Этот тюбик годами лежит без дела — а зря: он способен на большее, чем кажется, и это стоит проверить

Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living

Крем для бритья давно перестал быть исключительно средством для утреннего ритуала. Его мягкая формула и мыльные свойства делают его неожиданно полезным помощником в быту. Этот продукт способен справляться с запахами, пятнами и налётом там, где обычные средства не всегда эффективны. Об этом пишет Southern Living.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Раковина

Почему крем для бритья работает как чистящее средство

По своим свойствам крем для бритья близок к мягкому мылу. Он хорошо вспенивается, проникает в поры поверхностей и помогает «поднимать» грязь, жир и запахи. При этом он менее агрессивен, чем многие бытовые очистители, что делает его подходящим для деликатных материалов.

Дополнительный плюс — способность крема слегка расширяться, благодаря чему он попадает в труднодоступные места, например в швы и углы.

Туалет и зона вокруг него

В ванной комнате крем для бритья может заменить несколько специализированных средств. Его наносят на щётку для унитаза и используют для стандартной чистки чаши.

Особенно полезен он для зоны вокруг основания унитаза и затирки на полу. Запахи часто задерживаются именно там. Крем наносят по периметру, аккуратно втирают, затем смывают тёплой водой с помощью тряпки или швабры. Поверхность становится чище, а неприятные запахи уходят — примерно так же, как при чистке унитаза без агрессивной химии.

Зеркала и стеклянные поверхности

Крем для бритья подходит не только для очистки, но и для временной защиты от запотевания.

Небольшое количество крема наносят на салфетку из микрофибры.

Распределяют тонким слоем по всей поверхности круговыми движениями.

Чистой сухой тканью полируют стекло до блеска.

Эффект против запотевания держится от нескольких дней до недели, поэтому такой способ удобно включать в регулярную уборку, как и другие приёмы ухода за стеклянными поверхностями.

Блестящие и хромированные поверхности

По тому же принципу крем используют для очистки поверхностей, склонных к разводам. Он подходит для смесителей, светильников в ванной, кухонной техники и даже украшений.

Крем помогает убрать мыльный налёт, следы воды и встроенную грязь, после чего поверхность приобретает ровный блеск без агрессивного трения.

Стеклянные двери душевой

Стеклянные двери в душе быстро теряют аккуратный вид из-за мыльных разводов и капель воды. Крем для бритья справляется с этим достаточно быстро.

Крем равномерно распределяют по стеклу.

Оставляют на несколько минут.

Протирают микрофиброй и ополаскивают поверхность водой.

В результате стекло выглядит чище и дольше остаётся прозрачным.

Пятна на разных материалах

Крем для бритья подходит для точечной чистки, но перед использованием важно проверить его на незаметном участке.

Для ковров крем наносят на пятно примерно на 20 минут, затем удаляют тёплой влажной тканью и аккуратно промакивают.

Для замши небольшое количество крема втирают салфеткой, после чего убирают сухой тканью и восстанавливают ворс щёткой.

Для микрофибры крем используют только если материал допускает водную чистку, аккуратно очищая пятно влажной тканью.

Сравнение: крем для бритья и универсальные чистящие средства

Универсальные средства действуют быстрее, но часто содержат агрессивные компоненты. Крем для бритья работает мягче, требует больше времени, зато подходит для деликатных поверхностей и снижает риск повреждений.

Плюсы и минусы использования крема для бритья

У такого способа есть свои особенности.

Плюсы: доступность, мягкое воздействие, многофункциональность, устранение запахов.

доступность, мягкое воздействие, многофункциональность, устранение запахов. Минусы: не подходит для всех материалов, требует предварительного тестирования, менее удобен для быстрой уборки.

Советы шаг за шагом по безопасному применению

Используйте обычный белый крем без красителей и гелей.

Всегда проверяйте средство на незаметном участке.

Не оставляйте крем надолго на чувствительных поверхностях.

После чистки удаляйте остатки влажной тканью.

Популярные вопросы о чистке кремом для бритья

Можно ли использовать гель для бритья?

Лучше нет: гели часто содержат добавки и хуже подходят для уборки.

Подходит ли метод для ежедневной уборки?

Скорее для периодической и точечной чистки.

Безопасен ли крем для сантехники?

Да, при условии тщательного смывания и отсутствия абразивов.