Искры в микроволновке — не спецэффект: проблема часто прячется в одном незаметном месте

Искры внутри микроволновки выглядят эффектно, но на деле могут обернуться серьёзной проблемой. Каждая вспышка — это электрическая дуга с высокой температурой, способная повредить технику или спровоцировать возгорание. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев причину можно устранить самостоятельно без обращения в сервис.

микроволновка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
микроволновка

Почему искрение в микроволновке опасно

Микроволновая печь работает за счёт электромагнитных волн, которые разогревают пищу. Когда внутри камеры появляется источник искрения, нагрузка на элементы устройства резко возрастает. Это ускоряет износ магнетрона, повреждает внутреннее покрытие камеры и может привести к короткому замыканию. Поэтому при первых вспышках печь нужно сразу выключить и обесточить, соблюдая базовые правила безопасного обращения с техникой.

Причина № 1: металл внутри камеры

Самый частый источник искр — металлические предметы. Под действием СВЧ-излучения в металле возникают вихревые токи, а на острых краях и неровностях резко возрастает напряжённость поля. В результате появляются искры и локальный перегрев.

Чаще всего искрение вызывают:

  • фольгированная упаковка от чипсов, шоколада и готовых блюд;
  • стеклянная или керамическая посуда с золотыми и серебряными каёмками;
  • алюминиевая фольга, особенно если продукт полностью в неё завернут;
  • столовые приборы, забытые в тарелке.

Если металлический предмет оказался в камере, не трогайте его руками сразу после выключения — он может быть сильно нагрет. Используйте прихватку или кухонные щипцы, пишет Rambler.

"В микроволновке без ограничений можно использовать только стеклянную и керамическую посуду без металлизированных узоров. Пластик подходит не весь — на нём должен быть значок СВЧ", — поясняет электрик и мастер по ремонту бытовой техники Владимир Клюкин.

Причина № 2: износ слюдяной пластины

Если в камере нет металла, а искры всё равно появляются, проблема часто кроется в слюдяной пластине. Этот элемент расположен на боковой стенке камеры и защищает магнетрон от жира и частиц пищи. Со временем пластина истончается, покрывается нагаром и начинает прогорать, особенно если внутренняя поверхность редко подвергается регулярной чистке камеры.

Проверить это просто. Поставьте в микроволновку стакан с водой, включите её и посмотрите через стекло, откуда идут искры. После отключения питания осмотрите это место. Если вы увидите прямоугольную пластину с тёмными пятнами, вздутиями или прогарами — она требует замены.

Как заменить слюдяную пластину своими руками

  • Замена слюды — несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно.
  • Полностью отключите микроволновку от сети.
  • Снимите старую пластину — она держится на винтах или защёлках.
  • Очистите место крепления от нагара и загрязнений.
  • Купите новую слюдяную пластину. Подойдёт универсальный вариант, главное — чтобы размер был не меньше оригинала.
  • Используйте старую деталь как шаблон и подрежьте новую ножницами.
  • Закрепите пластину на прежнее место.

"Если нет возможности сразу заменить деталь, можно временно перевернуть старую пластину неповреждённой стороной. Но это лишь временная мера — изношенную слюду нужно заменить как можно скорее", — предупреждает Владимир Клюкин.

Популярные вопросы об искрах в микроволновке

Можно ли продолжать пользоваться микроволновкой при искрении?

Нет, это опасно и может привести к поломке или пожару.

Всегда ли искры означают серьёзную неисправность?

Чаще всего причина проста — металл или изношенная слюда.

Нужно ли вызывать мастера?

В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
