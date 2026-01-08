Черновые работы бьют по бюджету, чистовая отделка — по нервам: что ждёт ремонт в 2026 году

Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%

Ремонт квартиры в России в ближайшее время может заметно подорожать, и для многих семей это станет чувствительной статьей расходов. Рост цен затронет как материалы, так и работу специалистов, а итоговая смета для собственников жилья вырастет быстрее инфляции. Особенно ощутимым подорожание окажется в крупных городах, прежде всего в столице.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Строительные материалы для ремонта

Почему ремонт становится дороже

По оценкам участников рынка, в 2026 году стоимость ремонта жилья продолжит расти. Свои прогнозы озвучивают представители строительных компаний, архитектурных бюро, производителей материалов и сервисов по поиску мастеров. Все они сходятся во мнении: совокупное увеличение бюджета на ремонт составит в среднем 10-15%.

"По нашим оценкам, прирост бюджета на ремонт в 2026 году может составить порядка 10-15%, в первую очередь за счет подорожания стройматериалов и ставки на услуги мастеров", — предположил ведущий инженер-проектировщик "Роквул" Андрей Петров.

Ключевыми драйверами роста эксперты называют удорожание сырья, логистики и рабочей силы. Дополнительное давление на рынок оказывают изменения в налоговой системе, включая корректировки НДС, а также рост затрат на импортные компоненты, которые до сих пор широко используются в отделке и инженерных системах.

Материалы: от черновых до чистовых

Подорожание затронет практически все категории стройматериалов. Как отмечают представители отрасли, цены будут расти как на черновые материалы — цемент, сухие смеси, гипсокартон, — так и на чистовые позиции: плитку, краску, сантехнику, напольные покрытия.

При этом эксперты подчеркивают, что резких скачков, подобных тем, которые рынок переживал в 2022–2023 годах, ожидать не стоит. Повышение цен, скорее всего, будет плавным, но устойчивым. Существенную роль сыграет налоговая нагрузка: если сегмент черновых работ в основном уже работает с НДС, то производители чистовой отделки и мебели ранее нередко использовали льготные режимы, и для них рост налогов станет более заметным.

Услуги мастеров и дефицит кадров

Стоимость строительных и ремонтных работ традиционно реагирует на инфляцию медленнее, чем цены на материалы, однако и здесь тренд остается восходящим. Дополнительным фактором становится ситуация на рынке труда. Ужесточение миграционного законодательства может привести к сокращению числа доступных рабочих рук, что неизбежно скажется на расценках бригад.

По словам представителей сервисов по поиску исполнителей, рост цен на услуги будет умеренным, но стабильным. В отдельных сегментах, особенно при дефиците квалифицированных специалистов, подорожание может превысить средние показатели по рынку.

Что именно подорожает в 2026 году

Консультанты ожидают увеличения стоимости как черновых, так и чистовых работ. Черновая отделка — стяжка, штукатурка, базовая подготовка поверхностей — будет дорожать вслед за строительными смесями. Чистовая отделка, включая укладку плитки, монтаж сантехники, установку дверей и мебели, окажется более чувствительной к налоговым и логистическим изменениям.

По данным ритейлеров, уже сейчас можно ориентироваться на следующие базовые расценки:

укладка ламината — от 400 рублей за квадратный метр;

поклейка обоев или покраска стен — от 400 рублей за "квадрат";

укладка керамогранита — от 3 тысяч рублей за квадратный метр;

установка межкомнатной двери — от 4,5 тысячи рублей за штуку.

Сколько будет стоить ремонт квартиры

По усредненным оценкам, в 2026 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдется в 300-450 тысяч рублей. Капитальный ремонт той же площади может стоить от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Для двухкомнатных квартир суммы выше: 420-600 тысяч рублей за косметический и 1,2-1,8 миллиона за капитальный ремонт.

Онлайн-сервисы оценивают структуру затрат следующим образом:

черновые работы и материалы — около 2,5-4 тысяч рублей за квадратный метр;

чистовые работы и материалы — 3-5 тысяч рублей за квадрат;

демонтаж — 300-700 рублей за квадратный метр.

В эти суммы входят выравнивание поверхностей, подготовка стен и полов, монтаж электрики и сантехники, а также разбор старых покрытий.

Москва — отдельная история

В столице стоимость ремонта традиционно заметно выше среднероссийской. По расчетам строительных компаний, косметический ремонт в Москве может начинаться от 15 тысяч рублей за квадратный метр. Для квартиры площадью 55 квадратных метров это около 800-850 тысяч рублей. Капитальный ремонт обойдется уже от 35 тысяч рублей за "квадрат", а итоговая сумма легко приближается к 2 миллионам рублей.

В этот бюджет входят не только материалы и работа мастеров, но и черновая сантехника, электрика, вывоз строительного мусора и дополнительные сопутствующие расходы.

Как россияне адаптируются к росту цен

На фоне подорожания все больше владельцев жилья отказываются от масштабного ремонта "под ключ" и переходят к поэтапному обновлению квартиры. Сначала решаются самые проблемные задачи — замена электрики, сантехники, напольных покрытий, затем косметическая отделка. Такой подход позволяет распределить расходы во времени и снизить финансовую нагрузку.

Советы: как снизить расходы

Заранее составить подробную смету и зафиксировать объемы работ. Сравнить предложения нескольких бригад и поставщиков материалов. Рассмотреть поэтапный ремонт вместо полного обновления. Закладывать резерв на рост цен и дополнительные работы.

Популярные вопросы о ремонте жилья в 2026 году

Сколько стоит ремонт квартиры в среднем по России?

Косметический ремонт однушки — от 300 тысяч рублей, капитальный — от 800 тысяч рублей.

Почему ремонт дорожает быстрее инфляции?

Основные причины — рост цен на материалы, дефицит рабочей силы и налоговые изменения.

Что выгоднее: делать ремонт сейчас или ждать?

Эксперты считают, что при наличии средств откладывать ремонт нецелесообразно: цены, вероятнее всего, продолжат расти.