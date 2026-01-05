Искры в микроволновке — не спецэффект: проблема часто прячется в одном незаметном месте

Искры внутри микроволновки выглядят эффектно, но на деле могут обернуться серьёзной проблемой. Каждая вспышка — это электрическая дуга с высокой температурой, способная повредить технику или спровоцировать возгорание. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев причину можно устранить самостоятельно без обращения в сервис.
Микроволновая печь работает за счёт электромагнитных волн, которые разогревают пищу. Когда внутри камеры появляется источник искрения, нагрузка на элементы устройства резко возрастает. Это ускоряет износ магнетрона, повреждает внутреннее покрытие камеры и может привести к короткому замыканию. Поэтому при первых вспышках печь нужно сразу выключить и обесточить, соблюдая базовые правила безопасного обращения с техникой.
Самый частый источник искр — металлические предметы. Под действием СВЧ-излучения в металле возникают вихревые токи, а на острых краях и неровностях резко возрастает напряжённость поля. В результате появляются искры и локальный перегрев.
Чаще всего искрение вызывают:
Если металлический предмет оказался в камере, не трогайте его руками сразу после выключения — он может быть сильно нагрет. Используйте прихватку или кухонные щипцы, пишет Rambler.
"В микроволновке без ограничений можно использовать только стеклянную и керамическую посуду без металлизированных узоров. Пластик подходит не весь — на нём должен быть значок СВЧ", — поясняет электрик и мастер по ремонту бытовой техники Владимир Клюкин.
Если в камере нет металла, а искры всё равно появляются, проблема часто кроется в слюдяной пластине. Этот элемент расположен на боковой стенке камеры и защищает магнетрон от жира и частиц пищи. Со временем пластина истончается, покрывается нагаром и начинает прогорать, особенно если внутренняя поверхность редко подвергается регулярной чистке камеры.
Проверить это просто. Поставьте в микроволновку стакан с водой, включите её и посмотрите через стекло, откуда идут искры. После отключения питания осмотрите это место. Если вы увидите прямоугольную пластину с тёмными пятнами, вздутиями или прогарами — она требует замены.
"Если нет возможности сразу заменить деталь, можно временно перевернуть старую пластину неповреждённой стороной. Но это лишь временная мера — изношенную слюду нужно заменить как можно скорее", — предупреждает Владимир Клюкин.
Можно ли продолжать пользоваться микроволновкой при искрении?
Нет, это опасно и может привести к поломке или пожару.
Всегда ли искры означают серьёзную неисправность?
Чаще всего причина проста — металл или изношенная слюда.
Нужно ли вызывать мастера?
В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно.
