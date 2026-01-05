Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бесплатный участок в Арктике: государство отдаст землю, если вы выполните одно правило

Программа Дальнего Востока дает землю в безвозмездное пользование — юрист Русяев
Недвижимость

Вопреки распространенному мнению о тотальной дороговизне земли, в России действуют работающие механизмы, позволяющие стать собственником участка без прямых финансовых затрат. Особенно это касается стратегически важных для страны территорий. Один из ключевых федеральных механизмов связан с получением земли на Дальнем Востоке и в Арктике, как рассказал юрист Илья Русяев.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

Федеральная программа "Дальневосточный гектар"

Основой для массового распределения земли служит Федеральный закон от 01.05.2016 №119-ФЗ. Его уникальность заключается в двухэтапной модели, которая призвана обеспечить целевое использование ресурса. Первым шапом является заключение договора безвозмездного пользования сроком на пять лет. На этом этапе гражданин не становится собственником, но обязуется осваивать участок в соответствии с выбранным видом разрешенной деятельности — будь то строительство жилья, фермерство или предпринимательство.

Второй, ключевой этап наступает по истечении большей части срока договора.

"Затем, как правило, после 4,5 лет со дня заключения договора гражданин вправе подать заявление о предоставлении участка в собственность бесплатно либо в аренду, если соблюдены требования к использованию и отсутствуют основания для отказа, перечисленные в законе", — пояснил Илья Русяев.

Законодательство также предусматривает своеобразную "страховку" для участников программы — возможность однократно отказаться от выбранного надела без потери права на повторное обращение, уточняет Газета.Ru.

Региональные программы для многодетных семей

Отдельная, но не менее значимая возможность предусмотрена для граждан, воспитывающих трех и более детей. Земельный кодекс РФ закрепляет за ними право на бесплатное получение участка, однако конкретный порядок и условия полностью отданы на откуп регионам. Это приводит к значительной вариативности правил по всей стране. В одних субъектах необходимо предварительно встать на учет как нуждающимся в жилье, в других — соблюсти ценз оседлости или доказать отсутствие иной недвижимости в собственности.

Из-за децентрализованного регулирования итоговый результат может отличаться. В некоторых областях и краях вместо земельного надела семье могут предложить альтернативную меру поддержки, если таковая предусмотрена местным законодательством. Этот механизм делает процесс получения земли для многодетных более гибким, но и требует тщательного изучения региональных норм.

Муниципальные и целевые программы

Третий путь лежит через механизмы, устанавливаемые на уровне муниципалитетов. Земельный кодекс разрешает субъектам РФ определять конкретные территории, где земля предоставляется гражданам в безвозмездное пользование для строго определенных целей: ИЖС, ЛПХ или ведения КФХ. Срок такого пользования может достигать шести лет, что даже больше, чем по федеральной программе.

Главным условием последующего бесплатного переоформления в собственность является надлежащее использование участка в течение пяти лет. Для отдельных категорий граждан, таких как специалисты востребованных в муниципалитете профессий, регион вправе установить дополнительные критерии. Чаще всего они связаны с обязательным проживанием на территории и определенным стажем работы, что направлено на закрепление кадров в малых городах и сельской местности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
