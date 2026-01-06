Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Археологи обнаружили элементы входа Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth

Стройка на паузе — проблемы в пути: мороз делает своё дело, пока все ждут весны слишком спокойно

Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Недвижимость

Оставить стройку "до весны" кажется простым и логичным решением, но именно зима чаще всего становится причиной скрытых повреждений недостроенного дома. Влага, мороз и отсутствие защиты могут незаметно разрушать конструкции месяцами. Грамотная консервация позволяет сохранить дом в рабочем состоянии и без потерь вернуться к строительству в новом сезоне. Об этом рассказал Rambler.

Стройка дома
Фото: https://pixabay.com by Devolk is licensed under Free
Стройка дома

Почему недостроенный дом нельзя просто оставить

Главная угроза для любой стройки — вода. Попадая в поры бетона, газобетона или каменной кладки, влага замерзает и расширяется. Со временем это приводит к микротрещинам, снижению прочности и теплотехнических характеристик материалов.

Дерево реагирует на влагу не менее болезненно: намокшие элементы теряют твёрдость, могут начать гнить и покрываться плесенью. В каркасных домах особый риск связан с утеплителем — впитав воду, он перестаёт работать и передаёт сырость несущим конструкциям. Именно поэтому вопросы защиты дома от воды и холода напрямую связаны с тем, как правильно организована гидроизоляция и защита конструкций.

"Все недостроенные дома нужно консервировать перед зимой. Идеальный вариант — поставить крышу и только после этого останавливать стройку. Крыша — ключевой элемент благополучной консервации дома из любого материала", — подчёркивает генеральный директор строительной компании Ecolife Руслан Хабусов.

Консервация фундамента

Если строительство остановилось на стадии фундамента, его защита особенно важна. Незагруженный фундамент уязвим перед влагой и пучинистыми грунтами.

При отсутствии дренажной системы необходимо выкопать временные канавы по периметру, чтобы отвести воду.

"Самое опасное для незагруженного фундамента — скопление воды в пучинистом грунте. В таком случае его может буквально вытолкнуть наружу", — объясняет эксперт.

Утепление фундамента не является обязательным, но при желании можно использовать пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Утепляют как горизонтальную, так и вертикальную часть — до глубины промерзания грунта.

Если стройку планируют возобновить ранней весной, фундамент стоит накрыть плотным тентом, например тарпаулином. Он защищает от снега и льда и легко снимается перед продолжением работ.

Консервация каркасного дома

В каркасных домах самое уязвимое место — утеплитель. Если дом не успевают закрыть крышей, утеплитель лучше полностью демонтировать и хранить в сухом помещении.

Если демонтаж невозможен, конструкцию закрывают качественной ветрозащитной мембраной, рассчитанной на длительное пребывание под открытым небом.

"Стыки мембран обязательно проклеивать. Это защищает деревянные элементы и утеплитель от влаги и ультрафиолета", — отмечает Руслан Хабусов.

Важно оставить небольшие продухи с противоположных сторон дома. Они обеспечивают вентиляцию и снижают риск конденсата и грибка. Весной каркас необходимо тщательно осмотреть, а при необходимости — отшлифовать и обработать антисептиком проблемные места.

Консервация каменного дома

Каменные дома кажутся самыми устойчивыми, но блоки из газобетона и пенобетона активно впитывают влагу.

"Если газобетон наберёт воду и замёрзнет, это ухудшит его несущую способность и теплопроводность", — предупреждает эксперт.

При отсутствии постоянной крыши необходимо сделать временную: настил из досок с уклоном и водонепроницаемым покрытием — ПВХ-плёнкой, мембраной или тарпаулином. Все материалы укладывают внахлёст, чтобы исключить протечки.

Оконные и дверные проёмы закрывают фанерой или плёнкой, оставляя зазоры для вентиляции — аналогично тому, как это делают при защите жилья в условиях вынужденной приостановки строительства.

Консервация деревянного дома

Для домов из бруса и бревна зима может быть даже благоприятным периодом, если погода сухая.

"В настоящую зиму влажность низкая, конструкции хорошо высыхают. В этом плане зимнее строительство — скорее плюс", — поясняет Руслан Хабусов.

Деревянные дома дают усадку, поэтому их часто оставляют без внутренней отделки на год и более. Главное — защитить строение кровлей, хотя бы временной.

Дерево должно быть приподнято от земли и обработано антисептиком. Если фасад дополнительно окрашен, дом может без проблем простоять в законсервированном состоянии несколько лет. Важно оставить вентиляционные зазоры, особенно в зонах возможной усадки.

Популярные вопросы о консервации стройки

Можно ли оставить недострой без крыши?

Нежелательно: крыша — основной элемент защиты от влаги.

Нужно ли утеплять фундамент на зиму?

Не обязательно, главное — организовать отвод воды.

Чем опасен мокрый утеплитель?

Он теряет свойства и может привести к гниению каркаса.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма

Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.

Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Гигант из глубин мела возвращается: находка у берега Австралии переписывает историю морских чудовищ
Гигант из глубин мела возвращается: находка у берега Австралии переписывает историю морских чудовищ
Последние материалы
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Куриное филе варят без кипячения после повторного закипания
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Пуансеттия вянет и сбрасывает листья из-за ошибок полива и освещения
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Техника V в макияже глаз основана на затемнении внешнего уголка
Чёрный паслён используют для варенья и начинок
Рязань стала столицей Нового года 2026 и привлекает зимних туристов
Калатея теряет окраску листьев при прямом солнце
Бабушкин кардиган стал актуальной вещью зимнего гардероба — стилист Ведерникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.