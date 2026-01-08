Снег по нормативу, комфорт по желанию: где начинается доплата за расчитку снега во дворах

Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году

Зима в Москве — это не только заснеженные улицы и праздничные огни, но и ежедневная работа по очистке территорий от снега и льда. Особое внимание в холодный сезон уделяется дворам жилых домов, где безопасность и комфорт жителей напрямую зависят от качества уборки. При этом многие горожане до конца не понимают, кто именно отвечает за чистоту придомовой территории и нужно ли платить за уборку снега отдельно.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка снега трактором

Кто отвечает за уборку дворов зимой

Придомовая территория в Москве подлежит обязательному содержанию круглый год — как в летний, так и в зимний период. Уборка дворов, включая очистку от снега и наледи, финансируется за счет городского бюджета. Средства на эти цели закладываются заранее: городские тарифы утверждаются ежегодно в конце предыдущего года и действуют одинаково независимо от сезона.

В 2025 году базовый тариф на содержание придомовой территории составляет 8,87 рубля за 1 кв. м жилой площади, а в 2026 году он вырастет до 9,36 рубля. Этот показатель применяется при стандартном соотношении площади земельного участка и общей площади жилых помещений в доме — 0,989. Если параметры отличаются, расчет ведется индивидуально.

Как формируется стоимость содержания двора

При расчете расходов учитывается не только площадь, но и категория дома. В Москве используется система из пяти категорий, основанная на индексе оснащенности придомовой территории. Чем больше во дворе элементов благоустройства — зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, — тем выше индекс и, соответственно, затраты на содержание.

"Чем больше на придомовом земельном участке объектов озеленения и благоустройства, тем выше индекс оснащенности и расходы на содержание", — поясняет исполнительный директор ассоциации "Совет ЖКХ" Марк Геллер.

В большинстве случаев уборкой неогороженных дворов занимается государственное бюджетное учреждение "Жилищник", подведомственное департаменту ЖКХ Москвы. Это происходит даже тогда, когда самим домом управляет коммерческая управляющая компания. Однако если земельный участок поставлен на кадастровый учет, коммерческие УК также могут получать субсидии на его содержание в рамках городских тарифов.

Что входит в зимнюю уборку придомовой территории

Базовый перечень работ по содержанию дворов в зимний период установлен на федеральном уровне постановлением правительства России "О минимальном перечне работ и услуг…". Он обязателен для всех регионов, включая Москву.

В зимний сезон в этот перечень входят:

очистка территории от наносного снега или подметание при отсутствии снежного покрова;

удаление наледи и льда;

сдвигание свежевыпавшего снега;

очистка двора при наличии снежной колейности более 5 см.

При этом субъекты Федерации и муниципалитеты вправе устанавливать дополнительные требования. В Москве, например, строго регламентирована периодичность уборки. Во время интенсивных снегопадов тротуары во дворах и площадки у подъездов очищают каждые три часа, а при спокойной погоде — не реже одного раза в сутки.

Хватает ли городского финансирования

Средств, выделяемых по городским тарифам, достаточно для выполнения минимальных и обязательных работ по содержанию дворов. Эти расходы не выделяются отдельной строкой в платежных квитанциях за ЖКУ, поскольку они включены в общий комплекс услуг по содержанию общего имущества.

Именно поэтому отдельной "платы за снег" для жителей московских домов не существует. Как отмечают эксперты, речь всегда идет о совокупных расходах на содержание дома и прилегающей территории, а не о конкретной услуге по уборке снега.

Когда появляется дополнительная плата

Дополнительные расходы возникают только в том случае, если сами жители хотят улучшить качество или объем уборки. Такое решение принимается на общем собрании собственников. В этом случае можно утвердить более частую очистку территории или использование дополнительных услуг.

"Жители могут проголосовать за более тщательную или частую уборку, но важно понимать, что это приведет к дополнительным расходам", — отмечает заместитель генерального директора ГК "А101" по эксплуатации Оксана Матвеенко.

Какие улучшения возможны зимой

По инициативе жильцов в зимний период можно предусмотреть:

Непрерывную уборку снега во время снегопадов с применением малой специализированной техники, а не только ручного труда. Использование более качественных и экологичных антигололедных реагентов, безопасных для обуви, автомобилей и домашних животных. Организацию вывоза снега со двора — в базовый пакет услуг эта опция не входит и обычно применяется только на городских улицах и магистралях.

По оценкам управляющих компаний, размер дополнительного платежа зависит от площади двора и выбранного объема работ. В среднем сумма может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен рублей в месяц с одного жителя. При этом стоимость уборки придомовой территории колеблется в диапазоне от 3 до 15 рублей за 1 кв. м и имеет тенденцию к росту.

Пример тарифов в новых районах

В ряде районов Новой Москвы действуют собственные базовые ставки. Так, в Коммунарке в 2025 году тариф на содержание общего имущества, включая придомовую землю, составляет 2,53 рубля за 1 кв. м площади квартиры в месяц. Этот платеж также не выделяется отдельно как "уборка снега", а входит в общий счет.

Сравнение: базовая и расширенная уборка двора

Базовая уборка, финансируемая городом, обеспечивает соблюдение обязательных норм безопасности и санитарии. Она предполагает своевременную очистку дорожек, подходов к подъездам и удаление наледи. Расширенная уборка, выбранная по инициативе жителей, позволяет повысить комфорт — ускорить очистку, улучшить внешний вид двора и снизить риски травматизма.

При этом важно понимать, что расширенный формат — это всегда добровольное решение собственников и дополнительная финансовая нагрузка, а не обязательный платеж.

Плюсы и минусы дополнительной уборки

Расширенная зимняя уборка имеет свои преимущества и ограничения. С одной стороны, двор становится чище и безопаснее, быстрее убирается снег после сильных осадков, используются более щадящие реагенты. С другой — увеличивается ежемесячная плата, а эффект напрямую зависит от добросовестности подрядчика и контроля со стороны жителей.

Популярные вопросы о зимней уборке дворов в Москве

Сколько стоит уборка снега во дворе отдельно?

Отдельного тарифа "за снег" не существует. Все зависит от решения жителей и выбранного объема дополнительных работ.

Кто отвечает за плохую уборку двора?

Ответственность несет организация, обслуживающая придомовую территорию — ГБУ "Жилищник" или управляющая компания.

Можно ли отказаться от дополнительной уборки?

Да, если соответствующее решение не принято на общем собрании собственников, дополнительные услуги не подключаются.

Что лучше: базовая или расширенная уборка?

Базовая обеспечивает выполнение обязательных норм, расширенная — больший комфорт и оперативность, но требует дополнительных расходов.