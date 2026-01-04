Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ванная превращается в тропики за 10 минут: странный трюк с носком ломает правила борьбы с влагой

Носок с солью используют для снижения влажности в ванной — Be
Недвижимость

Есть бытовые приёмы, которые внезапно всплывают в соцсетях и быстро расходятся по домам. Один из таких лайфхаков сейчас активно обсуждают: обычный носок, наполненный крупной солью, который ставят в ванной комнате. На первый взгляд решение кажется сомнительным, но на практике оно помогает справляться с влагой, конденсатом и затхлым запахом, об этом сообщает Be.

Современная душевая зона
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Почему ванная — проблемная зона для влаги

Ванная комната почти всегда работает в экстремальном режиме. Горячий душ превращает пространство в источник пара, который оседает на зеркалах, плитке и стенах. Со временем это приводит к запотеванию поверхностей, почерневшим швам, отслаиванию краски и постоянно влажным полотенцам. Даже вентиляция или приоткрытое окно не всегда решают проблему полностью, особенно если нарушен общий микроклимат и не учитываются базовые принципы вентиляции в ванной комнате.

Избыточная влажность — это не только вопрос комфорта. Она напрямую влияет на качество воздуха и состояние отделки. В тёплой и сырой среде активно развиваются плесень и грибок, а материалы быстрее изнашиваются. Если не контролировать микроклимат, мелкая бытовая проблема постепенно превращается в дорогостоящий ремонт.

Носок с солью как простой осушитель

Неожиданным решением стала связка из хлопкового носка и крупной соли. Такой самодельный осушитель не требует электричества и работает постоянно. Соль обладает природной гигроскопичностью — она притягивает и удерживает влагу из воздуха, а ткань носка обеспечивает циркуляцию воздуха и удерживает кристаллы внутри. Похожий принцип используется и в других домашних решениях против конденсата и влажности.

"Соль действует как естественный абсорбент, а тканевая оболочка позволяет использовать её в быту без дополнительных затрат", — отмечается в материале Be.

Разместить такой "мешочек" можно в любом проблемном месте: под раковиной, рядом с душевой кабиной или на полке. Со временем соль напитывается влагой, снижая общий уровень сырости и уменьшая риск появления неприятных запахов.

Как сделать соляной осушитель своими руками

Метод не требует специальных навыков или инструментов. Всё, что нужно, обычно уже есть дома.

  1. Возьмите чистый хлопковый носок без дырок.

  2. Насыпьте внутрь крупную соль, не утрамбовывая её слишком плотно.

  3. Завяжите носок узлом или перетяните резинкой.

  4. Поставьте его в зоне с повышенной влажностью.

При сильной сырости соль рекомендуется менять раз в несколько недель. Старую соль лучше утилизировать, так как повторное высушивание снижает её эффективность.

Сравнение: носок с солью и магазинные осушители

Самодельный вариант часто сравнивают с промышленными осушителями воздуха и химическими поглотителями влаги. У каждого решения есть свои особенности. Носок с солью не заменит электрический осушитель в большой ванной, но отлично работает как локальное и дополнительное средство. Магазинные аналоги обычно дороже и требуют регулярной покупки расходников, тогда как соль доступна и стоит недорого.

Плюсы и минусы метода

Этот способ выглядит простым, но важно учитывать его реальные возможности. Он подходит не для всех сценариев и условий.

Преимущества метода очевидны:

  • не требует электричества и затрат на установку;
  • безопасен для использования рядом с сантехникой;
  • подходит для небольших помещений и закрытых шкафов.

Есть и ограничения:

  • не справляется с сильной и постоянной влажностью;
  • требует регулярной замены соли;
  • работает медленнее, чем бытовая техника.

Популярные вопросы о борьбе с влажностью в ванной

Помогает ли соль от плесени?

Соль снижает влажность, а значит уменьшает условия для роста плесени, но не удаляет уже существующие очаги.

Сколько стоит такой способ осушения?

Фактически это минимальные расходы: один носок и упаковка крупной соли, что дешевле любых специализированных средств.

Что лучше — носок с солью или электрический осушитель?

Для небольших ванных и профилактики подойдёт соль. Для постоянной высокой влажности эффективнее техника.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
