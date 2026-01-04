Стены исчезают, а ванная становится больше: новый формат вытесняет привычный душ

Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France

Ванная комната больше не воспринимается как второстепенное помещение — сегодня это полноценная зона восстановления, тишины и личного комфорта. Современные интерьеры уходят от жестких границ и стандартных решений, предлагая более свободный и цельный подход к пространству. Именно поэтому в 2025–2026 годах на первый план выходит формат ванной без четкого разделения на зоны, об этом сообщает Ouest France.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная душевая кабина

Почему классическая душевая теряет позиции

Душевые кабины и душевые зоны с перегородками долгое время считались признаком современного ремонта. Они выглядели аккуратно, экономили место и хорошо вписывались в минималистичные интерьеры. Однако со временем стало очевидно, что у такого решения есть ограничения.

В небольших ванных кабина нередко нарушает логику движения и визуально "режет" пространство. В эксплуатации добавляются сложности с уходом: швы, стеклянные перегородки и места примыкания быстро теряют опрятный вид из-за влаги. Непродуманные решения в отделке и планировке нередко приводят к тому, что уборка занимает больше времени и повышается риск сырости, о чём часто говорят специалисты, разбирая ошибки в оформлении ванной комнаты. Параллельно меняются ожидания владельцев жилья — сегодня важны не только практичность, но и ощущение свободы, воздуха и связи с природной средой.

Открытая ванная как новое дизайнерское решение

Формат открытой ванной комнаты предполагает отказ от привычного разделения между душем и остальным пространством. Пол и стены образуют единую влагостойкую поверхность, а сама ванная воспринимается как цельная зона, а не набор отдельных элементов.

Отсутствие дверей и перегородок позволяет сохранить визуальную непрерывность даже на небольшой площади. Такое решение создает ощущение спа-пространства, где комфорт достигается не за счет декора, а за счет продуманной архитектуры и материалов, что хорошо вписывается в логику современных интерьерных трендов для ванных комнат.

Важно, что речь идет не о "душе без кабины", а о комплексном подходе к проектированию всей ванной комнаты.

Эффект погружения и работа с материалами

Открытая ванная усиливает сенсорное восприятие пространства. Человек не ограничен рамками душевой зоны, движения становятся свободнее, а сама процедура воспринимается как часть расслабляющего ритуала.

В интерьерах активно используются натуральные и тактильно приятные материалы: камень, вощеный бетон, обработанная древесина. Освещение чаще всего делается многоуровневым и рассеянным — скрытые источники света формируют мягкую атмосферу, близкую к спа-центрам. Сантехника и системы хранения интегрируются в стены, сохраняя чистоту линий и визуальный порядок.

Подходит ли открытая ванная для небольших помещений

Существует мнение, что такой формат возможен только при большой площади, но практика показывает обратное. За счет единого напольного покрытия и отсутствия визуальных барьеров даже компактные ванные выглядят просторнее.

Небольшой технический уклон пола обеспечивает корректный отвод воды, а правильно подобранная плитка от пола до потолка усиливает эффект целостности. В результате обычная городская ванная может превратиться в аккуратную зону отдыха без потери функциональности.

"В открытой ванной важен каждый сантиметр. Она позволяет создать визуальную гармонию и ощущение масштаба даже на небольшой площади. Это способ увеличить пространство, не жертвуя герметичностью", — отмечает дизайнер интерьеров Кэрол Дюваль.

Простота ухода как практическое преимущество

Помимо эстетики, открытая ванная выигрывает и с точки зрения эксплуатации. Меньшее количество углов, стыков и подвижных элементов заметно упрощает уборку. Отсутствие дверей и рам снижает риск накопления влаги и загрязнений.

Для отделки обычно выбирают нескользящую плитку, влагостойкие поверхности и материалы, устойчивые к пятнам. Такой подход помогает сохранить аккуратный внешний вид надолго и снижает затраты времени на обслуживание.

Сравнение: душевая кабина и открытая ванная

Душевая кабина остается понятным и привычным решением, особенно при ограниченном бюджете. Она четко зонирует пространство, но визуально его сужает и требует более тщательного ухода за фурнитурой и уплотнителями.

Открытая ванная, напротив, дает ощущение простора, гибкость планировки и более простой уход. Этот вариант чаще выбирают те, кто делает ставку на дизайн, комфорт и долгосрочную эстетику.

Советы по обустройству открытой ванной шаг за шагом

Начните с профессиональной гидроизоляции пола и стен. Продумайте уклон для корректного отвода воды. Используйте нескользящие и влагостойкие материалы. Заранее спланируйте расположение сантехники и освещения. Выбирайте встроенные системы хранения и смесители.

Популярные вопросы об открытой ванной комнате

Можно ли сделать открытую ванную в квартире?

Да, если проект соответствует строительным нормам и выполнен профессионально.

Сколько стоит такой формат?

Стоимость зависит от площади, материалов и сложности работ и обычно выше стандартных решений.

Что лучше — душевая кабина или открытая ванная?

Кабина подойдет для базовых задач и экономии, открытая ванная — для комфорта, дизайна и ощущения пространства.