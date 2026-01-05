Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor
Пыль и отпечатки пальцев снижают качество изображения ТВ — Southern Living
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости

Кухня больше не притворяется больницей: одна деталь меняет весь дом в 2026 году

Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Недвижимость

Белоснежные кухни по-прежнему мелькают в глянце и соцсетях, но всё чаще вызывают ощущение холода и стерильности. В начале 2026 года дизайнерское сообщество всё громче говорит о смене вектора: кухня больше не должна выглядеть как лаборатория. На первый план выходит тепло, характер и ощущение жизни, об этом сообщает Ouest France.

Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке

Почему эпоха "тотально белой" кухни подходит к концу

Долгое время белая кухня ассоциировалась с чистотой, порядком и универсальностью. Однако при ежедневном использовании она нередко кажется безликой и утомляющей. В условиях короткого светового дня и активной домашней жизни такое пространство перестаёт работать эмоционально. Всё больше внимания уделяется тому, как кухня влияет на настроение и ритм дня, что хорошо укладывается в логику трендов дизайна кухни 2026 года.

Цвет как главный инструмент обновления

В 2026 году дизайнеры делают ставку на насыщенные, но природные оттенки. Оливковый, тёмно-синий, шалфейный, терракотовый и глиняный цвета появляются на фасадах, фартуках, стенах и даже корпусах бытовой техники. Цвет перестаёт быть акцентом и становится частью архитектуры пространства. Он задаёт настроение, делает кухню уютнее и визуально теплее без сложного ремонта.

Натуральные материалы и игра фактур

Вместе с цветом возвращаются материалы с "характером". Светлое дерево, мрамор с выраженными прожилками, матовая керамика, вощёный бетон, текстиль из льна — всё это разрушает монотонность. Дизайнеры активно работают с контрастами: глянцевые фасады сочетают с джутовыми табуретами, металл — с состаренным деревом, а строгие поверхности — с живыми растениями. Такая многослойность делает интерьер визуально сложнее и теплее.

Невидимая элегантность: фасады без ручек

Одна из ключевых деталей 2026 года — отказ от привычных ручек. Системы push-to-open, скрытые профили и интегрированные желоба создают цельные плоскости без визуального шума. Кухня выглядит просторнее, чище и современнее. Этот приём подчёркивает цвет и текстуру материалов, смещая фокус с фурнитуры на сам интерьер.

Практичность без компромиссов

Фасады без ручек — это не только эстетика. Они упрощают уборку, экономят пространство и особенно удобны в небольших кухнях. Всё чаще используется встроенная техника, скрытые выдвижные модули, раздвижные системы хранения и аккуратные решения для текстиля, включая скрытое хранение кухонных полотенец. В итоге кухня выглядит цельной и не перегруженной деталями.

Малые изменения с большим эффектом

В интерьерах 2026 года ценятся детали. Плетёные корзины под островом, открытые полки из ореха, переносные настольные лампы с мягким светом, льняные полотенца вместо стандартных белых — всё это быстро меняет восприятие кухни. Освещение играет ключевую роль: латунные светильники или плафоны из опалового стекла создают тёплую вечернюю атмосферу без перепланировки.

Как обновить кухню без капитального ремонта

Полная переделка не обязательна. Часто достаточно перекрасить стену, заменить фартук или добавить аксессуары ручной работы. Разделочные доски из массива, медная посуда, керамика и небольшая бытовая техника в цвете работают на общее ощущение уюта. Такой подход позволяет обновлять интерьер поэтапно и без серьёзных затрат.

Сравнение: белая кухня vs кухня с характером

Белая кухня выигрывает в универсальности и нейтральности, но часто проигрывает в эмоциональности. Интерьер с цветом и натуральными материалами выглядит более индивидуально, лучше адаптируется под образ жизни и дольше остаётся актуальным. При этом современные решения позволяют сохранить порядок и функциональность без ощущения визуального перегруза.

Плюсы и минусы актуального тренда

Современный подход к кухне строится на балансе и осознанности.

  • Плюсы: уют, индивидуальность, визуальное тепло, гибкость в обновлении, лучшее зонирование пространства.
  • Минусы: необходимость аккуратного подбора оттенков, риск перегрузить интерьер при избытке декора, более тщательный уход за натуральными материалами.

Советы по созданию тёплой кухни шаг за шагом

  1. Определите один основной цвет и поддержите его в деталях.

  2. Добавьте минимум два натуральных материала: дерево и текстиль или камень и керамику.

  3. Пересмотрите систему хранения — уберите визуальный шум.

  4. Обновите освещение, добавив локальные источники тёплого света.

  5. Оставьте на виду только те предметы, которыми действительно пользуетесь.

Популярные вопросы о кухонных трендах 2026 года

Как выбрать цвет для кухни, чтобы он не надоел?

Лучше ориентироваться на природные оттенки и использовать их дозированно — в фасадах или акцентах.

Сколько стоит обновить кухню без ремонта?

Минимальные изменения — текстиль, свет, аксессуары — обходятся значительно дешевле полной замены мебели и техники.

Что лучше: открытые полки или закрытые шкафы?

Оптимально сочетание. Открытые полки добавляют уюта, закрытые системы сохраняют порядок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Использование двух тушей усиливает объем и длину ресниц
Красота и стиль
Использование двух тушей усиливает объем и длину ресниц
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Домашние животные
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Последние материалы
Ярославль вошел в топ зимних направлений для коротких путешествий
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Тренд "румяна-пончик" создают эффект сияющей и молодой кожи
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France
Детям разрешено кормить питомцев самостоятельно с пяти лет
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
За гранитной облицовкой пирамиды Менкаура нашли полости — NDT & E International
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.