственного капитала. В то же время аренда квартиры такой же площади в прогнозируемом 2026 году обойдётся примерно в 30 тысяч рублей, что наглядно демонстрирует разницу в чистом денежном потоке.

Долгосрочная перспектива и нематериальные факторы

Однако финансовый анализ исключительно через призму ежемесячных платежей не даёт полной картины. Покупка жилья — это долгосрочная инвестиция, которая по истечении срока кредита приводит к появлению в активах дорогостоящего объекта. Аренда же, будучи операционным расходом, не оставляет после себя материального актива, несмотря на потенциальную экономию в течение многих лет.

Кроме того, решение всегда принимается с учётом нематериальных факторов: стабильности, свободы перемещения, возможности капитального ремонта под свои нужды и чувства защищённости. Тем не менее, для тех, чей приоритет — минимизация текущих расходов и сохранение гибкости, аренда в обозримом будущем, согласно расчётам аналитиков, останется более рациональным выбором с точки зрения личного бюджета.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
