Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Томатный суп с фасолью и сливками даёт кремовую текстуру без муки — Allrecipes
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor

Соседи никуда не делись, а в квартире стало тише: интерьер включил режим шумоподавления

Мебель, ковры и шторы снижают уровень бытового шума в квартире — Dum&Zahrada
Недвижимость

Топот над головой, бесконечные звонки телефона за стеной или ощущение, что соседское вечернее шоу проходит прямо у вас в гостиной, — бытовой шум способен испортить даже удачно выбранную квартиру. При этом хорошая новость в том, что для тишины не всегда нужны ремонт, перепланировка и строительные работы. Часто достаточно нескольких точечных решений, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Соседская собака лает и мешает спать
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соседская собака лает и мешает спать

Почему шум в квартире ощущается особенно остро

Большинство жилых домов, особенно старого фонда, изначально не проектировались с прицелом на хорошую акустику. Тонкие стены, жесткие перекрытия, минимум текстиля и открытые поверхности превращают помещение в усилитель звука. В итоге слышно не только соседей, но и отражённые шумы внутри собственной квартиры — особенно в помещениях с неудачной планировкой и избытком пустых зон.

Звук распространяется за счёт вибраций. Гладкие и твёрдые поверхности его отражают, а мягкие и неоднородные — поглощают. Поэтому проблема часто кроется не столько в шумных соседях, сколько в том, как оформлен интерьер и расставлена мебель.

Мебель как простой способ приглушить звук

Тяжёлая корпусная мебель — один из самых эффективных и недооценённых способов борьбы с шумом. Книжные шкафы, комоды и встроенные системы хранения работают как дополнительный барьер между вами и источником звука.

Книжная полка, плотно заполненная книгами, по своим свойствам напоминает импровизированную акустическую стену. Разная глубина, высота корешков, сочетание твёрдых и мягких поверхностей и общий вес искажают звуковые волны. Особенно хорошо этот приём работает в спальнях и гостиных, где важны тишина и визуальный порядок — похожие принципы применяют и при работе с мебелью в спальне, чтобы избежать акустического и визуального дисбаланса, о чём говорится в материале про сочетание мебели в спальне.

Текстиль — союзник тишины

Если перестановка мебели не входит в планы, стоит сделать ставку на текстиль. Шторы, ковры и мягкие элементы интерьера выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, заметно снижая уровень эха и отражённого шума.

В первую очередь внимание стоит обратить на плотные шторы, ковры с высоким ворсом и мягкую мебель. Даже правильно подобранный ковёр способен изменить акустическое ощущение комнаты — не только с точки зрения шума, но и тепла под ногами, особенно если использовать дополнительный слой под покрытием, как это делают при решении проблемы холодных полов с помощью подложки под ковёр.

Акустические шторы необязательно вешать только на окна. Их размещают и на стенах — в зонах, откуда шум распространяется сильнее всего. Такое решение выглядит современно и часто оказывается эффективнее ожиданий.

Маленькие щели — большая проблема

Ещё один источник шума, о котором часто забывают, — зазоры вокруг дверей и окон. Даже узкая щель способна пропускать больше звука, чем кажется, особенно в ночное время, когда фоновой шум минимален.

Имеет смысл проверить оконные уплотнители, дверные коробки и пространство под дверями. Простые решения вроде замены уплотнителей или установки мягкого ограничителя снизу дают быстрый и ощутимый эффект без затрат времени и денег.

Пол и ударный шум

Топот и шаги относятся к самым раздражающим видам шума. Причём часто мы сами становимся его источником для соседей снизу. Жёсткие напольные покрытия без демпфирующего слоя отлично проводят ударные звуки и усиливают вибрацию.

Если менять пол не хочется, помогут крупные ковры в зонах активного передвижения, амортизирующие подложки и мягкие коврики в рабочих зонах кухни или у письменного стола. Такие меры снижают нагрузку на перекрытия и одновременно делают пространство комфортнее для повседневной жизни.

Советы по снижению шума шаг за шагом

  1. Оцените, откуда именно идёт шум и какие поверхности его усиливают.

  2. Начните с простых решений — ковров, штор, уплотнителей.

  3. Добавьте мебель вдоль проблемных стен.

  4. Проверьте двери и окна на наличие зазоров.

  5. Комбинируйте разные методы для устойчивого результата.

Популярные вопросы о шумоизоляции квартиры

Как выбрать ковёр для снижения шума?
Лучше всего подходят модели с высоким ворсом или многослойной структурой с плотной подложкой.

Сколько стоит улучшить акустику без ремонта?
Базовые решения вроде уплотнителей, ковров и текстиля обходятся значительно дешевле строительных работ и доступны большинству владельцев квартир.

Что эффективнее — мебель или шторы?
Мебель лучше блокирует прямой шум от соседей, шторы и текстиль эффективнее борются с эхом и отражениями внутри комнаты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Красота и стиль
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Последние материалы
Мебель, ковры и шторы снижают уровень бытового шума в квартире — Dum&Zahrada
Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Меховой воротник признан самым эффектным аксессуаром зимы
Томатный суп с фасолью и сливками даёт кремовую текстуру без муки — Allrecipes
Пик исчезновения ледников наступит в 2041 году — Nature Climate Change
Ярославль вошел в топ зимних направлений для коротких путешествий
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Тренд "румяна-пончик" создают эффект сияющей и молодой кожи
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Детям разрешено кормить питомцев самостоятельно с пяти лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.