Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor
Пыль и отпечатки пальцев снижают качество изображения ТВ — Southern Living
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic

Этот тюбик годами лежит без дела — а зря: он способен на большее, чем кажется, и это стоит проверить

Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Недвижимость

Крем для бритья давно перестал быть исключительно средством для утреннего ритуала. Его мягкая формула и мыльные свойства делают его неожиданно полезным помощником в быту. Этот продукт способен справляться с запахами, пятнами и налётом там, где обычные средства не всегда эффективны. Об этом пишет Southern Living.

Раковина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Раковина

Почему крем для бритья работает как чистящее средство

По своим свойствам крем для бритья близок к мягкому мылу. Он хорошо вспенивается, проникает в поры поверхностей и помогает «поднимать» грязь, жир и запахи. При этом он менее агрессивен, чем многие бытовые очистители, что делает его подходящим для деликатных материалов.

Дополнительный плюс — способность крема слегка расширяться, благодаря чему он попадает в труднодоступные места, например в швы и углы.

Туалет и зона вокруг него

В ванной комнате крем для бритья может заменить несколько специализированных средств. Его наносят на щётку для унитаза и используют для стандартной чистки чаши.

Особенно полезен он для зоны вокруг основания унитаза и затирки на полу. Запахи часто задерживаются именно там. Крем наносят по периметру, аккуратно втирают, затем смывают тёплой водой с помощью тряпки или швабры. Поверхность становится чище, а неприятные запахи уходят — примерно так же, как при чистке унитаза без агрессивной химии.

Зеркала и стеклянные поверхности

Крем для бритья подходит не только для очистки, но и для временной защиты от запотевания.

Небольшое количество крема наносят на салфетку из микрофибры.
Распределяют тонким слоем по всей поверхности круговыми движениями.
Чистой сухой тканью полируют стекло до блеска.

Эффект против запотевания держится от нескольких дней до недели, поэтому такой способ удобно включать в регулярную уборку, как и другие приёмы ухода за стеклянными поверхностями.

Блестящие и хромированные поверхности

По тому же принципу крем используют для очистки поверхностей, склонных к разводам. Он подходит для смесителей, светильников в ванной, кухонной техники и даже украшений.

Крем помогает убрать мыльный налёт, следы воды и встроенную грязь, после чего поверхность приобретает ровный блеск без агрессивного трения.

Стеклянные двери душевой

Стеклянные двери в душе быстро теряют аккуратный вид из-за мыльных разводов и капель воды. Крем для бритья справляется с этим достаточно быстро.

Крем равномерно распределяют по стеклу.
Оставляют на несколько минут.
Протирают микрофиброй и ополаскивают поверхность водой.

В результате стекло выглядит чище и дольше остаётся прозрачным.

Пятна на разных материалах

Крем для бритья подходит для точечной чистки, но перед использованием важно проверить его на незаметном участке.

Для ковров крем наносят на пятно примерно на 20 минут, затем удаляют тёплой влажной тканью и аккуратно промакивают.
Для замши небольшое количество крема втирают салфеткой, после чего убирают сухой тканью и восстанавливают ворс щёткой.
Для микрофибры крем используют только если материал допускает водную чистку, аккуратно очищая пятно влажной тканью.

Сравнение: крем для бритья и универсальные чистящие средства

Универсальные средства действуют быстрее, но часто содержат агрессивные компоненты. Крем для бритья работает мягче, требует больше времени, зато подходит для деликатных поверхностей и снижает риск повреждений.

Плюсы и минусы использования крема для бритья

У такого способа есть свои особенности.

  • Плюсы: доступность, мягкое воздействие, многофункциональность, устранение запахов.
  • Минусы: не подходит для всех материалов, требует предварительного тестирования, менее удобен для быстрой уборки.

Советы шаг за шагом по безопасному применению

Используйте обычный белый крем без красителей и гелей.
Всегда проверяйте средство на незаметном участке.
Не оставляйте крем надолго на чувствительных поверхностях.
После чистки удаляйте остатки влажной тканью.

Популярные вопросы о чистке кремом для бритья

Можно ли использовать гель для бритья?
Лучше нет: гели часто содержат добавки и хуже подходят для уборки.

Подходит ли метод для ежедневной уборки?
Скорее для периодической и точечной чистки.

Безопасен ли крем для сантехники?
Да, при условии тщательного смывания и отсутствия абразивов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Последние материалы
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красный снег в Альпах вызвала водоросль Sanguina nivaloides — CNRS
Ретро-Меркурий чаще выявляет старые ошибки, чем создаёт новые
Эпицион охотился на древних верблюдов и носорогов — Science&Vie
Храмы Владивостока откроют ночные службы на Рождество
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.