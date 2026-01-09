Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Копят дольше, чем планируют: первый взнос по ипотеке стал новым финансовым марафоном для россиян

Недвижимость

Российским семьям всё чаще приходится откладывать покупку жилья не из-за отсутствия желания, а из-за необходимости накопить внушительную сумму на старт. Даже при стабильных доходах и планировании бюджета путь к ипотеке оказывается длиннее, чем ожидают многие. Особенно это заметно на фоне роста цен на новостройки и увеличения среднего размера кредита.

Фото: Designed by Freepik
Сколько времени уходит на первый взнос

Российской семье из двух человек в среднем требуется более трёх с половиной лет, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке на квартиру в новостройке. Такие расчёты привела старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, оценивая соотношение доходов населения и обязательных расходов в 2025 году.

"С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья — более 2,5 лет", — сообщила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Речь идёт о стандартной модели накоплений без резкого сокращения привычных трат. Эксперт подчёркивает, что расчёты основаны на усреднённых показателях и не предполагают форс-мажорных расходов или нестабильности доходов.

Разница между новостройками и вторичным рынком

Сроки накоплений заметно отличаются в зависимости от типа жилья. Для покупки квартиры по договору долевого участия период ожидания оказывается самым длинным. Это связано с более высокой стоимостью квадратного метра и требованиями банков к первоначальному взносу.

Если рассматривать вторичный рынок или иные форматы жилья, срок накоплений сокращается и в среднем превышает два с половиной года. Однако даже в этом случае речь идёт о длительном финансовом марафоне, который требует дисциплины и стабильного дохода.

Влияние региона и города проживания

Отдельно аналитик отмечает фактор крупных городов. В мегаполисах, где цены на жильё традиционно выше, а размер ипотечных кредитов растёт быстрее, срок накопления первого взноса увеличивается ещё сильнее. Это особенно характерно для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, где даже минимальный первоначальный взнос может превышать несколько миллионов рублей.

Дополнительное давление создаёт и уровень повседневных расходов: аренда жилья, транспорт, услуги и образование снижают долю доходов, которую семья может направить на накопления.

Ипотечные суммы продолжают расти

По данным Банка России, средний размер ипотечного кредита в ноябре достиг 4,8 миллиона рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 3,8 миллиона рублей. Рост почти на миллион рублей за год напрямую влияет и на размер первоначального взноса, который банки рассчитывают в процентах от суммы кредита или стоимости объекта.

Таким образом, даже при сохранении процентных ставок увеличение тела кредита автоматически делает стартовый платёж менее доступным для многих семей.

Что влияет на скорость накоплений

На срок формирования первоначального взноса одновременно воздействует несколько факторов. К ключевым относятся:

  1. уровень совокупного дохода семьи и его стабильность;
  2. доля обязательных расходов, включая аренду, кредиты и коммунальные платежи;
  3. стоимость жилья в конкретном регионе;
  4. требования банков к минимальному первому взносу;
  5. возможность использовать дополнительные источники средств, такие как материнский капитал.

Отсутствие хотя бы одного из этих факторов в благоприятном виде способно увеличить срок накоплений на годы.

Сравнение: ипотека с накоплениями и без них

Покупка жилья с уже сформированным первоначальным взносом позволяет получить более выгодные условия по ипотеке. Процентная ставка, как правило, ниже, а ежемесячная нагрузка на бюджет — меньше. При отсутствии накоплений заёмщику приходится либо откладывать покупку, либо соглашаться на менее привлекательные условия кредитования.

С другой стороны, длительное накопление означает рост цен на недвижимость, из-за чего часть выгоды может быть утрачена. Именно этот баланс между ожиданием и покупкой "здесь и сейчас" сегодня становится главным вопросом для потенциальных заёмщиков.

Советы для будущих заёмщиков

Чтобы сократить срок накоплений и повысить шансы на одобрение ипотеки, эксперты рекомендуют действовать последовательно:

  1. заранее рассчитать целевую сумму первоначального взноса с учётом региона и типа жилья;
  2. проанализировать семейный бюджет и определить реальный объём ежемесячных накоплений;
  3. использовать государственные меры поддержки, если есть право на них;
  4. следить за ипотечными программами банков и условиями по ДДУ;
  5. рассматривать альтернативные варианты жилья, если рынок перегрет.

Популярные вопросы

Можно ли накопить быстрее при среднем доходе?

Да, если оптимизировать расходы и использовать дополнительные источники дохода, но это требует жёсткой финансовой дисциплины.

Какой минимальный первый взнос чаще всего требуют банки?

В большинстве случаев он составляет от 15 до 20 процентов стоимости жилья, но условия зависят от программы и заёмщика.

Что выгоднее: копить дольше или брать ипотеку раньше?

Единого ответа нет. Всё зависит от динамики цен на недвижимость, ставок и личной финансовой устойчивости семьи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
