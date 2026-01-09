Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов

Парковка перестала быть золотой жилой: машино-места в ЖК покупают уже не ради прибыли

Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Недвижимость

Интерес к парковочным местам в новых жилых комплексах в России заметно изменился. Если раньше машино-места нередко рассматривались как инвестиция с прицелом на перепродажу или сдачу в аренду, то теперь покупатели все чаще приобретают их для личного пользования. Рост цен и снижение доходности сделали этот сегмент менее привлекательным для вложений, но более значимым с точки зрения повседневного комфорта.

Подземная парковка
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Инвесторы уходят, владельцы остаются

Покупатели машино-мест стали реже преследовать инвестиционные цели. По словам исполнительного директора компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Татьяны Подкидышевой, за 11 месяцев 2025 года доля таких сделок заметно сократилась практически во всех сегментах. В бизнес-классе падение составило 34,3%, в комфорт-классе — 40,7%, в премиальном — 25,7%, а в элитном — 7,4%.

"Доля приобретаемых машино-мест для собственного пользования выросла во всех классах", — отмечает Татьяна Подкидышева.

Эксперт связывает эту тенденцию со снижением инвестиционной привлекательности и параллельным ростом цен. Для многих покупателей парковка перестала быть активом, который можно выгодно реализовать в будущем, но осталась важным элементом качества жизни.

Сколько стоит парковка в крупных городах

Ценовой разброс на машино-места по регионам остается значительным. В Москве, по данным "НДВ Супермаркет Недвижимости", средняя стоимость одного машино-места в бизнес-классе достигает 4 млн рублей. Это около 11% от цены самой квартиры, что для многих покупателей становится серьезной нагрузкой.

В Санкт-Петербурге ситуация заметно мягче. По словам директора консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) Ольги Трошевой, стандартное машино-место в городе стоит в среднем 800 тыс. рублей, а в Ленинградской области — около 700 тыс. рублей. За год цены выросли на 12% и 11% соответственно.

Отдельной строкой идут встроенные подземные паркинги в составе жилых комплексов. Здесь стоимость существенно выше: в Петербурге средняя цена машино-места в подземном паркинге достигает 1,9 млн рублей, в Ленобласти — 1,25 млн рублей. Разницу эксперт объясняет более высокой себестоимостью строительства подземных конструкций и инженерных систем.

Где рост цен оказался максимальным

В целом по стране динамика цен оказалась неоднородной. Главный аналитик онлайн-платформы "Циан" Алексей Попов отмечает, что сильнее всего машино-места подорожали в экономклассе — сразу на 31%. В комфорт-классе рост составил 20%, в бизнес-классе — 16%, а в премиальном сегменте был минимальным и ограничился 6%.

В среднем по рынку цены на машино-места выросли на 11% за год, при этом спрос сократился на 27%. Для сравнения: продажи жилых помещений снизились всего на 4%.

"На фоне растущих цен и высоких ипотечных ставок многие сделки проходили на пределе возможностей покупателей. Квартиру они купить могли, а добавить к ней парковочное место — уже нет", — объясняет Алексей Попов.

По этой причине более чем в 95% случаев машино-места сегодня продаются как отдельный лот, а не в составе сделки с квартирой.

Парковочная культура: пять лет изменений

Эксперты отмечают, что за последние пять лет парковочная культура в России заметно выросла. Существенную роль сыграли расширение зон платной парковки в крупных городах и активная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Владельцы машин все чаще предпочитают гарантированное место в паркинге, чем ежедневный поиск свободного участка во дворе или на улице.

Директор по продукту компании "Самолет" Леон Пряжников вспоминает, что в 2010-е годы паркинги распродавались с большим трудом. Продажи могли растягиваться на два-три года после ввода дома в эксплуатацию, а иногда девелоперам так и не удавалось реализовать все машино-места.

Сейчас ситуация иная. По словам Пряжникова, в удачных проектах паркинг может быть полностью распродан всего за пару месяцев.

Почему обеспеченность машино-местами так важна

Один из ключевых факторов ценообразования — обеспеченность проекта машино-местами, то есть соотношение количества парковок к числу квартир. Чем ниже этот показатель, тем быстрее и дороже продаются места.

"Чем выше класс проекта, тем больше должна быть обеспеченность", — подчеркивает Леон Пряжников.

Действующие стандарты выглядят так:

  1. Комфорт-класс — 0,3-0,4 машино-места на квартиру.
  2. Бизнес-класс — 0,5-0,7.
  3. Премиум — от 0,7 и выше.

Если, например, в проекте бизнес-класса обеспеченность ниже 0,5, цена на машино-места может существенно превышать среднерыночную.

Когда покупают парковку

Новые нормативы и изменения в поведении покупателей напрямую влияют на структуру спроса. По данным пресс-службы компании "Эталон", доля клиентов, приобретающих машино-место еще на этапе строительства, колеблется от 15% в комфорт-классе до 50% в премиальном сегменте.

Показательный пример — один из московских ЖК бизнес-класса. В уже готовой очереди на 300 проданных квартир пришлось 235 парковок, то есть около 0,8 машино-места на лот. При этом 14% покупателей — владельцы трех- и четырехкомнатных квартир — сразу приобретали от двух до четырех парковок.

В строящейся очереди того же проекта соотношение иное: 170 машино-мест на 650 квартир, или 0,25 на квартиру. Эксперты объясняют это тем, что основной всплеск спроса на парковки традиционно приходится на период, близкий к заселению.

Семейные форматы и нестандартные решения

Чтобы стимулировать ранние продажи, девелоперы все чаще предлагают покупать машино-место вместе с квартирой. В этом случае его стоимость можно включить в сумму ипотечного кредита, что делает покупку менее ощутимой для семейного бюджета.

Кроме того, на рынке появились так называемые "семейные" или "зависимые" машино-места, позволяющие разместить два автомобиля за меньшие деньги. Еще один вариант — установка клаусов, подъемных механизмов, благодаря которым на одном месте можно хранить сразу два авто.

Однако, как отмечает Леон Пряжников, такая схема пока не стала массовой.

"Для нашего климата характерен долгий "грязный” сезон, когда машина на нижнем уровне клауса будет постоянно загрязняться", — поясняет эксперт.

Парковка как часть образа жизни

Рынок машино-мест в России постепенно перестает быть нишей для инвестиций и все больше становится частью повседневного выбора покупателей жилья. Рост цен, ужесточение парковочных правил и изменение городской среды делают собственное место в паркинге не роскошью, а важным элементом комфорта и безопасности. Именно поэтому все больше сделок сегодня совершается не ради будущей выгоды, а для себя.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Чистота и заделка щелей снижают риск появления мышей
Детокс для кожи включает двойное очищение и умеренный пилинг — Jenny
Ежедневные прогулки и отказ от курения замедляют старение — врач Грегер
Творог, масло и мука превращаются в воздушное тесто
Красные, коралловые и ягодные помады чаще подходят брюнеткам — Jenny
Институт океана Шмидта снял гигантскую медузу-призрак — Popular Science
Правила зимней обрезки гортензий помогут улучшить цветение
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.